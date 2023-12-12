«Зенит» согласился продать Ренана «Вест Хэму» за 25 млн евро. «Коринтианс» станут «мостом» (UOL)

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы деньги Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан может оказаться в «Вест Хэме».

По данным UOL, «Зенит» согласился продать защитника английскому клубу за 25 млн евро. «Коринтианс» при этом станет «мостом» между командами Мир РПЛ и АПЛ.

Петербуржцы не имеют возможности напрямую финансово взаимодействовать с «Вест Хэмом» из-за санкций, а потому решили отправить футболиста в бразильский клуб в аренду, пока не будет решен вопрос с оплатой.

Сейчас с «Коринтианс» ведутся переговоры касательно срока соглашения – на полгода или год. Клуб из Сан-Паулу на данный момент готов участвовать в сделке только в том случае, если сохранит Ренана до конца 2024 года.

Защитник провел в чемпионате России 13 матчей за год. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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79 комментариев
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че-то как-то слабо верится))
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+40
За Влашича пусть тоже Коринтиансу переведут
+31
-3
+28
И это цена игрока со скамейки Зенита!!! Алип - 50 млн и ни центом меньше!!!
+18
-5
+13
Ответ Илья Банюк
Данко, а почему бы и нет?)
да пожалуйста. Распишитесь и заберите.
Только история не знает таких кейсов где из России выкупали лавочника, а он потом звездил в АПЛ.
Или напомнишь?
+15
-4
+11
Ответ Дурачок
И это цена игрока со скамейки Зенита!!! Алип - 50 млн и ни центом меньше!!!
А почему минимальная цена за Алипа в 3 раза занижена?)
+11
-2
+9
Ответ Данко Лазович
да пожалуйста. Распишитесь и заберите. Только история не знает таких кейсов где из России выкупали лавочника, а он потом звездил в АПЛ. Или напомнишь?
Тиагу Силва
+8
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+7
Ответ xQcoW
Газовые в экстазе, прочитав очевидную утку. Никто в здравом уме не даст столько за это бревно
Про Паредеса то же самое писали.
+7
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+6
Ответ Dimario
Зарево в москве?
сейчас тебе объяснят, что Ренана, на самом деле, купили за 30 млн и зп у него 10 млн была и вообще Зенит в дикий минус ушёл)
+17
-12
+5
Ответ Иван Прошкин
Почему бы нет? Там же начинали евро-карьеру Тевес и Маскерано.
на скамейке Зенита?)))
+9
-4
+5
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Данко Лазович
да пожалуйста. Распишитесь и заберите. Только история не знает таких кейсов где из России выкупали лавочника, а он потом звездил в АПЛ. Или напомнишь?
А никто его звездить и не заставляет) Пусть купят за эти деньги,а дальше без разницы!)
+6
-2
+4
Если продадут за такую сумму, то это просто гении менеджмента будут! Суперсделка.
+4
0
+4
Ответ PIT-BUL
Естественно дуракам обуют что продали за 25... Ведь никто не проверит . А у комплексных будет повод гордости ))) прям Донецкий Шахтер в лучшие годы ага ))) а по факту отдадут за шапку сухарей. А чтобы хоть как то выделится над Москвой слегка приврут )) комплексы во всей красе )) тем более в газОпроме денег не считают
Братан, нужно еще 20 скобочек. А то плохо видно, у кого комплексы)
+4
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+3
Ответ Артур Гильманов
Тиагу Силва
Ноль игр за Динамо, он не с лавки а из больницы отсюда уехал)
+2
0
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Данко Лазович
че-то как-то слабо верится))
Данко, а почему бы и нет?)
+4
-2
+2
Ответ xQcoW
Газовые в экстазе, прочитав очевидную утку. Никто в здравом уме не даст столько за это бревно
Похоже на бред,но в другую новость(Палмейрас требует банковских гарантий от Зенита...) сегодня от этого же источника все поверили...
+2
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+2
Как-то слишком хорошо, что бы быть правдой..
+3
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+2
Если Ренан 25 стоит, Касьерра не меньше сотки.)))
+2
0
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Хороший бизнес.
+2
0
+2
Хороший вариант. Зенит отлично сработал.
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Ответ Данко Лазович
потому и у меня сомнения. Булыкин не бразил молодой и перспективный уезжал в Голландию. Ренан реально сырой, но ему надо время давать, чтобы года два набирался уму разуму. А кто ему будет в Вест Хеме время давать, это вопрос.
Знаешь кто мне ещё вспомнился, бразил Роберт из Спартака) тут совсем не шло, уехал, и правда не сразу но оказался в ПСВ. И вроде в полуфинале ЛЧ играл, и забивал много. Но Ренан это все таки другое)
+1
0
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Ответ Hitgoe Himgob
Ноль игр за Динамо, он не с лавки а из больницы отсюда уехал)
Так вообще позор, даже в основу не прошел)
А вообще Паредес, например, не был лавочником, но его трансфер стал недоумением
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Ответ Geronimo Good
25 млн?! Ого! Что же такого Вест Хэм разглядел в Ренане? Ну, с учетом трансфера Юри Алберто (25 млн), Зенит как-раз выйдет в ноль.
Что получит «Зенит»: двух игроков, первоочередное право выкупа третьего и права на перепродажу.
С математикой серьёзные проблемы...
+1
0
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Ответ Данко Лазович
да пожалуйста. Распишитесь и заберите. Только история не знает таких кейсов где из России выкупали лавочника, а он потом звездил в АПЛ. Или напомнишь?
Соломон Рондон
+1
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+1
Если это правда так, то это гениальный трансфер!
Если нет, значит этому источнику больше не (наливать)) доверять.
+2
-1
+1
Ответ kulakoffigor
Комментарий удален пользователем
хороший пример, спасибо.
+1
0
+1
Ответ Данко Лазович
да пожалуйста. Распишитесь и заберите. Только история не знает таких кейсов где из России выкупали лавочника, а он потом звездил в АПЛ. Или напомнишь?
Комментарий удален пользователем
Ответ Dimario
Зарево в москве?
Всем пофиг
+6
-6
0
Удачи Ренану в Вест-Хэме!😁
+1
-1
0
Походу фонтанка новость придумала
+3
-3
0
Ответ Geronimo Good
25 млн?! Ого! Что же такого Вест Хэм разглядел в Ренане? Ну, с учетом трансфера Юри Алберто (25 млн), Зенит как-раз выйдет в ноль.
Зенит не платил за Юри 25 млн.

Стороны заключили контракт до лета 2027 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро – это третья рекордная продажа в истории «Интернасьоналя». Еще четыре миллиона клуб может получить в качестве бонусов. В «Зените» Юри Альберто будет выступать под номером 9.

Понятно,что никаких бонусов в 4 млн он заработать не смог
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