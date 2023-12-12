«ПСЖ» не уволит Энрике в случае вылета из ЛЧ. Клуб «строится на долгосрочную перспективу»

Будущее Луиса Энрике в «ПСЖ» не будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов.

Завтра парижский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в заключительном туре группового этапа ЛЧ. Сейчас « » занимает 2-е место в группе F, опережая «Ньюкасл» и «Милан» на 2 балла.

По информации L’Equipe, «ПСЖ» не уволит главного тренера в случае вылета из этого турнира. Люди из окружения владельца утверждают, что отныне клуб «строится на долгосрочную перспективу и больше не реагирует» на отдельные неудачи.

Парижане хотят позволить Энрике реализовать свой проект – его считают человеком, подходящим для работы в этом клубе, и способным привить команде амбициозный характер. Руководство верит, что может выиграть чемпионов в будущем.

Отмечается, что виновником провала в текущем розыгрыше ЛЧ скорее будет считаться – некоторые решения советника по футбольным вопросам считаются неубедительными.

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