0

Товарищеские матчи. Бразилия в гостях у Южной Кореи, Аргентина сыграет с Венесуэлой в ночь на субботу

Сборная Бразилии сыграет в гостях с Южной Кореей в товарищеском матче.

В ночь на субботу Аргентина встретится в США с Венесуэлой.

Товарищеские матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
