«МЮ» занял последнее место в группе ЛЧ с 4 очками и вылетел из еврокубков
«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе Лиги чемпионов.
Во вторник, в последнем туре группового этапа, команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд».
«МЮ» финишировал на последнем месте в группе, набрав 4 очка в 6 матчах, и вылетел из еврокубков.
Третье место в группе А, дающее право сыграть в Лиге Европы, занял «Галатасарай». «Бавария» стала первой, «Копенгаген» – на втором месте.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
>Один удар в створ
но есть нюанс
Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал
Роналду победный гол на 90+5
Манчестер Юнайтед 3:2 Аталанта
Роналду победный гол на 81
Аталанта 2:2 Манчестер Юнайтед
Роналду Гол 45+1′ Гол 90+1′
Вильярреал 0:2 Манчестер Юнайтед
Роналду победный гол на 78
МЮ выходит из группы с 1 места.
Сезон 2023/2024: МЮ без Роналду заканчивает на 4 месте группу ЛЧ с Баварией, Галатасараем и Коппенгагеном.
Что это как не увольнение? Да я знаю МЮ в этом дне сурка уже ~10 лет, новый перспективный/топовый тренер, большие ожидания, куча бабла в трансферы, один неплохой или разгоняющий сезон, дальша провал, все трансферы мимо. И так по кругу, снова повторить
МЮ занимает последнее место и вылетает из еврокубков,про АПЛ вообще тишина.
Время всё показало,кто прав,а кто физрук.
1 место и плей-офф ЛЧ благодаря спасительным 6 голам Криштиану Короля футбола
Без Роналду - последнее место в детсадовской группе и вылет из всех еврокубков, включая ЛЕ))))
Что хотели то и получили. Радуйтесь.