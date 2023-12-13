«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе Лиги чемпионов.

Во вторник, в последнем туре группового этапа, команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд».

« » финишировал на последнем месте в группе, набрав 4 очка в 6 матчах, и вылетел из еврокубков.

Третье место в группе А, дающее право сыграть в Лиге Европы, занял «Галатасарай». «Бавария» стала первой, «Копенгаген» – на втором месте.

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