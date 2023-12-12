Гендиректор ФХР: «Как бизнес-модель российский хоккей не существует, он не может зарабатывать столько, сколько тратит. Это связано с уровнем благосостояния граждан, интереса спонсоров»

Теги ФХР болельщики бизнес телевидение НХЛ КХЛ Дмитрий Курбатов Матч ТВ деньги Хоккей

Гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов высказался о доходах клубов КХЛ.

«В нашем хоккее за каждым клубом стоит большое предприятие. И доходы – около 20% бюджета клуба. У кого-то больше, у кого-то меньше. Разрыв в КХЛ между богатыми и менее богатыми клубами в разы.

Наши клубы не могут зарабатывать столько. Это не связано с уровнем менеджмента, это связано с уровнем благосостояния граждан, наших болельщиков, с уровнем заинтересованности наших спонсоров и телевидения. То есть все источники доходов меньше в разы. А доходы хоккеистов меньше, но не настолько.

Поэтому существует такой объективный разрыв с Северной Америкой. Как бизнес-модель наш российский хоккей не существует, он не может зарабатывать столько денег, сколько тратит.

Я думаю, что в европейском и, в частности, в российском хоккее условий для достижения баланса, который есть в Северной Америке, в ближайшем будущем на отрезке 20-30 лет просто не просматривается. Связано это не с хоккейными вопросами, это вопросы экономики.

НХЛ – большая бизнес-структура, у них есть спонсоры, эта структура зарабатывает, и никто не может поставить в упрек высокие зарплаты хоккеистов, потому что на зарплаты тратится только половина того, на чем зарабатывает лига, то есть с прибыли», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

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25 комментариев
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Хмм, так может столько не тратить, сколько не зарабатываете! Совет абсолютно бесплатный
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Если перевести с русского на русский - живем не по средствам.
Но в природе нет пустоты - раз где-то прибыло, значит где-то убыло. В итоге: большие зарплаты спортсменов, маленькие - пенсионеров.
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В ФХР есть адекватные люди? офигеть
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Ответ ivan555navi
Средний класс должен стать сам себя сделать платёжеспособным - для этого нужно всего две вещи: 1. образование, 2. трудолюбие.
Забыл третий пункт - условия. Который, возможно, главнее первых двух.
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Это очевидная для всех грамотных людей вещь. В футболе тоже самое. И когда говорят, что надо уходить от государственных денег, то это попахивает глупостью и популизмом. Потому что , чтобы от них уйти, необходимо поменять экономическую модель государства и сделать средний класс платёжеспособным. Без этого ничего не получится. Но справедливости ради надо сказать, что ФХР даже в нынешних условиях не то, что не помогает, а наоборот мешает клубам и лиге зарабатывать. Всеми этими паузами и обрубком чемпионата ради выступления сборной значительно урезают доходы клубов и лиги
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а может стоит отказаться от хоккея, чтобы благосостояние населения поднять - никому в голову не приходит ?! 🤦🏼‍♂️
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- в ближайшем будущем на отрезке 20-30 лет просто не просматривается.
- это вопросы экономики.

На инагента наговорил, сравнивая перспективы России и экономику США
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Одна из причин коммерческой успешности североамериканского хоккея -
это ставка на внутренние соревнования, а игры сборной это просто довесок.
Нужно и нам отказываться от первостепенности сборной, а уделять внимание почти только играм клубов.
Сборная играет (играла) две-три недели в году и в основном за рубежом, а наши клубы играют у нас в стране и следовательно они приносят доход нашему хоккею.
Тем более, что сейчас сама ситуация в мире нам даёт все возможности для этого.
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Ответ viktorpavlov70
это троллинг такой? Или глупость?
на мой взгляд - скорее второе ;)
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Ответ ivan555navi
Средний класс должен стать сам себя сделать платёжеспособным - для этого нужно всего две вещи: 1. образование, 2. трудолюбие.
это троллинг такой? Или глупость?
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Ответ ivan555navi
Средний класс должен стать сам себя сделать платёжеспособным - для этого нужно всего две вещи: 1. образование, 2. трудолюбие.
и отсутствие государства в бизнесе 🤷🏼‍♂️
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Ответ ivan555navi
да, да, "ранок сам всё порешает", слышали это когда разваливали СССР.
а что государство смогло сделать кроме пушек ?!
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Ответ garazhkucherova
Хмм, так может столько не тратить, сколько не зарабатываете! Совет абсолютно бесплатный
Совет хороший, но глупый.
Кто в здравом уме откажется брать меньше чем дают, если с этого нет никакого спроса?
Он ведь не говорит что денег вообще нет. Да, количество гос.денег в хоккее (и не только) стало меньше, ну затянут клубы поясок. Но всё равно жирно живут, всё хорошо.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ viktorpavlov70
это троллинг такой? Или глупость?
Если для тебя образование и трудолюбие это троллинг,
то тут уже лечение не поможет.
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Ответ ivan555navi
Если для тебя образование и трудолюбие это троллинг, то тут уже лечение не поможет.
Понятно, глупость.
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Ответ ivan555navi
Нет, не так. Пенсии зарабатываются самими работниками, а ты хочешь, что-бы пенсии платились из налогов. Давай ты будешь из своих налогов платить пенсию соседу? Вот тут ты сразу возмутишься.
ок, давай я не буду платить налоги, а сам себе на пенсию откладывать - никаких претензий к государву потом.
а то из взносов в фонды - платят текущие пенсии для пенсионеров.
и кстати, прежде чем вступать в дискуссию МАТЧАСТЬ неплохо бы выучить - например про заморозку пенсионных накоплений ;)
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Ответ ivan555navi
Можно ещё отказаться от театров и музеев, библиотек. Да и вообще от бесплатного образования, а деньги сразу отдавать пенсионерам и "населению".
от кино и ТВ можно отказаться, это тоже БИЗИНЕС.
а насчёт денег пенсионерам - уж лучше чем, бразильцам из ЗВЕНИТА.
А вместо СКА газифицировать Сибирь, например Бурятию где дровами топят или Красноярский край где уголь в основном
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Харламов Никита
от кино и ТВ можно отказаться, это тоже БИЗИНЕС. а насчёт денег пенсионерам - уж лучше чем, бразильцам из ЗВЕНИТА. А вместо СКА газифицировать Сибирь, например Бурятию где дровами топят или Красноярский край где уголь в основном
А можно отказаться от сидения на спортивных сайтах и заниматься самообразованием,
что-бы не ждать что-то кто-то должен дать.
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