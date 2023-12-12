Онана, Куртуа, Эдерсон, тер Стеген номинированы на приз вратарю года от Globe Soccer Awards

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Названы имена номинантов на приз лучшему вратарю года от Globe Soccer Awards.

Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему голкиперу 2023 года. 

На награду номинированы Яссин БунуАль-Хилаль» / Марокко), Тибо КуртуаРеал» / Бельгия), Эдерсон («Манчестер Сити» / Бразилия), Майк Меньян («Милан» / Франция), Андре Онана («Манчестер Юнайтед» / Камерун) и Марк-Андре тер Стеген («Барселона» / Германия). 

Церемония вручения наград пройдет в Дубае 19 января. 

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29 комментариев
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Онана больше всех совершил спасений ))
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+15
Ну хоть тут без мерзкого Мартинеса
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+2
Ответ Leon Petov
Где Мартинес🐒?
где то в районе паха
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Ответ Человек1991
Онана больше всех совершил спасений ))
Ну мою ставку в матче с Галатасараем он спас, большое ему спасибо)
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Куртуа полсезона не играет - и все равно номинирован....
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Онана 😂
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Онана за игру ногами ?
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Онана просто обязан побеждать. У него сумасшедшая статистика и очень хорошая игра ногами.
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Выбор для слабаков! Только хардкор!! Только Онана!!!
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Онана ? Кто что курит пишите в ответ 🤣🤣🤣
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Ответ Стахович
Ну хоть тут без мерзкого Мартинеса
зато есть первоклассный Онана)
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Ответ Madrid051992
Онана 😂
Был одним из лучших в прошлом сезоне 😂
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Ответ Николай Бойко
Я думал ты скажешь, что лучший и тут Месси)
он после игры с Жироной не набрал ещё форму
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Ответ Master Slova
УЖЕ ЗАБЫЛИ КАК ОН НА СВОИХ ПЛЕЧАХ ВЫТАЩИЛ МЕРТВЫЙ ИНТЕР В ФИНАЛ ЛЧ?!!
Вы думаете если писать текс большими буквами вы меня переубедите? Премия вратарю года, а следующие пол года он точно был не лучшим! Масса других вратарей весь год стояли стабильней, сильней!
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Ответ Master Slova
УЖЕ ЗАБЫЛИ КАК ОН НА СВОИХ ПЛЕЧАХ ВЫТАЩИЛ МЕРТВЫЙ ИНТЕР В ФИНАЛ ЛЧ?!!
Да-да. Интер без него совсем загнулся...
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