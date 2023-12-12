Роман Ротенберг: «Всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную России. Это огромная честь для меня. Благодарю ФХР за доверие»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что всю жизнь мечтал возглавить сборную России.

Сборная «России 25» под руководством Ротенберга сыграет на Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.

– Насколько важно и ценно для вас быть главным тренером сборной России?

– Это огромная честь для меня. Я работал в качестве менеджера и десять лет провел в сборной.

Я всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную. Хочу поблагодарить федерацию за доверие, для меня это очень ценно, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

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37 комментариев
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Газпром- мечты сбываются
Ну и спасибо кооперативу Озерки
+39
-1
+38
А почему не Адама Кадырова назначили?
+27
0
+27
Мечты сбываются...тьфу...
+20
0
+20
Ответ Евгений Лебедев
А почему не Адама Кадырова назначили?
Адама Кадырова наградят
+18
0
+18
И за что нам такое счастье? Чем мы так провинились?
+18
-1
+17
Ответ Melnikov1968
И за что нам такое счастье? Чем мы так провинились?
Как это "за что"? За молчание в последние 25 лет
+16
-4
+12
Хороший был фильм с Пьером Ришаром «Игрушка».
+10
0
+10
Газпром - мечты сбываются. Но ведь это общий газ...
+9
0
+9
Ответ Чернокожий
Всё решили деньги и связи , это понятно даже ребёнку, весь хоккейный мир смеётся человек никак не относящийся к хоккею , тренирует сборную России...
что значит никак не относящийся, он вообще-то 900 матчей посмотрел!
+8
0
+8
Всё решили деньги и связи , это понятно даже ребёнку, весь хоккейный мир смеётся человек никак не относящийся к хоккею , тренирует сборную России...
+6
0
+6
Как-будто у Федерации были варианты не доверить...
+5
0
+5
А мы-то как мечтали и ждали, Роман Борисович!
Я уже чесаться начал в самых неприличных местах.
+4
0
+4
А дядю Борю не надо благодарить???
+4
0
+4
Дали тебе поиграть во взрослые игрушки, вот и все.
+3
0
+3
Ответ Евгений Лебедев
А почему не Адама Кадырова назначили?
Не может совмещать посты в хоккее и мма. Занят.
+3
0
+3
"Там безрукий управлял машиной
А дурак бибикал без конца."
+3
0
+3
По уму, тебя близко к хоккею подпускать не надо....но миллиарды и газпром, делают своё дело
+3
0
+3
"С таким счастьем - и на свободе!"
+2
0
+2
ну теперь ждем когда братец сборную по футболу возглавит :)
+2
0
+2
В России известные тренера отмалчиваться , сидят на хороших деньгах зачем им терять работу
+1
0
+1
Ответ Gleb
Как это "за что"? За молчание в последние 25 лет
Так вот что значит число в названии сборной!
+1
0
+1
Ну вот в рекламе Газпрома говорили же,что мечты сбываются, вот они и сбылись:)
+1
0
+1
Интересно,а хватит наглости дебютировать в качестве игрока сборной? 🤔
Типа играющий тренер
+1
0
+1
неужели народ на этот каловый турнир пойдет?! надо понаблюдать!
+1
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+1
Ну-ну-ну, Марино, давай поточнее: "Всю жизнь мечтал возглавить сборную России ПО ХОККЕЮ." Один брателло твоего папки может не так прочесть, могут быть последствия - полоний в чай, новичок в трусы, бомба в самолет.... Это такое - надо берега-то чувствовать, а то если жизнь внезапно обрывается - не все мечты успеют реализоваться...
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А где обычная сборная? Без приставки ’25минут"?
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намекнул папе какой подарок ждёт на Новый год
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Ну и уличную банду ему создайте ещё до полного комплекта...
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Прям всю жизнь? ))
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Я плачу …
С другой стороны,пусть лучше такой чудак развалит хоккей, чем какой-то другой отпрыск олигарха одержимый властью пустит страну под откос. Вот так и живём, пытаемся выбрать из двух зол меньшее
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