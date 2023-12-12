Серджи Роберто: «Месси – лучший игрок в истории футбола. После его ухода «Барса» как будто начала с нуля»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Серджи Роберто Интер Майами Футбол

Серджи Роберто высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».

«Лео Месси – лучший игрок в истории клуба и лучший игрок в истории футбола. Ты всегда ожидаешь увидеть его на следующий день на тренировке, и вдруг его там нет. Клуб как будто начинал с нуля.

Он является частью всего лучшего, что случилось с «Барсой» за последние годы», – сказал защитник «блауграны». 

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» на правах свободного агента в 2021 году. С лета 2023-го он выступает за «Интер Майами». 

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89 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Так сказать впереди с 0+0))
+25
-13
+12
Месси и Суарес когда-то уничтожали Жирону 6 - 1
+22
-13
+9
Ответ JENNINGS
У фанатов Месси есть только два мнения: их и неправильное. При том, что я отношусь с уважением ко всем, буквально вчера один из их стаи написал мне, что мнение третьего вратаря «МЮ» о том, что Роналду - величайший в истории, не учитывается :) Нелюдь без имени и прав, наверное :)
Ха) можно подумать у фанов Роналду не так
+20
-11
+9
C нуля она начала из-за финансовых проблем и провалов в трансферной политике. Из-за этого и Месси не смогли подкормить
+15
-7
+8
Ответ rigobersong
Вот я привел факты, теперь ждем обиженок с нулем аргументов против:))😭😭😭
50 голов в СА. Месси такое достижение и не снилось
+9
-2
+7
Ответ rigobersong
Да это уже понятно даже детям, которые не появились на свет:)) Спорить с этим могут только люди ограниченными умственными возможностями:))
ну собственно с этим и спорит фан-база пустыни
+11
-5
+6
Ответ Leon Petov
Благодаря его уходу Басра освободила кучу денег с его зарплаты, перестроила команду и выиграла чемпионство. А до этого 2-3 место.
Ох уж этот диктатор барсы, всего лишь приносил миллионы зелени своим именем
+13
-7
+6
Потому что нефиг было делать из одного игрока икону. Вон, из Реала ушёл Рон, на его место купили Азара, который кроме бургерной нигде себя не проявил и ничего. Бэйл ушёл в гольф, но не думаю, что с горя по отсутствию Криша на следующей тренировке. И ничего, Реал живёт, всё нормально.
+15
-10
+5
Так всегда случается, когда уходит столь влиятельный игрок. После приходится какое-то время перестраиваться. А тут еще и финансовая яма.
+5
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+4
Ответ rigobersong
Вот я привел факты, теперь ждем обиженок с нулем аргументов против:))😭😭😭
А 50 голов в песочнице за год тебе уже не аргумент? И это в 38 лет.
+5
-2
+3
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
В чем это выражается? В количестве голов и выигранных ЛЧ? Тогда, следуя этой логике, Бензема круче Роналдо?
+7
-4
+3
Ответ Илья Мурашов
В чем это выражается? В количестве голов и выигранных ЛЧ? Тогда, следуя этой логике, Бензема круче Роналдо?
Да Роналдо вообще дно, получается. Даже у Жезуса голов в ЛЧ больше😁
+5
-2
+3
Месси так и останется хозяином реала!!!
+3
-1
+2
Ответ JENNINGS
У фанатов Месси есть только два мнения: их и неправильное. При том, что я отношусь с уважением ко всем, буквально вчера один из их стаи написал мне, что мнение третьего вратаря «МЮ» о том, что Роналду - величайший в истории, не учитывается :) Нелюдь без имени и прав, наверное :)
Не ты ли этот третий вратарь МЮ, раз тебе в душу это запало?
И я кажется пояснил, что имел ввиду. А именно то, что новость из этого мог сделать только Спортс.

И да, я не фан Месси, просто считаю, что он лучше Рона
+6
-4
+2
Ответ Domian
Кринж был в Реале винтиком, его успешно заменили и выиграли ЛЧ, причем без голов с офсайдов) Сам же кринж без Реала улетел в ЛЕ) Месси же оркестр, таких не заменить, когда он ушел, Барса дважды в ЛЕ слетала. Роберто в данном вопросе прав.
Вы так пишете, что мне даже неловко за фанатов Лео, которым придётся сейчас минусовать мой пост. Ибо, в бизнесе есть понятие "ценный вредный сотрудник". Это когда один человек может работать отлично, за двоих, но коллектив из-за его качеств или особенностей культуры компании страдает и работает хуже. Таким образом, если Рон уходя оставляет действующий коллектив, который "не заметил потери бойца", а Лео хаос и страдания, ослабленную команду, то получается, что Лео был отличным, но вредным сотрудником, а Рон - превосходным винтиком системы, выдернув который, механизм не развалился.
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Ответ Ярик01
C нуля она начала из-за финансовых проблем и провалов в трансферной политике. Из-за этого и Месси не смогли подкормить
Это началось намного раньше и состав был не фонтан, Лео и Луис тащили как могли но вдвоём с проходным двором в обороне далеко не уйдешь, поэтому играя с топами их закрывали персонально и Барса на этом заканчивалась
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Ответ Leon Petov
Все тобою перечисленные были топами на момент перехода в Барсу. Тот же Гризманн до сих пор один из лучших в Ла Лиге. Просто им приходилось таскать рояль за пешехода
Ну конечно, все игроки Юве тоже были топами, пока этих не опозорил Рюналду впервые заняв 4 место, они таскали этот груз 3 сезона и решили избавиться от него.
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Ответ Domian
Барса без Лео просела, это факт. Реал не заметил потери кринжа, тоже факт. ЛЧ взял, 2 Ла Лиги за 3 года взял, с кринжем 2 Ла Лиги за 9 лет.
Да.. Юве с кринжем - позорные вылеты в ЛЧ от середняков три года подряд и 4-е место в сериАле только благодаря Вероне.. А так было бы пятое и ЛЕ.. Factos..
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Ответ clausevenzzz
Месси и Суарес когда-то уничтожали Жирону 6 - 1
Ага и с тех времен в структуре Жироны ничего не поменялось.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Вы так пишете, что мне даже неловко за фанатов Лео, которым придётся сейчас минусовать мой пост. Ибо, в бизнесе есть понятие "ценный вредный сотрудник". Это когда один человек может работать отлично, за двоих, но коллектив из-за его качеств или особенностей культуры компании страдает и работает хуже. Таким образом, если Рон уходя оставляет действующий коллектив, который "не заметил потери бойца", а Лео хаос и страдания, ослабленную команду, то получается, что Лео был отличным, но вредным сотрудником, а Рон - превосходным винтиком системы, выдернув который, механизм не развалился.
В любом случае,это вина управленца.(тренера).
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КАк же они Все ####### со своим лучшим футболистом.... Федя Черенков был лучшим...
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Ответ Tristan...
Винисиус и Родриго > Пеле ахах
Бензема > Марадона
Бензема 5 ЛЧ > Кройфф 3 ЛЧ
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Ответ Domian
Хенто величайший, у него 6 ЛЧ)
Винисиус и Родриго > Пеле ахах
+1
0
+1
Ответ Илья Мурашов
В чем это выражается? В количестве голов и выигранных ЛЧ? Тогда, следуя этой логике, Бензема круче Роналдо?
Хенто величайший, у него 6 ЛЧ)
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Да это уже понятно даже детям, которые не появились на свет:)) Спорить с этим могут только люди ограниченными умственными возможностями:))
Факт! С месси можно сравнивать только пеле и марадону, чемпионов мира!
+8
-7
+1
Ответ Leon Petov
Благодаря его уходу Басра освободила кучу денег с его зарплаты, перестроила команду и выиграла чемпионство. А до этого 2-3 место.
Гризман, Дембеле, Коутиньо, Семеду, Умтити, Лангле не причём)))) Ведь Месси виноват что купили этих игроков за почти 400+ миллионов.
+3
-2
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Ответ Leon Petov
Благодаря его уходу Басра освободила кучу денег с его зарплаты, перестроила команду и выиграла чемпионство. А до этого 2-3 место.
Зп у Месси, конечно, была очень огромная.

Но Лео, в то же время, генерировал огромный доход для Барселоны за счет разных спонсорских контрактов, продажи билетов и атрибутики.
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🇦🇷 Лео Месси самый уникальный и универсальный футболист из всех действующих игроков, а, возможно, и за всю историю!
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Ответ Стахович
Да.Развенчан миф о том,что Меси хотел играть за еду в барсе,но мерзкий Лапорта ему это не разрешил)
И тебас тоже не отрицал😂
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Ответ Стахович
Да.Развенчан миф о том,что Меси хотел играть за еду в барсе,но мерзкий Лапорта ему это не разрешил)
Вопрос: Лапорта как-то отрицал этот самый кик месси из-за правил? Никто мне так и не ответил по поводу этого)
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