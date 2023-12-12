Капитан «Челси» Джеймс пропустит минимум 3 месяца из-за травмы задней поверхности бедра

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Рис Джеймс Футбол

Рис Джеймс выбыл на длительный срок из-за травмы.

Капитан «Челси» получил травму во время матча против «Эвертона» в 16-м туре АПЛ (0:2).

Лондонский клуб сообщил, что 24-летний футболист прошел медицинское обследование, которое выявило у него травму задней поверхности бедра. 

Журналист Натан Гиссинг уточняет, что защитник пропустит как минимум 3 месяца из-за этого повреждения. 

Джеймс из-за травм провел всего 8 матчей в Премьер-лиге в этом сезоне. Подробную статистику англичанина можно найти здесь

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30 комментариев
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Никогда такого не было и вот опять(
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Очень жаль такого игрока. На сколько талантлив и одарен. Футбол многое теряет от отсутствия здоровья такого игрока.
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Мда уж.... Джеймс,Чилуэл пару матчей сыграют потом пару месяцев на больничке. Зато Кукурелью фиг танком переедешь. Народу на 3 состава,а толковых крайних защитников и нет по итогу. Печально((
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Ответ Покерный Футбол
Мда уж.... Джеймс,Чилуэл пару матчей сыграют потом пару месяцев на больничке. Зато Кукурелью фиг танком переедешь. Народу на 3 состава,а толковых крайних защитников и нет по итогу. Печально((
Да нет уже там никаких трёх составов. Большинство продали, остальные в аренде и тоже уйдут. А Джеймсу пора операцию делать, всё равно этот сезон для него почти закончен.
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Ответ Сын Ферги
Челси: слава богу, продали травмата Азара Джеймс: ну привет
Азар в Челси особо не травмировался, всё это в Реале началось
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Да все он уже не футболист по сути. Мало того что тело сломалось, так ещё в голове проблемы какие-то очевидно появились. Челси нужно уже зимой искать замену, а летом прощаться
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Ответ Олег Карпов
все еще лучше Трента?)
Когда здоров да, особенно как защитник
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Захрусталел.
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не припомню,чтобы у нас был когда-нибудь настолько хилый кеп...(
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Джеймс и Чилуэлл потенциально одни из лучших крайних защитников в мире, но травмы окончательно сломают карьеру обоих. Очень жаль
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Предлагаю ему закрыть сезон и готовиться к новому сезону, тем самым обезопасить от следующей травмы
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Дружбан к Фофана вернулся, а то ему там скучно
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В прайме конечно один из лучших в мире, думал будет любимым моим игроком после Лэмпарда, но по сути карьеры у него не будет, играть 1-5 неполных матчей и вылетать на 3-4 месяца с одной и той же травмой это уже всё.
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Игрок отличный, но какой же стеклянный.. Не считая эту травму, то с сезон 21/22 он пропустил уже 54 игр. Не слишком ли это?
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Джеймсу здоровья ,но если честно весь Челси ,олицетворение своего капитана.
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Самый дорогой хрусталь в мире
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Зачастил в медсанчасть, вроде ж Евы Карнейро давно как нету там...
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Жаль парня, но пора признать, что он не может играть в футбол и искать игрока на его позицию. Если раньше Джеймс возвращался, набирал форму, был полезен и играл ярко, то со временем эти периоды становились все короче. Сейчас он вообще был бледной тенью себя самого и через полтора матча сломался.
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его карьера закончена, как и чилвела. пора прекращать издеваться над тренерами, уже третий сезон идет, заставляя строить команду с расчётом на этих двоих. при этом имея на сменщиках днарей. но как долго до руководства будет это доходить - вопрос
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ну, видимо, всё. кончился Рис
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Ответ bogdan fedyuk
его карьера закончена, как и чилвела. пора прекращать издеваться над тренерами, уже третий сезон идет, заставляя строить команду с расчётом на этих двоих. при этом имея на сменщиках днарей. но как долго до руководства будет это доходить - вопрос
мало того что у обоих хронические, так еще и одинаковые, просто сюр
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Хороший игрок, но уж очень "хрустальный". Жаль.
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концепция с постоением команды вокруг капитана джеймса оказалась нежизнеспособной. нужен новый лидер, желательно боец и не очень зеленый- типа де пауля.
удивительное совпадение, но у большинства талантливых загорелых проблемы с физическим и ментальным здоровьем начинаются вскоре после выбивания чудовищных контрактов
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Ответ Сын Ферги
Челси: слава богу, продали травмата Азара Джеймс: ну привет
джеймс в этом сезоне пропустил столько же матчей сколько азар за 7 лет в челси. с другой стороны реал джеймсом интересовался и представляю что было бы если б он этим летом перешел)
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Теги к новости это чисто Джеймс ) кстати там Фофана живой ?
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