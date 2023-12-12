«ПСЖ» не уволит Энрике в случае вылета из ЛЧ. Клуб «строится на долгосрочную перспективу»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Луиш Кампуш Футбол

Будущее Луиса Энрике в «ПСЖ» не будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов.

Завтра парижский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в заключительном туре группового этапа ЛЧ. Сейчас «ПСЖ» занимает 2-е место в группе F, опережая «Ньюкасл» и «Милан» на 2 балла. 

По информации L’Equipe, «ПСЖ» не уволит главного тренера в случае вылета из этого турнира. Люди из окружения владельца утверждают, что отныне клуб «строится на долгосрочную перспективу и больше не реагирует» на отдельные неудачи. 

Парижане хотят позволить Энрике реализовать свой проект – его считают человеком, подходящим для работы в этом клубе, и способным привить команде амбициозный характер. Руководство верит, что Энрике может выиграть Лигу чемпионов в будущем. 

Отмечается, что виновником провала в текущем розыгрыше ЛЧ скорее будет считаться Луиш Кампуш – некоторые решения советника по футбольным вопросам считаются неубедительными. 

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33 комментария
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На очень сильно долгосрочную перспективу!
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Кстати, Семака можно назначить в долгосрочной перспективе!
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Клуб строиться на долгосрочную перспективу, но виноватого всё равно нашли...
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Ответ QWertY
И это правильно. Но я не сомневаюсь, что Париж громанет Дортмунд
От этого ПСЖ непонятно чего ожидать, могут крупно выиграть, а могут устроить бесполезный ватокат и остаться без победы.
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+2
интересно, кто верит в эти заявления про перспективу? цирк маст го он
+5
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+2
Нет ну реально без шуток,хорошо что не уволят это раз, а ещё я думаю в матче будет ничья а в параллельном выиграет Нюкасл, и ПСЖ будет третьим и как минимум выйдут в финал ЛЕ с Ливерпулем или с Байером а там как сложится.....
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+2
Ответ i love it
Нет ну реально без шуток,хорошо что не уволят это раз, а ещё я думаю в матче будет ничья а в параллельном выиграет Нюкасл, и ПСЖ будет третьим и как минимум выйдут в финал ЛЕ с Ливерпулем или с Байером а там как сложится.....
Надо Мбаппе продлевать, так что о планировании придётся забыть в угоду черепашки.
+2
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+2
Для пмж подойдет Моуриньо ,даст импульс свои интриги закрутит ,думаю без лысого поляка судьи с ним бы до полуфинала доходили бы
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Ответ GK
интересно, кто верит в эти заявления про перспективу? цирк маст го он
главное, чтобы поверил их единственный актив - Мбаппе
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Мягко говоря не того они выбрали тренера на перспективу
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Ответ Homelender_666
Надо Мбаппе продлевать, так что о планировании придётся забыть в угоду черепашки.
Я думаю ПСЖ без Мбаппе сильно слабее не станет, но хз увидим в следующем году, думаю Мбаппе не останется
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Псж не уволит, Мбаппе уволит.
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уже на кампуша всех собак повесили)) хотя закупки были норм.
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Ответ Pelerin
Странно, что у Энрике не клеится. Не было же никаких сомнений ни у кого при назначении ))
ПСЖ играет в лучший футбол за многие годы. Странно, что ты не видел игры, но зашёл что-то написать ради плюсиков
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Ответ felixdyadya
Для пмж подойдет Моуриньо ,даст импульс свои интриги закрутит ,думаю без лысого поляка судьи с ним бы до полуфинала доходили бы
Пробел надо ставить после запятой, а не до неё.
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Ответ GK
интересно, кто верит в эти заявления про перспективу? цирк маст го он
Все, кто смотрят матчи, верят.
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Ответ Orik298
Мягко говоря не того они выбрали тренера на перспективу
Спасибо, я передам руководству ПСЖ твоё авторитетное мнение.
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Ответ Bill Zapulil
На очень сильно долгосрочную перспективу!
Сезона на полтора где-то
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Ответ Proper Chels
Не вылетят, плюшевая Боруссия отлетит. Жаль, что Боруссия займет место Ньюкасла или Милана в плей-офф.
Боруссия-Милан 0-0
Милан-Боруссия 1-3
Ньюкасл-Боруссия 0-1
Боруссия-Ньюкасл 2-0

Не знаю, что тут и сказать даже, кроме как результаты привести ))
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Ответ Bill Zapulil
На очень сильно долгосрочную перспективу!
на сильно долгую, и не срочную.
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Правильно, нужно подождать пока лигу 1 выиграют, тогда уже можно будет уволить и искать нового тренера для лч. Круговорот неудач псж в лч с увольнениями тренера
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Тренеры закончились, так и скажите
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А до этого тогда они чем занимались?
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Отныне и впредь
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Надеюсь вылетят, и посмотрим ))
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Странно, что у Энрике не клеится. Не было же никаких сомнений ни у кого при назначении ))
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Отмечается, что виновником провала в текущем розыгрыше ЛЧ скорее будет считаться Луиш Кампуш – некоторые решения советника по футбольным вопросам считаются неубедительными.

Не понял. Это он у Луиса Энрике работает и ему советует ? Ну-ну. Оригинальный тренер.
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Перспективная "новая стратегия развития"😐
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посмотрим.
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