Кочетков отразил 31 из 32 бросков «Оттавы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я в сезоне

Теги Оттава Каролина НХЛ Петр Кочетков Хоккей

Петр Кочетков отразил 31 из 32 бросков «Оттавы» и стал 2-й звездой матча.

«Каролина» обыграла «Сенаторс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

В 13 матчах сезона у российского вратаря 5 побед и 7 поражений (еще одна игра была неполной). 

Он отражает 88,3% бросков при коэффициенте надежности 2,93. 

Кочетков отразил штрафной бросок Ткачака в матче с «Оттавой», сыграв на выходе. Брэди упал и хотел разобраться с Петром, ему дали 10 минут штрафа

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