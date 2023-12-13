Панарин набрал 700-е очко в НХЛ. Он 15-й россиянин в истории лиги, достигший этой отметки

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Артемий Панарин набрал 700-е очко в НХЛ в матче с «Торонто».

Форвард «Рейнджерс» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Лифс» (3:7). 

На счету Панарина 39 (16+23) очков в 27 матчах в этом сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 700 (232+468) очков в 617 играх. 

Артемий стал 15-м игроком из России в истории НХЛ с 700+ очками.  

Ранее в список вошли Александр Овечкин («Вашингтон», 1501 очко в 1372 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 1252 в 1090), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301), Алексей Яшин (781 в 850), Павел Буре (779 в 702), Никита Кучеров («Тампа», 776 в 672), Сергей Зубов (771 в 1068) и Алексей Жамнов (719 в 807). 

10 комментариев
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Молодчик,верю,что до 1000 доберётся
+10
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+10
Казалось, что Куч намного раньше в НХЛ начал, а оказывается между ним и Панарой небольшая разница по играм
+3
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+3
Артемий красавчик! Продолжай в том же духе!
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+2
Плохо только что провалили игру
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Молодец лысый
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Ответ Владимир Кузнецов
тоже удивлен)
просто Куч пропустил сезон из-за травмы.
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А вроде не так давно "про лодку думал"), время летит...
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Успехов. Побольше бы очков за матч набирать ему.
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Ответ Свидетель со стороны жениха
Казалось, что Куч намного раньше в НХЛ начал, а оказывается между ним и Панарой небольшая разница по играм
тоже удивлен)
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