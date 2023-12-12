Гендиректор ФХР: «Как бизнес-модель российский хоккей не существует, он не может зарабатывать столько, сколько тратит. Это связано с уровнем благосостояния граждан, интереса спонсоров»
Гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов высказался о доходах клубов КХЛ.
«В нашем хоккее за каждым клубом стоит большое предприятие. И доходы – около 20% бюджета клуба. У кого-то больше, у кого-то меньше. Разрыв в КХЛ между богатыми и менее богатыми клубами в разы.
Наши клубы не могут зарабатывать столько. Это не связано с уровнем менеджмента, это связано с уровнем благосостояния граждан, наших болельщиков, с уровнем заинтересованности наших спонсоров и телевидения. То есть все источники доходов меньше в разы. А доходы хоккеистов меньше, но не настолько.
Поэтому существует такой объективный разрыв с Северной Америкой. Как бизнес-модель наш российский хоккей не существует, он не может зарабатывать столько денег, сколько тратит.
Я думаю, что в европейском и, в частности, в российском хоккее условий для достижения баланса, который есть в Северной Америке, в ближайшем будущем на отрезке 20-30 лет просто не просматривается. Связано это не с хоккейными вопросами, это вопросы экономики.
НХЛ – большая бизнес-структура, у них есть спонсоры, эта структура зарабатывает, и никто не может поставить в упрек высокие зарплаты хоккеистов, потому что на зарплаты тратится только половина того, на чем зарабатывает лига, то есть с прибыли», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
Но в природе нет пустоты - раз где-то прибыло, значит где-то убыло. В итоге: большие зарплаты спортсменов, маленькие - пенсионеров.
- это вопросы экономики.
На инагента наговорил, сравнивая перспективы России и экономику США
это ставка на внутренние соревнования, а игры сборной это просто довесок.
Нужно и нам отказываться от первостепенности сборной, а уделять внимание почти только играм клубов.
Сборная играет (играла) две-три недели в году и в основном за рубежом, а наши клубы играют у нас в стране и следовательно они приносят доход нашему хоккею.
Тем более, что сейчас сама ситуация в мире нам даёт все возможности для этого.
Кто в здравом уме откажется брать меньше чем дают, если с этого нет никакого спроса?
Он ведь не говорит что денег вообще нет. Да, количество гос.денег в хоккее (и не только) стало меньше, ну затянут клубы поясок. Но всё равно жирно живут, всё хорошо.
то тут уже лечение не поможет.
а то из взносов в фонды - платят текущие пенсии для пенсионеров.
и кстати, прежде чем вступать в дискуссию МАТЧАСТЬ неплохо бы выучить - например про заморозку пенсионных накоплений ;)
а насчёт денег пенсионерам - уж лучше чем, бразильцам из ЗВЕНИТА.
А вместо СКА газифицировать Сибирь, например Бурятию где дровами топят или Красноярский край где уголь в основном
что-бы не ждать что-то кто-то должен дать.