Ударивший судью президент «Анкарагюджю» подал в отставку: «Ничто не может легитимизировать насилие. Стадионы должны быть площадкой для джентльменского соперничества»

Теги Анкарагюджю Ризеспор происшествия судьи отставки Халил Мелер Футбол

Президент «Анкарагюджю», атаковавший судью, подал в отставку.

В сообщении на сайте клуба Фарук Коджа принес извинения судейскому комитету Турции, спортивной общественности, арбитру Халилу Мелеру, которого он ударил после игры с «Ризеспором», болельщикам своей команды.

«То, как и почему дело дошло до этого, не имеет отношения к произошедшему. Как бы велика ни была несправедливость или проступок, ничто не может легитимизировать или объяснить насилие, которое я совершил и которого я, конечно же, не желаю.

Стадионы должны быть площадкой для джентльменского соперничества, и любому поведению, которое бросает тень на принцип честной игры, в том числе моему, не должно быть места на аренах», – отметил Коджа, выразив надежду на то, что инцидент с его участием поможет избавить спорт от ошибок и «культуры насилия».

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29 комментариев
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Ответ nb8dwryv56
Наркота с синькой попустила и по лбу от шефов получил?
Скорее всего, ему озвучили разницу в наказании, если он признает вину, и если нет
+35
0
+35
Наркота с синькой попустила и по лбу от шефов получил?
+20
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+20
Ударял судью он уже не президентом, потому что уволился с этой должности две недели назад :)
+10
0
+10
Эрдоган видать как следует прессанул это животное
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
Как один всплеск ярости может разрушить карьеру, а зачастую и жизнь
Это не просто всплеск, это реально кукуха потекла у(не знаю даже, как его назвать). Человеком назвать, язык не поворачивается.
+5
-2
+3
Что ж ты фраер сдал назад
+4
-2
+2
Ответ nb8dwryv56
Наркота с синькой попустила и по лбу от шефов получил?
Не понравилось на бутылке сидеть)
+5
-3
+2
Ответ Ебздрогыч
Как один всплеск ярости может разрушить карьеру, а зачастую и жизнь
Учитывая его первые комментарии - он нифига не раскаялся даже когда остылю Так что это не один всплеск ярости, а сформированный склад характера и алгоритм поведения.
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А зона?
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Дайте угадаю, он это говорил придерживая лед на щеке
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Теперь у него началась череда сплошных неудач.
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Просто моральный дибилл! В Дагестане раньше тоже такой же беспредел был, хотя…
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Ответ nb8dwryv56
Наркота с синькой попустила и по лбу от шефов получил?
Эрдоган наорал.
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Ответ Сергей Орлов
Эрдоган наорал.
В соцсетях грозный смайлик от него получил)
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Царек пообщался с кем-то за пределами его королевства.
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Ответ Ебздрогыч
Как один всплеск ярости может разрушить карьеру, а зачастую и жизнь
Так
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