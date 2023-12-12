«Зенит» согласился продать Ренана «Вест Хэму» за 25 млн евро. «Коринтианс» станут «мостом» (UOL)
Роберт Ренан может оказаться в «Вест Хэме».
По данным UOL, «Зенит» согласился продать защитника английскому клубу за 25 млн евро. «Коринтианс» при этом станет «мостом» между командами Мир РПЛ и АПЛ.
Петербуржцы не имеют возможности напрямую финансово взаимодействовать с «Вест Хэмом» из-за санкций, а потому решили отправить футболиста в бразильский клуб в аренду, пока не будет решен вопрос с оплатой.
Сейчас с «Коринтианс» ведутся переговоры касательно срока соглашения – на полгода или год. Клуб из Сан-Паулу на данный момент готов участвовать в сделке только в том случае, если сохранит Ренана до конца 2024 года.
Защитник провел в чемпионате России 13 матчей за год. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Только история не знает таких кейсов где из России выкупали лавочника, а он потом звездил в АПЛ.
Или напомнишь?
А вообще Паредес, например, не был лавочником, но его трансфер стал недоумением
С математикой серьёзные проблемы...
Если нет, значит этому источнику больше не (наливать)) доверять.
Стороны заключили контракт до лета 2027 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро – это третья рекордная продажа в истории «Интернасьоналя». Еще четыре миллиона клуб может получить в качестве бонусов. В «Зените» Юри Альберто будет выступать под номером 9.
Понятно,что никаких бонусов в 4 млн он заработать не смог