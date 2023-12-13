Панарин набрал 700-е очко в НХЛ. Он 15-й россиянин в истории лиги, достигший этой отметки

Артемий Панарин набрал 700-е очко в НХЛ в матче с «Торонто».

Форвард « » отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Лифс» (3:7).

На счету 39 (16+23) очков в 27 матчах в этом сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 700 (232+468) очков в 617 играх.

стал 15-м игроком из России в истории с 700+ очками.

Ранее в список вошли Александр Овечкин («Вашингтон», 1501 очко в 1372 играх), («Питтсбург», 1252 в 1090), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301), Алексей Яшин (781 в 850), Павел Буре (779 в 702), Никита Кучеров («Тампа», 776 в 672), Сергей Зубов (771 в 1068) и Алексей Жамнов (719 в 807).