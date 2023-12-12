«Спартак» не планирует продлевать контракт с Мозесом. Хавбек может уйти летом бесплатно

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Виктор Мозес Футбол

Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона.

Московский клуб не планирует продлевать контракт с 33-летним полузащитником, сообщает «Спорт-Экспресс». Соглашение действует до лета 2024 года. 

«Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» в октябре 2020 года и выкупил в июле 2021 года. 

В текущем сезоне Мир РПЛ нигериец провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

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42 комментария
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Да это ожидаемо. Он давно уже не играет, лишь занимает место и отбывает номер.
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Ответ Зубы Дзюбы
Разочаровал. Хотя нечто подобное и ожидалось
До травмы хорош был. А после - ну от такого никто застрахован
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Весна покажет. Выйдет две игры сыграет , выложится, контракт подпишет, и на больничный. Рабочая схема.
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Разочаровал. Хотя нечто подобное и ожидалось
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Первые два сезона был полезен, но последние полтора больше лечится и откровенно доигрывает. Больше всего его класс был заметен в еврокубках. По чистому уровню мастерства сильнейший игрок в РПЛ, но уже ни физики ни желания нет.
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у него сегодня день рождения - хороший подарок)))
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Что-то очень быстро в комментариях люди забыли, сколько принес Виктор пользы и сколько был на поле одним из лучших. В последний год объективно сдал, если даже уйдет, то останутся теплые воспоминания о нём.
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Ответ Зубы Дзюбы
Разочаровал. Хотя нечто подобное и ожидалось
Да , начинал у нас лихо...И вот...
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Go down Moses
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Ответ Peter Parker
Первые два сезона был полезен, но последние полтора больше лечится и откровенно доигрывает. Больше всего его класс был заметен в еврокубках. По чистому уровню мастерства сильнейший игрок в РПЛ, но уже ни физики ни желания нет.
Про сильнейшего в РПЛ по уровню мастерства ты, конечно, загнул.
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Для игроков такого уровня играть без мотивации это смерть
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до травм был для нашего чемпионата неплох,а сейчас вообще сдал
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Виктор, ты мозес уйти
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Ответ qiqe
дичайшим образом доставляло как спартачи лепили звезду чемпионата из этого посредственного футболиста со скамейки турции
ты бы это еще через лет 5 написал.Он и есть звезда,только уже потухшая.Он в Спартак не из Турции пришел а после Серии А.
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Жаль. Качественный игрок. Один из лучших в Спартаке. Вероятно мотивация уже не та в силу возраста.
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Да, пора ему уходить слишком травматичный
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В принципе правильное решение,Витя ходит пешком к сожалению и спасибо ему за игру и удачи
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ожидаемо.учитывая,что российские клубы не могут играть в ек, мотивации у него не появится
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Ну теперь понятно, почему он так играть стал, по полю пешком ходить, контракт то заканчивается, можно и не напрягаться.
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Ну , он не очень играет, так что правильно.
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Очень дороговастенько обошёлся Мозес, нашему Спартаку за три сезона, где-то более €20 млн. Вместе с платой за аренду, его зарплатой, агентскими комиссиионными, выкупом у Челси за €5 млн и прочими плюшками. Сейчас Мозес говорит, что очень хочет уйти в Турцию.
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Ответ arspurs9
Да это ожидаемо. Он давно уже не играет, лишь занимает место и отбывает номер.
не понятно только, почему его так же давно не выставили на трансфер. хоть копейки может удалось бы отбить. год назад уже точно можно было, никто бы не возмутился.он явно заканчивать к нам приехал, за контрактом, а не играть
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Были хорошие моменты за них спасибо,очевидно что ему неинтересно,ну и держать на лавке немотивированного человека с большой личкой зачем?Туда же Джикию и Зобнина пожалуйста
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Ну не знаю, по-моему нормально играл и контракт отработал неплохо, трансфер провальным нельзя назвать
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Почему бы не продать зимой? Аналогично по Джикии, Маслову и Зобнину.
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Виктор Мозес отличный футболист, но его лучшие годы уже в прошлом. Удачи ему в будущем.
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Ну и правильно. Чувак в своё удовольствие бегает без надрыва уже давно.
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Надо продавать саудитам...
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Правильное решение Спартака, пользы от Мозеса никакой. Одно пижонство.
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Можно и раньше отпустить. Виктор еще может поиграть где то
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