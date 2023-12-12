«Спартак» не планирует продлевать контракт с Мозесом. Хавбек может уйти летом бесплатно
Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона.
Московский клуб не планирует продлевать контракт с 33-летним полузащитником, сообщает «Спорт-Экспресс». Соглашение действует до лета 2024 года.
«Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» в октябре 2020 года и выкупил в июле 2021 года.
В текущем сезоне Мир РПЛ нигериец провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
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