Серджи Роберто: «Месси – лучший игрок в истории футбола. После его ухода «Барса» как будто начала с нуля»

Серджи Роберто высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».

«Лео Месси – лучший игрок в истории клуба и лучший игрок в истории футбола. Ты всегда ожидаешь увидеть его на следующий день на тренировке, и вдруг его там нет. Клуб как будто начинал с нуля.

Он является частью всего лучшего, что случилось с «Барсой» за последние годы», – сказал защитник «блауграны».

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» на правах свободного агента в 2021 году. С лета 2023-го он выступает за « ».

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