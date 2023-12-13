«Наполи» и «Копенгаген» вышли в плей-офф ЛЧ, «Галатасарай», «Брага» и «Бенфика» – в ЛЕ
«Наполи» и «Копенгаген» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Итальянский клуб, обыграв «Брагу», обеспечил себе второе место в группе С, где также выступают «Реал» и «Унион». Португальская команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.
«Копенгаген» стал вторым в группе с «Баварией», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». Турецкая команда вышла в плей-офф ЛЕ.
Также в Лиге Европы сыграет «Бенфика», занявшая третью строчку в квартете с «Сосьедадом», «Интером» и «Зальцбургом».
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Галатасарай - ЛЕ
Манчестер - Юнайтед
Копенгаген — ЛЧ
Галатасарай — ЛЕ
Бенфика — ЛЕ
Брага — ЛЕ
Манчестер — Юнайтед
Галатасарай - ЛЕ
Манчестер Юнайтед - Тен Хаг
в еврокубках делать нечего, еще из КА можно заодно слиться - там тоже с такой формой не стоит играть
Победили в личной встрече и заслуженно выходят в ПО!
Якобу Нееструпу установить маленький бюстик на Vesterbrogade!