«Спартак» не планирует продлевать контракт с Мозесом. Хавбек может уйти летом бесплатно

Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона.

Московский клуб не планирует продлевать контракт с 33-летним полузащитником, сообщает «Спорт-Экспресс». Соглашение действует до лета 2024 года.

« » арендовал у «Челси» в октябре 2020 года и выкупил в июле 2021 года.

В текущем сезоне Мир нигериец провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

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