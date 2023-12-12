Панин об Овечкине: «Нужно пописать на руки, когда шайба не идет в ворота. Это особенное хоккейное поверье. Стоит попробовать»

Григорий Панин высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

– не может забить гол в 10 матчах подряд. У вас наверняка тоже бывали такие серии. Что делать?

– У меня такие серии очень редко случались, конечно. Но есть же особенное хоккейное поверье, что делать, когда шайба не идет в ворота. Знаете?

– Нет.

– Нужно пописать на руки.

– Думаете, это поможет?

– Я думаю, что нет. Но попробовать стоит.

– Может, Овечкин кончился как хоккеист?

– На самом деле, я смотрю матчи « », вижу хайлайты. Овечкин имеет кучу моментов, чтобы забить. Может быть, где‑то партнеров стоит поменять. Или удача не улыбается.

Овечкин же в принципе человек‑гол. Голеадор. И свои шайбы он забросит, это дело времени, – сказал защитник « » .