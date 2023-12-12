«Эвертон» могут лишить еще 9 очков, если клуб перейдет под внешнее управление. АПЛ не одобрит сделку о его покупке 777Partners до конца года, и инвестор пока прекратит финансирование

Теги Эвертон премьер-лига Англия бизнес происшествия Футбол

«Эвертон» может быть передан под внешнее управление.

Как сообщает Daily Mail, АПЛ сообщила компании 777Partners, претендующей на приобретение клуба, что сделку до конца 2023 года одобрить не смогут. В связи с этим возникает риск перехода клуба под внешнее управление уже в следующем месяце.

Ранее американская инвестиционная компания, договорившаяся о приобретении «Эвертона» у Фархада Мошири еще в сентябре, предоставила клубу займ на сумму, превышающую 100 млн фунтов, с условием, что сделка будет одобрена до Рождества. Теперь в 777Partners дали понять, что в текущих условиях не готовы финансировать команду в 2024-м.

Для АПЛ проблема заключается в том, что у американской компании сложная финансовая и организационная структура с представительствами в различных отраслях. Перед лигой стоит задача по установлению источника средств и того, достаточен ли их объем.

Утверждается, что после того, как Мошири перестал выделять «Эвертону» деньги, клуб нуждается в дополнительных 20 млн фунтов ежемесячно. Без поддержки со стороны 777Partners он окажется неплатежеспособным. В случае введения внешнего управления «ириски» будут лишены еще 9 очков.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Они бы с Сити так быстро решения принимали..
+31
-1
+30
АПЛ увидела, что отнятых очков недостаточно, чтобы потопить Эвертон, и решила отнять еще.
+23
-3
+20
Да и отдать их Боэли и Сити, а то у них с набором туго последнее время.
+22
-4
+18
Быстро они с Эвертоном расправляются
+11
-1
+10
Зачем так топить Эвертон…
+10
-1
+9
Ответ Аврал
Они бы с Сити так быстро решения принимали..
Там всё чётко. Ждут пока сроки давности пройдут.
+8
0
+8
Ответ Аврал
Они бы с Сити так быстро решения принимали..
Не-не-не, нужно всё обдумать, дождаться перевода, а только потом принимать решение
+7
0
+7
А лучше сразу очков 30, а то Эвертон отыграется и попадет в Еврокубки)
+6
-1
+5
Думали из зоны вылета выбрались?
+3
0
+3
Бедный Эвертон
+3
0
+3
Наплевать. Пусть снимают. Все-равно Эвертон останется а АПЛ.
+2
0
+2
Ответ sashafan2
АПЛ увидела, что отнятых очков недостаточно, чтобы потопить Эвертон, и решила отнять еще.
Там троица снизу пока что настолько плоха, что Эвертон может остаться в АПЛ даже со всеми этими лишёнными очками.
+2
0
+2
так этому Ман Сити и надо! нечего нарушать законы.
+3
-1
+2
Почему-то даже не удивлен
+3
-1
+2
Бардак и беспредел

P.S. Какие соевые комменты, если бы такой концерт устроили в России, тут от энергии седалищ местных аналитиков можно было бы небольшой город запитать)
+2
-1
+1
Что за манеры очки снимать?
Нарушение финансовое. Деньгами и казните.
+2
-1
+1
просто смех, зачем топить Эвертон, когда под носом больше 100 нарушений Сити? в чем тут логика или справедливость?
+1
0
+1
Доктор сказал в пердив значит в пердив. Пускай Лутон в апл поиграет они прикольные.
+3
-2
+1
Лудогорец
+3
-2
+1
Ответ Log in
Не-не-не, нужно всё обдумать, дождаться перевода, а только потом принимать решение
с Эвертоном проще, денег нет значит перевод ждать не стоит.
+1
0
+1
что за детвора в комментах?
уже Портсмут забыли?
в АПЛ внешнее управление по умолчанию минус очки же
0
0
0
Эвертон кому то под дверь нагадил?
0
0
0
Ответ sashafan2
АПЛ увидела, что отнятых очков недостаточно, чтобы потопить Эвертон, и решила отнять еще.
Так же, как с Дерби
0
0
0
Ответ kellhus
Там всё чётко. Ждут пока сроки давности пройдут.
писали вроде что в этом отношении у АПЛ нет сроков давности, только расследование все равно еле движется)
0
0
0
Ответ Dizzod
так этому Ман Сити и надо! нечего нарушать законы.
🤣
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий