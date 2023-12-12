НБА. «Даллас» примет «Лейкерс», «Финикс» – «Голден Стэйт» и другие матчи

Теги результаты Бостон Чикаго Кливленд Даллас Денвер Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Финикс Сакраменто НБА Баскетбол

Во вторник, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

«Даллас» попытается продлить победную серию в домашней встрече с «Лейкерс», «Финикс» примет «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Лейкерс
Дата проведения
13 декабря, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Бостон – Кливленд
Дата проведения
13 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Чикаго – Денвер
Дата проведения
13 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Финикс – Голден Стэйт
Дата проведения
13 декабря, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Клипперс – Сакраменто
Дата проведения
13 декабря, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария
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Сегодня почти все матчи крутые, как будто рождество наступило раньше!
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