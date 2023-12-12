Калешин возглавил «Аланию», контракт – на 3,5 года. Его уволили из «Акрона» «из-за разногласий в пути развития»
Евгений Калешин стал главным тренером «Алании».
Экс-тренер «Акрона» подписал с владикавказским клубом соглашение на 3,5 года.
Напомним, Калешин покинул пост главного тренера «Акрона» в конце ноября «из-за разногласий в пути развития».
После 20 туров Мелбет Первой лиги «Алания» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 5 очков.
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