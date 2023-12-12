«Унион» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Унион» примет «Реал Мадрид» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2».

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