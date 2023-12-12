Серджи Роберто: «Месси – лучший игрок в истории футбола. После его ухода «Барса» как будто начала с нуля»
Серджи Роберто высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».
«Лео Месси – лучший игрок в истории клуба и лучший игрок в истории футбола. Ты всегда ожидаешь увидеть его на следующий день на тренировке, и вдруг его там нет. Клуб как будто начинал с нуля.
Он является частью всего лучшего, что случилось с «Барсой» за последние годы», – сказал защитник «блауграны».
Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» на правах свободного агента в 2021 году. С лета 2023-го он выступает за «Интер Майами».
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И я кажется пояснил, что имел ввиду. А именно то, что новость из этого мог сделать только Спортс.
И да, я не фан Месси, просто считаю, что он лучше Рона
Бензема 5 ЛЧ > Кройфф 3 ЛЧ
Но Лео, в то же время, генерировал огромный доход для Барселоны за счет разных спонсорских контрактов, продажи билетов и атрибутики.