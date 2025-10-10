Товарищеские матчи. Бразилия в гостях у Южной Кореи, Аргентина сыграет с Венесуэлой в ночь на субботу
Сборная Бразилии сыграет в гостях с Южной Кореей в товарищеском матче.
В ночь на субботу Аргентина встретится в США с Венесуэлой.
Товарищеские матчи
10 октября 10:20, Panasonic Stadium Suita
10 октября 11:00, Сеул Стэдиум
Не начался
10 октября 12:45, Bukit Jalil National Stadium
Не начался
10 октября 16:00, Реджеп Тайип Эрдоган
10 октября 23:00, Estadio Bicentenario Municipal de La Florida
10 октября 23:30, Stade Saputo
11 октября 00:00, Хард Рок Стэдиум
11 октября 00:30, Q2 Stadium
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
