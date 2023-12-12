«Унион» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин онлайны Футбол

«Унион» примет «Реал Мадрид» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Унион Германия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
12 декабря, 23.00, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2».

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3 комментария
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Удачи гегемону ЛЧ против немцев)
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Для «Мадрида» с турнирной точки зрения этот матч ничего не определяет, 1 место в группе в кармане, но с другой стороны велик соблазн оформить очередной сезон с 18 очками в группе ЛЧ
Надеюсь, «Реал» покажет сегодня достойную игру и самое главное (и важное!) - без травм!
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За Реал Мадрид!
Hala Madrid!
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