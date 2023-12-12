Панин об Овечкине: «Нужно пописать на руки, когда шайба не идет в ворота. Это особенное хоккейное поверье. Стоит попробовать»
Григорий Панин высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.
В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.
– Александр Овечкин не может забить гол в 10 матчах подряд. У вас наверняка тоже бывали такие серии. Что делать?
– У меня такие серии очень редко случались, конечно. Но есть же особенное хоккейное поверье, что делать, когда шайба не идет в ворота. Знаете?
– Нет.
– Нужно пописать на руки.
– Думаете, это поможет?
– Я думаю, что нет. Но попробовать стоит.
– Может, Овечкин кончился как хоккеист?
– На самом деле, я смотрю матчи «Вашингтона», вижу хайлайты. Овечкин имеет кучу моментов, чтобы забить. Может быть, где‑то партнеров стоит поменять. Или удача не улыбается.
Овечкин же в принципе человек‑гол. Голеадор. И свои шайбы он забросит, это дело времени, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.
607 матчей - 26 шайб....
-Нет, но попробовать стоит, чисто по приколу
- Ты втираешь мне какую-то дичь.
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