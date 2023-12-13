Кочетков отразил штрафной бросок Ткачака в матче с «Оттавой», сыграв на выходе. Брэди упал и хотел разобраться с Петром, ему дали 10 минут штрафа

Петр Кочетков отразил буллит Брэди Ткачака в матче с «Оттавой», сыграв на выходе.

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата между «Каролиной» и «Оттавой» (4:1).

После опасного момента у ворот «Харрикейнс» судьи назначили буллит из-за того, что выбросил клюшку.

не реализовал штрафной бросок, так как российский вратарь удачно сыграл на выходе.

Капитан «Сенаторс» упал на лед и врезался в борт. После этого он попытался вступить с Петром в стычку, которой помешали судьи.

Ткачак продолжил высказываться на эмоциях, в итоге ему выписали дисциплинарный штраф 10 минут.