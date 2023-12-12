Каори Сакамото: «Иногда люди спрашивают: «Почему ты чемпионка мира, если не прыгаешь четверной?» Мне не нравится, когда так говорят»

Японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, как относится к критике.

Сакамото – двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

«Иногда люди спрашивают: «Почему ты чемпионка мира, если не прыгаешь тройной аксель или четверной прыжок?»

Если люди хотят видеть большие прыжки, не думаю, что им стоит смотреть мои выступления.

Мне не нравится, когда люди так говорят», – сказала .