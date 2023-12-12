В УЕФА не все поддерживают переизбрание Александера Чеферина на пост президента.

По сведениям The Independent, 56-летний словенец и его сторонники заговорили о намерении главы Союза европейских футбольных ассоциаций сохранить свою должность до 2031 года на заседании исполнительного комитета перед жеребьевкой Евро-2024. Для того чтобы Чеферин мог остаться на четвертый срок, потребуется изменить устав УЕФА, иначе он уйдет в 2027-м.

Главы отдельных федераций все чаще говорят о том, что продление полномочий словенца имело бы недемократический характер и не отвечало бы интересам футбола.

Распространено мнение, что Чеферин «поддается желанию остаться у власти», как и многие деятели на высоких постах в футболе, в том числе его предшественники.

В этом контексте все большую поддержку получает возглавляющий румынскую федерацию Рэзван Бурляну. Считается, что сын известного футболиста Георге Бурляну – прекрасный менеджер, способный эффективно работать во главе УЕФА. В организации наблюдается раскол в отношении этой темы.

Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок. Это позволит ему баллотироваться в 2027-м (Daily Mail)

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