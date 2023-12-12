Хави: «Барселона» на полпути к тому, чтобы стать великой. Мы были лучше «Жироны», должны были победить. Команда злится»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави считает, что «Барселона» должна была обыгрывать «Жирону» (2:4).

– Конечно, нас критикуют за проигрыш «Жироне». Внутри команды я вижу, что присутствует злость, потому что мы были лучше «Жироны», мы заслуживали победить, но не смогли. Мы совершали ошибки в обеих штрафных площадях. В раздевалке все разозлены и хотят отреагировать.

– Сколько еще будет продолжаться строительство «Барселоны»?

– Когда я говорю, что мы строим «Барсу», я имею в виду, что нам нужно улучшить определенные вещи, что у нас было много изменений, много молодых игроков, новичков, мы играли в Лиге Европы...

Мы должны побеждать, даже несмотря на перестройку. Если бы я не выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, меня бы тут не было. Мы можем и должны играть лучше. Думаю, мы на полпути к тому, чтобы стать великой «Барселоной», – сказал главный тренер.

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61 комментарий
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Походу мы разные матчи с Жироной смотрели...
+92
-3
+89
Хави после матча: Жирова была лучше.
Хави вчера: матч был равной.
Хави сегодня: мы были лучше.

Загадка: сколько дней бухает Хави?)
+54
-2
+52
Закусывай, брат.
+53
-5
+48
Ответ kellhus
Походу мы разные матчи с Жироной смотрели...
Может, он перепутал Барселону с Жироной? Это многое объяснит)
+24
-1
+23
"мы играли в Лиге Европы"
Так ты сам её туда и отправил. хаха
Героический днарь: сперва похоронил команду, потом пытается со дна её поднять 🤣🤣🤣
+30
-7
+23
Так Хави месяца полтора назад говорил, что Барса уже стала великой. Че за дела
+16
-2
+14
Хави: "Мы на правильном пути. Команда играет всё лучше. Мы идём вперёд". Журналист: "А почему вы читаете по бумажке?" Хави: "Цитирую Тен Хага!"
+13
0
+13
Хави надо затусить с Блиновской и другими такими ребятами с просторов РФ, которые пропагандируют, если что то уверенно говорить, то это обязательно произойдёт.
Стратегия, труд, планирование всё в жопу, главное посылать сигналы вселенной.
+11
0
+11
Ответ Владимир Плотников
Ахахах, обожаю его вью. В каком месте они были лучше? Вас отвозили мордой об газон, и еще пожалели. Счет должен быть больше) Он падает кажется, и бьется головой, когда с кровати встает.
До конца жизни будет талдычить о том,что выиграл ЛаЛигу и Суперкубок.
Думаю,что это будут его единственные трофеи в тренерской карьере.
+9
-2
+7
Ответ Нейтральный критик
Жирова? Вы там вместе с Хави бухаете))
Вот ты домахался до набора на телефоне..)
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+4
Это уже сектантская мантра какая-то, говорил ведь это уже месяц назад. Потом сразу же Шахтёру проиграли

https://www.sports.ru/football/1115620737-xavi-my-na-polputi-k-vozvrashheniyu-velikoj-barsy-i-absolyutnomu-uspex.html?sl=1
+4
-1
+3
Ахахах, обожаю его вью. В каком месте они были лучше? Вас отвозили мордой об газон, и еще пожалели. Счет должен быть больше)

Он падает кажется, и бьется головой, когда с кровати встает.
+8
-6
+2
Ошибочка.Жирона была организованней и настойчивей.
+2
0
+2
Ответ Тухель
Хави надо затусить с Блиновской и другими такими ребятами с просторов РФ, которые пропагандируют, если что то уверенно говорить, то это обязательно произойдёт. Стратегия, труд, планирование всё в жопу, главное посылать сигналы вселенной.
Вот ты шутишь, а он похоже реально где-то оттуда информацию берет.
+4
-2
+2
чем сильнее чави рассуждает про величие, днк, тем в большей ##пe оказывается команда.
+2
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+2
Пропустить четыре!!! И говорить, что были лучше. Такому самомнению даже Черчесов позавидовал бы.
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Да он реально под солями🤦
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"Проигрывая "Жироне", ты становишься великим.". Странная логика у Хави.
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Ответ Владимир Плотников
Хави после матча: Жирова была лучше. Хави вчера: матч был равной. Хави сегодня: мы были лучше. Загадка: сколько дней бухает Хави?)
Да
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Ответ Владимир Плотников
Хави после матча: Жирова была лучше. Хави вчера: матч был равной. Хави сегодня: мы были лучше. Загадка: сколько дней бухает Хави?)
Хави завтра: мы победили Жирону!
+1
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Этот человек явно неадекватен.
Какого бы уровня таланта он не был, без адекватной оценки ситуации любая команда обречена на провал. Вот почему Барсе с Хави в долгосрочной перспективе ничего не светит, в лучшем случае это будет регулярный прокат болельщиков на эмоциональных качелях аля Спартак, от зрад к перемогам без серьёзных успехов
+1
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Что-то новое когда-нибудь скажет?
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хави, конечно, тот ещё клоун
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Последний раз после таких разговоров они влетели Шахтеру
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хз кто больше бесит, он или Мостовой
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Игра проходила почти равной, с небольшим преимуществом Барсы. Как всегда не хватило хладнокровия у ворот соперника, весь сезон так проходит. С этими телами в атаке, дела команды вряд ли уже изменятся.
Защита выдала худший матч сезона
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Как же ты задрал такими речами ( он думает все слепые? И матчи только он видит, остальные с радио?
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Хави жироной бесится
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Он имел ввиду что Каталонцы должны были победить
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Ответ Вячеслав Тимофеев
Великой ее уже давно другие люди сделали
Негрейра?
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