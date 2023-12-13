Кочетков отразил 31 из 32 бросков «Оттавы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я в сезоне
Петр Кочетков отразил 31 из 32 бросков «Оттавы» и стал 2-й звездой матча.
«Каролина» обыграла «Сенаторс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 13 матчах сезона у российского вратаря 5 побед и 7 поражений (еще одна игра была неполной).
Он отражает 88,3% бросков при коэффициенте надежности 2,93.
Кочетков отразил штрафной бросок Ткачака в матче с «Оттавой», сыграв на выходе. Брэди упал и хотел разобраться с Петром, ему дали 10 минут штрафа