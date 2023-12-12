Ударивший судью президент «Анкарагюджю» подал в отставку: «Ничто не может легитимизировать насилие. Стадионы должны быть площадкой для джентльменского соперничества»

Президент «Анкарагюджю», атаковавший судью, подал в отставку.

В сообщении на сайте клуба Фарук Коджа принес извинения судейскому комитету Турции, спортивной общественности, арбитру Халилу Мелеру, которого он ударил после игры с « », болельщикам своей команды.

«То, как и почему дело дошло до этого, не имеет отношения к произошедшему. Как бы велика ни была несправедливость или проступок, ничто не может легитимизировать или объяснить насилие, которое я совершил и которого я, конечно же, не желаю.

Стадионы должны быть площадкой для джентльменского соперничества, и любому поведению, которое бросает тень на принцип честной игры, в том числе моему, не должно быть места на аренах», – отметил Коджа, выразив надежду на то, что инцидент с его участием поможет избавить спорт от ошибок и «культуры насилия».

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