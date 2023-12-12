Хави: «Барселона» на полпути к тому, чтобы стать великой. Мы были лучше «Жироны», должны были победить. Команда злится»
Хави считает, что «Барселона» должна была обыгрывать «Жирону» (2:4).
– Конечно, нас критикуют за проигрыш «Жироне». Внутри команды я вижу, что присутствует злость, потому что мы были лучше «Жироны», мы заслуживали победить, но не смогли. Мы совершали ошибки в обеих штрафных площадях. В раздевалке все разозлены и хотят отреагировать.
– Сколько еще будет продолжаться строительство «Барселоны»?
– Когда я говорю, что мы строим «Барсу», я имею в виду, что нам нужно улучшить определенные вещи, что у нас было много изменений, много молодых игроков, новичков, мы играли в Лиге Европы...
Мы должны побеждать, даже несмотря на перестройку. Если бы я не выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, меня бы тут не было. Мы можем и должны играть лучше. Думаю, мы на полпути к тому, чтобы стать великой «Барселоной», – сказал главный тренер.
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Хави вчера: матч был равной.
Хави сегодня: мы были лучше.
Загадка: сколько дней бухает Хави?)
Так ты сам её туда и отправил. хаха
Героический днарь: сперва похоронил команду, потом пытается со дна её поднять 🤣🤣🤣
Стратегия, труд, планирование всё в жопу, главное посылать сигналы вселенной.
Думаю,что это будут его единственные трофеи в тренерской карьере.
https://www.sports.ru/football/1115620737-xavi-my-na-polputi-k-vozvrashheniyu-velikoj-barsy-i-absolyutnomu-uspex.html?sl=1
Он падает кажется, и бьется головой, когда с кровати встает.
Какого бы уровня таланта он не был, без адекватной оценки ситуации любая команда обречена на провал. Вот почему Барсе с Хави в долгосрочной перспективе ничего не светит, в лучшем случае это будет регулярный прокат болельщиков на эмоциональных качелях аля Спартак, от зрад к перемогам без серьёзных успехов
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