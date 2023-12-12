Каори Сакамото: «Иногда люди спрашивают: «Почему ты чемпионка мира, если не прыгаешь четверной?» Мне не нравится, когда так говорят»

Теги сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, как относится к критике.

Сакамото – двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. 

«Иногда люди спрашивают: «Почему ты чемпионка мира, если не прыгаешь тройной аксель или четверной прыжок?»

Если люди хотят видеть большие прыжки, не думаю, что им стоит смотреть мои выступления. 

Мне не нравится, когда люди так говорят», – сказала Сакамото.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мало ли что не нравится. Надо говорить прямо : "Потому что сейчас не нужно прыгать триксель и квады, которые я и не умею ,чтобы стать Чемпионкой Мира."
+6
0
+6
Ну потому что она чемпионка НЕ мира, а некоторой части мира, допущенной к соревнованиям ИСУ.
Во многих видах спорта разные федерации проводят свои ЧМ. Вот в теннисе даже захотели отделить ТБШ и мастерсы и проводить их не под эгидой АТП и ВТА.
+6
-2
+4
Ну, кому ж понравится, когда тебя тыкают носом в то, что ты носишь чужие медали.
+8
-5
+3
Ответ Delirium
Ну, кому ж понравится, когда тебя тыкают носом в то, что ты носишь чужие медали.
В смысле чужие? Она разве виновата, что наших отстранили? Она соревновалась и оказалась лучшей среди соревнующихся, значит, медаль ее по праву
+5
-2
+3
Чемпионка мира с каскадами 3+1.
Очень агрессивно она отвечает.
+5
-3
+2
конечно, не нравится. Она побеждает тех, кто есть в данный момент на соревнованиях, она же не виновата, что наши отстранены. По-моему, Каори всегда адекватно реагировала на свои места, понимала, почему проигрывает, как и сейчас понимает, почему выигрывает.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий