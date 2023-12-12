Эдерсон, Куртуа и Буну – в тройке финалистов на приз The Best лучшему вратарю от ФИФА
ФИФА объявила финальную тройку номинантов на приз лучшему вратарю 2023 года.
В шорт-лист премии The Best попали Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии) и Яссин Буну («Аль-Хилаль», сборная Марокко).
Из расширенного списка выбыли Андре Онана («Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна) и Марк-Андре тер Стеген («Барселона», сборная Германии).
Победитель будет объявлен на церемонии награждения 15 января.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Сейчас 23 год.
Пора лечить комплексы.