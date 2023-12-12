Калешин возглавил «Аланию», контракт – на 3,5 года. Его уволили из «Акрона» «из-за разногласий в пути развития»

Теги Евгений Калешин Первая лига Алания Владикавказ Акрон Футбол

Евгений Калешин стал главным тренером «Алании».

Экс-тренер «Акрона» подписал с владикавказским клубом соглашение на 3,5 года.

Напомним, Калешин покинул пост главного тренера «Акрона» в конце ноября «из-за разногласий в пути развития».

После 20 туров Мелбет Первой лиги «Алания» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 5 очков.

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23 комментария
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Ответ MishaFCZ
Правдоруб пошел в самое гнилье. Не желаю удачи.
Так он вроде не в Зенит пошёл. Внимательно читайте пожалуйста
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Ответ Knife707
Принципиальный человек, сейчас это редкость
И в чем заключается эта принципиальность?
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Ответ Давид Agabekyan
И в чем заключается эта принципиальность?
в том, что принципиально отказался от своей позиции))
+7
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Ответ инок
Удачи конечно Калешину в Алании, вряд ли кто усомнится в его профессионализме.
Я усомнюсь. После известного интервью Калешин представляется не совсем адекватным человеком, еще и с гнильцой! За что, видимо, и был уволен. Такой человек в принципе не может быть толковым тренером. Как минимум, его люди не будут воспринимать, как авторитета в коллективе.
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Сразу видно, что российская тренерская школа – одна из лучших в мире😏
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Сначала Аланию из-за стадиона в РПЛ не пускали, а теперь и сами не хотят
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Хотел бы Гогниева видеть, с ним Алания очень интересно выглядела, такая самобытная, с осетинским колоритом, команда без страха, с креативными приколами)
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это может быть очень сильный союз
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Ответ MishaFCZ
Правдоруб пошел в самое гнилье. Не желаю удачи.
С какого перепугу он стал вдруг правдорубом! Неадекватный персонаж! По-другому после того интервью не могу его назвать!
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Есть чуйка, что Калешин именно этого и добивался.
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Какие вы странные, правда вас пугает и вы её ненавидите, живёте во лжи, да и ложь эта отвратительна. Если будем молчать о проблемах они станут ещё хуже. Один человек, одна правда, а какой резонанс
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ждём Василенко в Акроне
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Ответ Groznyi2024
Удачи, тренер то он хороший, вне зависимости от взглядов
С его взглядами всё хорошо.
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Будет интересно посмотреть на результаты работы
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А перспективы у Алании какие? Там ходят разговоры что к новому сезону стадион не построят
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Удачи конечно Калешину в Алании, вряд ли кто усомнится в его профессионализме.
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зачем? он же даже если выведет их в рпл у них стадиона нету...
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Ответ MishaFCZ
Правдоруб пошел в самое гнилье. Не желаю удачи.
По себе людей не судят.
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Удачи, тренер то он хороший, вне зависимости от взглядов
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