«Унион» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Унион» примет «Реал Мадрид» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 12 декабря, 23.00, «Олимпияштадион»
В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Надеюсь, «Реал» покажет сегодня достойную игру и самое главное (и важное!) - без травм!
Hala Madrid!