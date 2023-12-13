Кочетков отразил штрафной бросок Ткачака в матче с «Оттавой», сыграв на выходе. Брэди упал и хотел разобраться с Петром, ему дали 10 минут штрафа
Петр Кочетков отразил буллит Брэди Ткачака в матче с «Оттавой», сыграв на выходе.
Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Оттавой» (4:1).
После опасного момента у ворот «Харрикейнс» судьи назначили буллит из-за того, что Кочетков выбросил клюшку.
Брэди Ткачак не реализовал штрафной бросок, так как российский вратарь удачно сыграл на выходе.
Капитан «Сенаторс» упал на лед и врезался в борт. После этого он попытался вступить с Петром в стычку, которой помешали судьи.
Ткачак продолжил высказываться на эмоциях, в итоге ему выписали дисциплинарный штраф 10 минут.
"вместо тысячи слов...")))))))))