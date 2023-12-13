Шестеркин пропустил 6 шайб в матче с «Торонто», повторив личный антирекорд в НХЛ. Поражение – 3-е подряд

Теги Рейнджерс Торонто НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин впервые в сезоне пропустил 6 шайб за матч.

Вратарь «Рейнджерс» отразил 23 из 29 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:7). Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота. 

Поражение стало для россиянина 3-м подряд. Всего в сезоне у него 10 побед и 7 поражений в 17 играх при 90,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,02. 

Отметим, что Шестеркин повторил личный антирекорд по числу пропущенных шайб в НХЛ.

Ранее он дважды пропускал по 6 шайб в регулярке (от «Айлендерс» в апреле 2021 года и от «Калгари» в ноябре 2021 года) и один раз – в плей-офф (от «Питтсбурга» в мае 2022 года). 

1 комментарий
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есть же Куик, зачем Игоря ставят сейчас? он в жуткой форме
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