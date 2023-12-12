«Манчестер Юнайтед» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Перед заключительным туром мюнхенцы уже обеспечили себе первое место в группе А с 13 очками после 5 матчей. Английский клуб занимает последнее место с 4 очками.
- Дата проведения
- 12 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!