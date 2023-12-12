«ПСЖ» не уволит Энрике в случае вылета из ЛЧ. Клуб «строится на долгосрочную перспективу»
Будущее Луиса Энрике в «ПСЖ» не будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов.
Завтра парижский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в заключительном туре группового этапа ЛЧ. Сейчас «ПСЖ» занимает 2-е место в группе F, опережая «Ньюкасл» и «Милан» на 2 балла.
По информации L’Equipe, «ПСЖ» не уволит главного тренера в случае вылета из этого турнира. Люди из окружения владельца утверждают, что отныне клуб «строится на долгосрочную перспективу и больше не реагирует» на отдельные неудачи.
Парижане хотят позволить Энрике реализовать свой проект – его считают человеком, подходящим для работы в этом клубе, и способным привить команде амбициозный характер. Руководство верит, что Энрике может выиграть Лигу чемпионов в будущем.
Отмечается, что виновником провала в текущем розыгрыше ЛЧ скорее будет считаться Луиш Кампуш – некоторые решения советника по футбольным вопросам считаются неубедительными.
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Милан-Боруссия 1-3
Ньюкасл-Боруссия 0-1
Боруссия-Ньюкасл 2-0
Не знаю, что тут и сказать даже, кроме как результаты привести ))
Не понял. Это он у Луиса Энрике работает и ему советует ? Ну-ну. Оригинальный тренер.