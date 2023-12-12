Гендиректор ФХР: «Как бизнес-модель российский хоккей не существует, он не может зарабатывать столько, сколько тратит. Это связано с уровнем благосостояния граждан, интереса спонсоров»

Гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов высказался о доходах клубов КХЛ.

«В нашем хоккее за каждым клубом стоит большое предприятие. И доходы – около 20% бюджета клуба. У кого-то больше, у кого-то меньше. Разрыв в между богатыми и менее богатыми клубами в разы.

Наши клубы не могут зарабатывать столько. Это не связано с уровнем менеджмента, это связано с уровнем благосостояния граждан, наших болельщиков, с уровнем заинтересованности наших спонсоров и телевидения. То есть все источники доходов меньше в разы. А доходы хоккеистов меньше, но не настолько.

Поэтому существует такой объективный разрыв с Северной Америкой. Как бизнес-модель наш российский хоккей не существует, он не может зарабатывать столько денег, сколько тратит.

Я думаю, что в европейском и, в частности, в российском хоккее условий для достижения баланса, который есть в Северной Америке, в ближайшем будущем на отрезке 20-30 лет просто не просматривается. Связано это не с хоккейными вопросами, это вопросы экономики.

– большая бизнес-структура, у них есть спонсоры, эта структура зарабатывает, и никто не может поставить в упрек высокие зарплаты хоккеистов, потому что на зарплаты тратится только половина того, на чем зарабатывает лига, то есть с прибыли», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.