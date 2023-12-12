Названы имена претендентов на приз лучшему игроку года по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список номинантов на приз лучшему футболисту 2023 года. Отмечается, что при присуждении наград будет учитываться не сезон, а календарный год.

На приз лучшему футболисту 2023 года претендуют (« » / «Реал»), , , Эрлинг Холанд, Родри, Бернарду Силва (все – « »), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» / «Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария»), Ким Мин Чжэ («Наполи» / «Бавария»), Лаутаро Мартинес, Николо Барелла (оба – «Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»), Джамал Мусиала, Альфонсо Дэвис (оба – «Бавария»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Виктор Осимхен («Наполи»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Ромелу Лукаку («Интер» / «Рома»), Криштиану Роналду («Аль Наср»), Херман Кано («Флуминенсе»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

В жюри IFFHS входят эксперты из 120 стран. Итоги голосования будут подведены в конце января 2024 года.

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