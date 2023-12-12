Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, Беллингем, Гризманн, де Брюйне, Бруну, Винисиус, Салах, Кейн номинированы на приз лучшему игроку года по версии IFFHS

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Названы имена претендентов на приз лучшему игроку года по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список номинантов на приз лучшему футболисту 2023 года. Отмечается, что при присуждении наград будет учитываться не сезон, а календарный год. 

На приз лучшему футболисту 2023 года претендуют Джуд БеллингемБоруссия» / «Реал»), Кевин де БрюйнеРубен Диаш, Эрлинг Холанд, Родри, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» / «Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария»), Ким Мин Чжэ («Наполи» / «Бавария»), Лаутаро Мартинес, Николо Барелла (оба – «Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»), Джамал Мусиала, Альфонсо Дэвис (оба – «Бавария»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Виктор Осимхен («Наполи»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Ромелу Лукаку («Интер» / «Рома»), Криштиану Роналду («Аль Наср»), Херман Кано («Флуминенсе»), Антуан Гризманн («Атлетико»). 

В жюри IFFHS входят эксперты из 120 стран. Итоги голосования будут подведены в конце января 2024 года. 

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82 комментария
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Роналду???😀😀😀😀😀😀
+58
-28
+30
Ответ Maksmyrza
Роналду???😀😀😀😀😀😀
Месси??? 😀😀😀😀😀😀
+63
-37
+26
Холланд?
+10
-2
+8
Ответ Илья Мурашов
50 голов, а сколько трофеев? Месси забил около 30 голов, но 2 трофея выиграл. А Роналду третий год статистику набивает, а трофеев так и не видно. Очевидно, что для него индивидуальные награды важнее. Вспомни, гол Бруну на ЧМ или истерика, что лучшим игроком финала товарняка признали не его.
Я говорю за ЭТОТ год, а не прошлогодний, Роналду лучший для своих лет, и ещё, у него всё ровно голов больше чем у Месси по гол+пас в этом году
+12
-7
+5
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
И все это за год?
+5
-2
+3
истерик и расист Винни вас не удивляет?
+9
-6
+3
Ответ Человек1991
У Роналду в 2023 году НОЛЬ голов ! ни один адекватный сайт и футбольный эксперт не считает голы в пустынной дворовой медиалиге и голы Люксембургу и Лихтенштейну . ))
очень интересно рассказываешь. пройдусь за бургером.
+5
-2
+3
Ответ Илья Мурашов
За ЧМ Месси стал лучшим игроком 2022 года. 2023 год будет Холанн за требл.
А почему не Де Брюйне?
+5
-3
+2
Ответ фк кабинет
меся😂😂😂за игру в Лиге официантов
Как говорил климов, Месся позор футбола
+3
-1
+2
Ответ scaryclown/
игроки Реала и Ронаоду тут лишние,если тут присутствует Билигем то где Гави и Педри в списке?
деревья долго растут. пока не пришло их время.
+3
-1
+2
За ЧМ Месси стал лучшим игроком 2022 года. 2023 год будет Холанн за требл.
+6
-5
+1
Ответ Мохнатый55
"Роналду лучший для своих лет". В Саудовской Аравии?
Ну, как говорится, такие элитные нападающие как Бензема, Митрович, Мане, Фирмино, Марез не забивают столько, сколько у "38" летнего
+1
0
+1
Да Месси абсолютно все равно кому дадут )))) У чемпиона мира Месси 8 золотых мячей! Этот рекорд на все временна
+4
-3
+1
Ответ Артём Поддубный
давайте Месси и разойдется, всё-таки ЧМ выиграл человек, можно ещё пару лет всё ему вручать.
Наличие кринжа не смутило или комплексы к Месси сильней?
+1
0
+1
Ответ Томаш Спенсер
Когда закончат Месси и Роналду, я такую джигу станцую 😅 Как же они запарили, похожие чувства от Харрисона Форда в Индиане 5 - оставьте уже их в покое, хватит)
А Рокки доволен?
0
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0
Ответ Jaska_1324
Хм, Месси в этом году что выиграл? Лигу 1 и кубок США? Не впечатляющие показатели, Роналду в возрасте Месси выигрывал серию а минимум, так что хвастаться показателями Месси в этом году нету смысла, так как он один из слабейших в этом списке 😀
Нифига себе, Серию А с гегемоном лиги.
Уму непостижимо.
+3
-3
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Ответ Царун Владислав
Что в списке делает легенда по украденным зм? Или гол в лиге бургеров считается наравне с АПЛ?
Как можно украсть то, за что проголосовало абсолютное большинство?
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Ответ Александр Сырчин
Месси??? 😀😀😀😀😀😀
Месси до ухода в МЛС был топ-2 по гол+пас топ-5 лигах.

Я уж молчу что он вообще играл в Европе в 2023, в отличие от сами знаете кого.
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Ответ Domian
Нифига себе, Серию А с гегемоном лиги. Уму непостижимо.
Ювентус не подходит под определение Гегемона лиги, у него сопоставимые бюджеты с конкурентами, тогда как ПСЖ однозначно является гегемоном, причем в Лиге 1 у аутсайдеров бюджеты в десятки раз меньше.
Господи, да о чем речь, с кем Рон играл в Юве, и с кем играл меси в ПСЖ? Дибалу можно сравнить с Неймаром? Если только по количеству дней в лазарете, а в остальном составы по качеству игроков просто разный уровень
+1
-1
0
Ответ Jaska_1324
Кстати, этот Квальярелла из "скромную" Сампдорио унижал Рому, которая выбила Барсу разгромом в лч)
а есть у этого квальярелы ЧМ? это ведь вершина футбола по мнению домианки
0
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Ответ Роман
Месси 1 гол в МЛС и снова номинант)
Роналду 0+0 в ЛЧ и АПЛ. Это каким боком тут?
+2
-2
0
Ответ Илья Мурашов
50 голов, а сколько трофеев? Месси забил около 30 голов, но 2 трофея выиграл. А Роналду третий год статистику набивает, а трофеев так и не видно. Очевидно, что для него индивидуальные награды важнее. Вспомни, гол Бруну на ЧМ или истерика, что лучшим игроком финала товарняка признали не его.
2010 году Месси забил 60гол
0
0
0
Ответ VERBLYUD
То есть, Роналду тебя не удивил? Месси первые полгода 2023 хотя бы играл в Европе)
Конечно удивил. Но Месси вообще-то - фарс.
+5
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0
Расскажите про успехи пешехода в 2023г.
0
0
0
Ответ Футболшоу
истерик и расист Винни вас не удивляет?
Скоро Родриго тоже будет. По стопам пошел
+3
-3
0
Ответ S. A.
А почему не Де Брюйне?
Я бы отдал КДБ или Родри, но везде Холанна суют, так что он получит.
+2
-2
0
Приз должен уходить в Манчестер Сити, КДБ или Холанду.
Остальные здесь чисто для пропорции.
+2
-2
0
Дайте КДБ, Холланд ещё успеет
+3
-3
0
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ювентус не подходит под определение Гегемона лиги, у него сопоставимые бюджеты с конкурентами, тогда как ПСЖ однозначно является гегемоном, причем в Лиге 1 у аутсайдеров бюджеты в десятки раз меньше. Господи, да о чем речь, с кем Рон играл в Юве, и с кем играл меси в ПСЖ? Дибалу можно сравнить с Неймаром? Если только по количеству дней в лазарете, а в остальном составы по качеству игроков просто разный уровень
9 лет подряд чемпионства - не гегемон.
Хорошо, будем знать🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
0
0
0
при всём уважении, что здесь делает ДеБрюйне, который пол года не играет?
+1
-1
0
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