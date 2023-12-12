В УЕФА раскол из-за планов Чеферина переизбраться на 4-й срок. Некоторые считают, что словенец «поддается желанию остаться у власти»

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В УЕФА не все поддерживают переизбрание Александера Чеферина на пост президента.

По сведениям The Independent, 56-летний словенец и его сторонники заговорили о намерении главы Союза европейских футбольных ассоциаций сохранить свою должность до 2031 года на заседании исполнительного комитета перед жеребьевкой Евро-2024. Для того чтобы Чеферин мог остаться на четвертый срок, потребуется изменить устав УЕФА, иначе он уйдет в 2027-м.

Главы отдельных федераций все чаще говорят о том, что продление полномочий словенца имело бы недемократический характер и не отвечало бы интересам футбола.

Распространено мнение, что Чеферин «поддается желанию остаться у власти», как и многие деятели на высоких постах в футболе, в том числе его предшественники.

В этом контексте все большую поддержку получает возглавляющий румынскую федерацию Рэзван Бурляну. Считается, что сын известного футболиста Георге Бурляну – прекрасный менеджер, способный эффективно работать во главе УЕФА. В организации наблюдается раскол в отношении этой темы.

Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок. Это позволит ему баллотироваться в 2027-м (Daily Mail)

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68 комментариев
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не будет Чеферина, не будет УЕФА, вы этого хотите?
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Ответ mantihor_e
не будет Чеферина, не будет УЕФА, вы этого хотите?
Если не он, то кто?
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а чё чеферин не может переписать конституцию УЕФА под себя и обнулиться
+131
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+123
Ответ Дядя ТУРА
а чё чеферин не может переписать конституцию УЕФА под себя и обнулиться
сегодня, кстати, российской Конституции исполнилось бы 30 лет ☹️
+74
-8
+66
Не раскачивайте лодку! Того и гляди в футбол пролезут трансгендеры и прочие нетрадиционные личности и лишат его семейных ценностей. Надо сплотиться перед лицом межнациональных вызовов вокруг президента! Один футбол, единый УЕФА, вместе чеферим на новый срок!
+67
-4
+63
Ему нужно просто процедуру обнуления на пеньках пройти и всё будет окей
+60
-5
+55
Ответ Любезный Коссутий
сегодня, кстати, российской Конституции исполнилось бы 30 лет ☹️
Помянем, не чокаясь
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Возле штаб-квартиры УЕФА в Швейцарии была замечена бабушка, подозрительно похожая на Терешкову...
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Быть этого не может, ради власти. Исключительно о футболе голова болит.
+41
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А кто, если не Чеферин?
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+29
Если 7 лет с самоотдачей работать президентом, то можно сойти с ума ~ (с) Пыня в 2004 году.
Чеферину на заметку ) Но катарским друзьям он удобен.
+30
-4
+26
как это знакомо)))
+27
-5
+22
Ответ mantihor_e
не будет Чеферина, не будет УЕФА, вы этого хотите?
Давайте откровенно - без Чеферина УЕФА нежизнеспособна
+19
0
+19
очень напоминает нашего гаранта нарушения Конституции.
+20
-2
+18
Ответ Птюч, Ёж.
Если не он, то кто?
Дензел Вашингтон, серьезный мужик, спокойно решает все вопросы
+19
-2
+17
Поговаривают, что это не Чеферин хочет избраться, а его двойник!
+12
0
+12
Ответ Semen6009
не чпокаясь
за такое теперь и посадить могут
+10
0
+10
Ответ Этот Райола хочет денег
А кто, если не Чеферин?
Кеферин
+9
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+9
Ответ mantihor_e
не будет Чеферина, не будет УЕФА, вы этого хотите?
Чертов Перес расширяет границы суперлиги на востоке.
+10
-1
+9
Ответ mantihor_e
не будет Чеферина, не будет УЕФА, вы этого хотите?
да и футбола не будет
+8
0
+8
Ответ mantihor_e
Дензел Вашингтон, серьезный мужик, спокойно решает все вопросы
ему в Уравнителе 4 сниматься еще)
+8
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+7
Ответ Птюч, Ёж.
Если не он, то кто?
Есть кандидат от народа. Александр Мостовой. Во первых, он за всё хорошее и против всего плохого. Во вторых человек уважаемый. В третьих он недавно уже был готов тренировать Спартак, а это уже что-то значит. Ну и выступает оппозицией к этому Чеферину. Поэтому только Мостовой 2027. Так победим.
+8
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Не «поддаётся желанию остаться у власти», а соглашается с целесообразностью продолжить начатые положительные изменения
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Бурлян... бурное обсуждение.
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Никто не хочет терять власть добровольно. Как это знакомо...
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Бурлить или чеферить — вот в чем вопрос
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Ответ mantihor_e
да и жизни наверно
короче получится матрица
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Ответ Jan Paskel
да и футбола не будет
да и жизни наверно
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Ответ mantihor_e
возможно, я написал исключительно в рамках всем известной шутки про другого любителя побыть у власти
Евгений тоже в рамках той же самой шутки
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Ответ Step_up
Поговаривают, что это не Чеферин хочет избраться, а его двойник!
Из-за этого и раскол, что Чеферин, что двойник достойные кандидаты
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