  Мишель Платини: «Йылдыз – 10-й номер, он должен играть в центре. Не знаю, почему Мотта и Тудор ставят его на фланг»
Мишель Платини: «Йылдыз – 10-й номер, он должен играть в центре. Не знаю, почему Мотта и Тудор ставят его на фланг»

Мишель Платини считает, что Кенана Йылдыза неверно используют в «Ювентусе».

«Он номер 10, и, на мой взгляд, должен играть в центре. Я не знаю, почему Мотта и Тудор ставят его на фланг.

К сожалению, в современном футболе существует тенденция перемещать качественных игроков на фланги, тогда как они должны играть на более центральных позициях.

Я говорю об этом уже много лет, но никто меня не слушает», – сказал экс-хавбек «Юве».

