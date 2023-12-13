«Наполи» и «Копенгаген» вышли в плей-офф ЛЧ, «Галатасарай», «Брага» и «Бенфика» – в ЛЕ

«Наполи» и «Копенгаген» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Итальянский клуб, обыграв «Брагу», обеспечил себе второе место в группе С, где также выступают «Реал» и «Унион». Португальская команда отправляется в плей-офф .

« » стал вторым в группе с «Баварией», « » и «Манчестер Юнайтед». Турецкая команда вышла в плей-офф ЛЕ.

Также в Лиге Европы сыграет «Бенфика», занявшая третью строчку в квартете с «Сосьедадом», «Интером» и «Зальцбургом».

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