«Наполи» и «Копенгаген» вышли в плей-офф ЛЧ, «Галатасарай», «Брага» и «Бенфика» – в ЛЕ

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«Наполи» и «Копенгаген» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Итальянский клуб, обыграв «Брагу», обеспечил себе второе место в группе С, где также выступают «Реал» и «Унион». Португальская команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.

«Копенгаген» стал вторым в группе с «Баварией», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». Турецкая команда вышла в плей-офф ЛЕ.

Также в Лиге Европы сыграет «Бенфика», занявшая третью строчку в квартете с «Сосьедадом», «Интером» и «Зальцбургом».

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20 комментариев
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Копенгаген - ЛЧ
Галатасарай - ЛЕ
Манчестер - Юнайтед
+23
-4
+19
Сити с Барсой поборются в кабинетах за Копенгаген
+20
-5
+15
Наполи — ЛЧ
Копенгаген — ЛЧ
Галатасарай — ЛЕ
Бенфика — ЛЕ
Брага — ЛЕ
Манчестер — Юнайтед
+12
-3
+9
Победа над Манчестером , потом поражение в национальном чемпе, ничья с Баварией в гостях, опять  поражение дома , затем вылет в кубке и победа в ЛЧ с выходом в плей-офф ! Что за качели )
+4
0
+4
Ответ Leon Petov
Сити с Барсой поборются в кабинетах за Копенгаген
Мансуру отдадут - 90%
+3
-1
+2
МЮ идёт в Попенгаген
+2
-1
+1
Ответ Leon Petov
Сити с Барсой поборются в кабинетах за Копенгаген
Сити себе раннее уже ПСВ взгрел, так что Бчк может ни с кем не бороться
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Сити с Барсой поборются в кабинетах за Копенгаген
ПСЖ ещё подтянется после Дортмунда
+1
0
+1
Ответ S. A.
Наполи — ЛЧ Копенгаген — ЛЧ Галатасарай — ЛЕ Бенфика — ЛЕ Брага — ЛЕ Манчестер — Юнайтед
Тен - Хаг
+1
0
+1
Копенгаген - ЛЧ
Галатасарай - ЛЕ
Манчестер Юнайтед - Тен Хаг
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ужасно позорится наш хромой МЮ в этом сезоне
в еврокубках делать нечего, еще из КА можно заодно слиться - там тоже с такой формой не стоит играть
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Копенгагену безмерное уважение.
Победили в личной встрече и заслуженно выходят в ПО!
Якобу Нееструпу установить маленький бюстик на Vesterbrogade!
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Ответ "Гром"
Победа над Манчестером , потом поражение в национальном чемпе, ничья с Баварией в гостях, опять  поражение дома , затем вылет в кубке и победа в ЛЧ с выходом в плей-офф ! Что за качели )
приоритеты
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