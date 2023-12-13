Кочетков отразил штрафной бросок Ткачака в матче с «Оттавой», сыграв на выходе. Брэди упал и хотел разобраться с Петром, ему дали 10 минут штрафа

Теги Оттава Каролина НХЛ Брэди Ткачак Петр Кочетков Хоккей

Петр Кочетков отразил буллит Брэди Ткачака в матче с «Оттавой», сыграв на выходе.

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Оттавой» (4:1). 

После опасного момента у ворот «Харрикейнс» судьи назначили буллит из-за того, что Кочетков выбросил клюшку. 

Брэди Ткачак не реализовал штрафной бросок, так как российский вратарь удачно сыграл на выходе. 

Капитан «Сенаторс» упал на лед и врезался в борт. После этого он попытался вступить с Петром в стычку, которой помешали судьи.

Ткачак продолжил высказываться на эмоциях, в итоге ему выписали дисциплинарный штраф 10 минут. 

6 комментариев
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Эээх!!! Суперстар Пётр!!!
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А че так можно было что ли?
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Знатно подгорело у Брэди
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Как говорят в таких случаях у нас в интернетах:
"вместо тысячи слов...")))))))))
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Петя тренды задаёт
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А Ткачук сам разогнался, на лежащего налетел
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