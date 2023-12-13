«МЮ» занял последнее место в группе ЛЧ с 4 очками и вылетел из еврокубков

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе Лиги чемпионов.

Во вторник, в последнем туре группового этапа, команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд».

«МЮ» финишировал на последнем месте в группе, набрав 4 очка в 6 матчах, и вылетел из еврокубков.

Третье место в группе А, дающее право сыграть в Лиге Европы, занял «Галатасарай». «Бавария» стала первой, «Копенгаген» – на втором месте.

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166 комментариев
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>МЮ нужна только победа
>Один удар в створ
+116
0
+116
Это какой-то… позор! ⓒ
+62
-4
+58
Ответ Сын Ферги
>МЮ нужна только победа >Один удар в створ
Тен Хаг в топ 4 ЛЧ вообще-то
но есть нюанс
+51
-2
+49
Фаны МЮ, соболезную вам. Может теперь лысого выгонят уже наконец?
+36
-4
+32
Настолько слабого участника ЛЧ от Англии ещё не было. Даже Лестер из группы выходил. 🤭
+32
-1
+31
Мда, Роналду опять матч запорол и МЮ из-за него проиграл
+29
-5
+24
Ответ JENNINGS
Это какой-то… позор! ⓒ
Кто игры МЮ смотрел, тот в цирке не смеётся...
+24
-2
+22
Идет плюс-минус у команды - косячит Онана. Плюс-минус не косячит Онана - ничего не показывает команда. Судя чисто по ЛЧ, это какая-то безнадега
+21
0
+21
Знатный позор занять последнее место в группе с Копенгагеном и Галатасараем. Очевидно, что на Энфилде 7Хага игроки МЮ окончательно сольют, так как никто биться за него не будет.
+20
0
+20
Сезон ЛЧ 2021/2022
Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал
Роналду победный гол на 90+5

Манчестер Юнайтед 3:2 Аталанта
Роналду победный гол на 81

Аталанта 2:2 Манчестер Юнайтед
Роналду Гол 45+1′ Гол 90+1′

Вильярреал 0:2 Манчестер Юнайтед
Роналду победный гол на 78

МЮ выходит из группы с 1 места.

Сезон 2023/2024: МЮ без Роналду заканчивает на 4 месте группу ЛЧ с Баварией, Галатасараем и Коппенгагеном.
+20
-1
+19
Блестящая лига чемпионов от Тен Хага. 1 ничья и 1 победа в группе с Копенгагеном и Галатасараем. Да и та единственная победа была в равном матче, где датчане по xg были даже лучше
Что это как не увольнение? Да я знаю МЮ в этом дне сурка уже ~10 лет, новый перспективный/топовый тренер, большие ожидания, куча бабла в трансферы, один неплохой или разгоняющий сезон, дальша провал, все трансферы мимо. И так по кругу, снова повторить
+19
0
+19
2023 год. Роналду забивает 50 мячей за год.
МЮ занимает последнее место и вылетает из еврокубков,про АПЛ вообще тишина.

Время всё показало,кто прав,а кто физрук.
+27
-10
+17
Ну вот опять Роналду виноват
+20
-3
+17
Вот кто настоящий лысый шарлатан
+13
-1
+12
Всё что сделал Тен Хааг, это корчил задумчивое лицо и ничего больше.
+10
0
+10
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
С Роналду -
1 место и плей-офф ЛЧ благодаря спасительным 6 голам Криштиану Короля футбола
Без Роналду - последнее место в детсадовской группе и вылет из всех еврокубков, включая ЛЕ))))
Что хотели то и получили. Радуйтесь.
+12
-2
+10
Можно простить команде поражения, можно простить вылеты из кубков, но такое безволие на поле простить невозможно
+11
-1
+10
Ответ VuNePonimaete
Фаны МЮ, соболезную вам. Может теперь лысого выгонят уже наконец?
Наверное пока не придет Рэтклифф будет тренировать, а там снова Лутон Бернли и Шеффилд , тренер месяца и пожизненный контракт
+9
0
+9
прощай борцун с Роналду и Санчо! Рыдать не будем!
+12
-4
+8
Ну вот в этом то уж точно виноваты Роналду и Санчо
+8
0
+8
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Бавария, которая пол матча ходила пешком и без мотивации прошла мотивированный МЮ))
+8
0
+8
Ответ Сын Ферги
>МЮ нужна только победа >Один удар в створ
Да дело не в одном ударе в створ. Там ни одной нормальной атаки не проведено.
+8
-1
+7
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ костя Suchkov
Ну вот опять Роналду виноват
а как же))
+7
0
+7
Ответ VuNePonimaete
Фаны МЮ, соболезную вам. Может теперь лысого выгонят уже наконец?
Мечтатель(с)
+7
-1
+6
Тен Хаг: Криштиану виноват
+6
0
+6
Какой же калл мы сегодня посмотрели в исполнении Юнайтед. Видно, как классно за тренера бьются, особенно Антони и Далот)
+5
0
+5
Ответ Франческо Тортик
Сезон ЛЧ 2021/2022 Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал Роналду победный гол на 90+5 Манчестер Юнайтед 3:2 Аталанта Роналду победный гол на 81 Аталанта 2:2 Манчестер Юнайтед Роналду Гол 45+1′ Гол 90+1′ Вильярреал 0:2 Манчестер Юнайтед Роналду победный гол на 78 МЮ выходит из группы с 1 места. Сезон 2023/2024: МЮ без Роналду заканчивает на 4 месте группу ЛЧ с Баварией, Галатасараем и Коппенгагеном.
В АПЛ лучший бомбардир Мактоминей с пятью голами...
+5
0
+5
Нужно еще миллиард на трансферы.
+5
0
+5
Когда я думал, что меня устроит 4е место по итогам сезона я имел ввиду другой турнир
+6
-1
+5
Квертя и Пирс Морган плачут. Один от обиды, второй от смеха.
+5
0
+5
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