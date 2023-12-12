Панин об Овечкине: «Нужно пописать на руки, когда шайба не идет в ворота. Это особенное хоккейное поверье. Стоит попробовать»

Теги Салават Юлаев Вашингтон Григорий Панин Александр Овечкин НХЛ КХЛ Хоккей

Григорий Панин высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

– Александр Овечкин не может забить гол в 10 матчах подряд. У вас наверняка тоже бывали такие серии. Что делать?

– У меня такие серии очень редко случались, конечно. Но есть же особенное хоккейное поверье, что делать, когда шайба не идет в ворота. Знаете?

– Нет.

– Нужно пописать на руки.

– Думаете, это поможет?

– Я думаю, что нет. Но попробовать стоит.

– Может, Овечкин кончился как хоккеист?

– На самом деле, я смотрю матчи «Вашингтона», вижу хайлайты. Овечкин имеет кучу моментов, чтобы забить. Может быть, где‑то партнеров стоит поменять. Или удача не улыбается.

Овечкин же в принципе человек‑гол. Голеадор. И свои шайбы он забросит, это дело времени, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

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63 комментария
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"У меня такие серии случались редко"

607 матчей - 26 шайб....
+66
-3
+63
Сначала не про того Панина подумал
+34
-1
+33
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
"У меня такие серии случались редко" 607 матчей - 26 шайб....
Ему надо было сс*ть не переставая
+33
-1
+32
Самому, или Панина пригласить за океан?
+24
-1
+23
Один Панин уже пописал в Эстонии недавно, повезло что не посадили
+23
-2
+21
Ответ dodovtimurr
Сначала не про того Панина подумал
А судя по его ответу, между ними разница не велика.
+17
-1
+16
да и стаканчик урины намахнуть, чтобы наверняка
+15
0
+15
-Поможет?
-Нет, но попробовать стоит, чисто по приколу
+14
0
+14
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
"У меня такие серии случались редко" 607 матчей - 26 шайб....
Скорее наоборот с его результативностью надо было в начале карьеры завязывать с саньем на руки
+13
-1
+12
Заголовок правильный, а вот Панин нет
+13
-1
+12
У всех Паниных какое-то мягко говоря нестандартное мышление
+6
-1
+5
Давайте всем Вашингтоном обоссым, чтобы наверняка
+3
0
+3
Тут Овечкин должен исполнить фразу К.Ступина:
- Ты втираешь мне какую-то дичь.
+3
0
+3
Новостники спортса, вы напрягаете своей политикой упоминания деятельности спикера в конце новости. По-вашему, я должен наизусть знать, какой это Панин? Каждый раз начинать чтение новости с пролистывания в конец?

Пишите в начале новости, будьте людьми.
+4
-2
+2
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
"У меня такие серии случались редко" 607 матчей - 26 шайб....
Молодец чувак, с самоиронией.
+2
0
+2
Прочитав заголовок, я уж подумал про Алексея Панина. Пронесло.
+3
-1
+2
Ответ Bartez1986
да и стаканчик урины намахнуть, чтобы наверняка
Это уже при тяжелых травмах первым делом ... помощь
+2
0
+2
Ответ Bergkamp007
Один Панин уже пописал в Эстонии недавно, повезло что не посадили
Смотря кому повезло ...
+2
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А кто писать должен, и на чьи руки, а то он же не уточнил!
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У кого-нибудь вообще есть нормальные знакомые Панины?
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У Паниных это фамильное?
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Ротенбергу только не говорите про этот способ.
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Все Панины такую дичь несут? Или только избранные
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Крайне неожиданно, что это не тот Панин
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страшно представить чем там занимались все эти грецки и лемьё))
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А пропускающему вратарю по как ать в воротах ?
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Хто эта?
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Это какой Панин такие советы дает !? Заголовок надо б изменить !)
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как же смачно мистер Мэтьюс себе руки получается обмочил))
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Нужно наложить себе в руки.
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