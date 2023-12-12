Евгений Калешин стал главным тренером «Алании».

Экс-тренер «Акрона» подписал с владикавказским клубом соглашение на 3,5 года.

Напомним, покинул пост главного тренера « » в конце ноября «из-за разногласий в пути развития».

После 20 туров Мелбет Первой лиги « » занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 5 очков.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!