Хави: «Барселона» на полпути к тому, чтобы стать великой. Мы были лучше «Жироны», должны были победить. Команда злится»

Хави считает, что «Барселона» должна была обыгрывать «Жирону» (2:4).

– Конечно, нас критикуют за проигрыш «Жироне». Внутри команды я вижу, что присутствует злость, потому что мы были лучше «Жироны», мы заслуживали победить, но не смогли. Мы совершали ошибки в обеих штрафных площадях. В раздевалке все разозлены и хотят отреагировать.

– Сколько еще будет продолжаться строительство «Барселоны»?

– Когда я говорю, что мы строим «Барсу», я имею в виду, что нам нужно улучшить определенные вещи, что у нас было много изменений, много молодых игроков, новичков, мы играли в Лиге Европы...

Мы должны побеждать, даже несмотря на перестройку. Если бы я не выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, меня бы тут не было. Мы можем и должны играть лучше. Думаю, мы на полпути к тому, чтобы стать великой «Барселоной», – сказал главный тренер.

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