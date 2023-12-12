«Манчестер Юнайтед» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.  

Перед заключительным туром мюнхенцы уже обеспечили себе первое место в группе А с 13 очками после 5 матчей. Английский клуб занимает последнее место с 4 очками. 

Манчестер Юнайтед Англия – Бавария Германия
Дата проведения
12 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
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Где окажется «Манчестер Юнайтед» после матча с «Баварией»?
232 голосa
В 1/8 Лиги чемпионов
17%
Лига чемпионов УЕФА
В 1/16 Лиги Европы
26%
Лига Европы УЕФА
Вылетит из еврокубков
57%
Эрик тен Хаг
3 комментария
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