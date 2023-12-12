Онана, Куртуа, Эдерсон, тер Стеген номинированы на приз вратарю года от Globe Soccer Awards
Названы имена номинантов на приз лучшему вратарю года от Globe Soccer Awards.
Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему голкиперу 2023 года.
На награду номинированы Яссин Буну («Аль-Хилаль» / Марокко), Тибо Куртуа («Реал» / Бельгия), Эдерсон («Манчестер Сити» / Бразилия), Майк Меньян («Милан» / Франция), Андре Онана («Манчестер Юнайтед» / Камерун) и Марк-Андре тер Стеген («Барселона» / Германия).
Церемония вручения наград пройдет в Дубае 19 января.
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