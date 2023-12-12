«Эвертон» могут лишить еще 9 очков, если клуб перейдет под внешнее управление. АПЛ не одобрит сделку о его покупке 777Partners до конца года, и инвестор пока прекратит финансирование
«Эвертон» может быть передан под внешнее управление.
Как сообщает Daily Mail, АПЛ сообщила компании 777Partners, претендующей на приобретение клуба, что сделку до конца 2023 года одобрить не смогут. В связи с этим возникает риск перехода клуба под внешнее управление уже в следующем месяце.
Ранее американская инвестиционная компания, договорившаяся о приобретении «Эвертона» у Фархада Мошири еще в сентябре, предоставила клубу займ на сумму, превышающую 100 млн фунтов, с условием, что сделка будет одобрена до Рождества. Теперь в 777Partners дали понять, что в текущих условиях не готовы финансировать команду в 2024-м.
Для АПЛ проблема заключается в том, что у американской компании сложная финансовая и организационная структура с представительствами в различных отраслях. Перед лигой стоит задача по установлению источника средств и того, достаточен ли их объем.
Утверждается, что после того, как Мошири перестал выделять «Эвертону» деньги, клуб нуждается в дополнительных 20 млн фунтов ежемесячно. Без поддержки со стороны 777Partners он окажется неплатежеспособным. В случае введения внешнего управления «ириски» будут лишены еще 9 очков.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
P.S. Какие соевые комменты, если бы такой концерт устроили в России, тут от энергии седалищ местных аналитиков можно было бы небольшой город запитать)
Нарушение финансовое. Деньгами и казните.
уже Портсмут забыли?
в АПЛ внешнее управление по умолчанию минус очки же