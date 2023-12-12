Эдерсон, Куртуа и Буну – в тройке финалистов на приз The Best лучшему вратарю от ФИФА

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ФИФА объявила финальную тройку номинантов на приз лучшему вратарю 2023 года.

В шорт-лист премии The Best попали ЭдерсонМанчестер Сити», сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии) и Яссин Буну («Аль-Хилаль», сборная Марокко).

Из расширенного списка выбыли Андре Онана («Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна) и Марк-Андре тер Стеген («Барселона», сборная Германии).

Победитель будет объявлен на церемонии награждения 15 января.

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36 комментариев
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месси получит!
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Эдерсон без шансов. Затащил в ЛЧ. Буну второй
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Хоть здесь этого попуска аргентинского нет
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Странно то что МАТШ нету в тройке
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Ответ Football_legend
А чего такого Куртуа сделал? 0 трофеев, позорный вылет с чм.
Кубок Короля = 0 трофеев. Будем знать.
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Странные какие то критерии у награды. Надо писать не за 2023 год, а тогда уж за сезон 22/23. Вот какой например Куртуа лучший в 2023 году? Он с начала сезона не играет.
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Эдерсон
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Ответ ster3
А где Мартинес?
Мартинес в 🎪
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А чего такого Куртуа сделал? 0 трофеев, позорный вылет с чм.
+12
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Ответ Football_legend
А чего такого Куртуа сделал? 0 трофеев, позорный вылет с чм.
Подписал контракт с Реалом. Так же как и Беллингем. 😃
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Ответ Football_legend
А чего такого Куртуа сделал? 0 трофеев, позорный вылет с чм.
Может у Буну есть трофеи? Или дублёр Аллисона в сборной Бразилии дофига сделал на ЧМ? Комментарий беспонтовый, но лишь бы обгадить игрока Реала).
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Ответ ЭкспертДиванный
Это награда агента роналду
а вообще он лучший кипер мира если не учесть мнение фифы?
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Буну бы. Ярок был, но не дадут.
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Месси более чем достоин получить эту награду.
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Ответ Forte Live
Буну бы. Ярок был, но не дадут.
В 2023 он не был ярок
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Ответ Rasan
Опа, как так? А де демонстрант причиндалов? Или клоунизм в этом трофее не катит?
Это за 2023 как бы
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Ответ ster3
А где Мартинес?
кто это?
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Ответ Rasan
Опа, как так? А де демонстрант причиндалов? Или клоунизм в этом трофее не катит?
Он за ЧМ в 2022 выиграл.
Сейчас 23 год.
Пора лечить комплексы.
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Ответ ЭкспертДиванный
Это награда агента роналду
официальная награда FIFA-нагиада агента роналду?
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вот тут впервые за всю премию прям вообще не знаю кто)
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почему Лукаку нет в списке?
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Думаю можно дать Лионелю Месси, всё-таки он выиграл Чемпионат Мира).
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Опа, как так? А де демонстрант причиндалов? Или клоунизм в этом трофее не катит?
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А где месси?
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Эдерсон выиграть должен!
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лучший кариус 🤣
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