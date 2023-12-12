Роберт Ренан может оказаться в «Вест Хэме».

По данным UOL, « » согласился продать защитника английскому клубу за 25 млн евро. «Коринтианс» при этом станет «мостом» между командами Мир и .

Петербуржцы не имеют возможности напрямую финансово взаимодействовать с « » из-за санкций, а потому решили отправить футболиста в бразильский клуб в аренду, пока не будет решен вопрос с оплатой.

Сейчас с «Коринтианс» ведутся переговоры касательно срока соглашения – на полгода или год. Клуб из Сан-Паулу на данный момент готов участвовать в сделке только в том случае, если сохранит до конца 2024 года.

Защитник провел в чемпионате России 13 матчей за год. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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