Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, Беллингем, Гризманн, де Брюйне, Бруну, Винисиус, Салах, Кейн номинированы на приз лучшему игроку года по версии IFFHS
Названы имена претендентов на приз лучшему игроку года по версии IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список номинантов на приз лучшему футболисту 2023 года. Отмечается, что при присуждении наград будет учитываться не сезон, а календарный год.
На приз лучшему футболисту 2023 года претендуют Джуд Беллингем («Боруссия» / «Реал»), Кевин де Брюйне, Рубен Диаш, Эрлинг Холанд, Родри, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» / «Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария»), Ким Мин Чжэ («Наполи» / «Бавария»), Лаутаро Мартинес, Николо Барелла (оба – «Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»), Джамал Мусиала, Альфонсо Дэвис (оба – «Бавария»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Виктор Осимхен («Наполи»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Ромелу Лукаку («Интер» / «Рома»), Криштиану Роналду («Аль Наср»), Херман Кано («Флуминенсе»), Антуан Гризманн («Атлетико»).
В жюри IFFHS входят эксперты из 120 стран. Итоги голосования будут подведены в конце января 2024 года.
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Уму непостижимо.
Я уж молчу что он вообще играл в Европе в 2023, в отличие от сами знаете кого.
Господи, да о чем речь, с кем Рон играл в Юве, и с кем играл меси в ПСЖ? Дибалу можно сравнить с Неймаром? Если только по количеству дней в лазарете, а в остальном составы по качеству игроков просто разный уровень
Остальные здесь чисто для пропорции.
Хорошо, будем знать🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣