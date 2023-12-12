Капитан «Челси» Джеймс пропустит минимум 3 месяца из-за травмы задней поверхности бедра

Рис Джеймс выбыл на длительный срок из-за травмы.

Капитан « » получил травму во время матча против «Эвертона» в 16-м туре (0:2).

Лондонский клуб сообщил, что 24-летний футболист прошел медицинское обследование, которое выявило у него травму задней поверхности бедра.

Журналист Натан Гиссинг уточняет, что защитник пропустит как минимум 3 месяца из-за этого повреждения.

из-за травм провел всего 8 матчей в Премьер-лиге в этом сезоне. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.

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