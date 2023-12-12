НБА. «Даллас» примет «Лейкерс», «Финикс» – «Голден Стэйт» и другие матчи
Во вторник, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
«Даллас» попытается продлить победную серию в домашней встрече с «Лейкерс», «Финикс» примет «Голден Стэйт».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 декабря, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 13 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 13 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 13 декабря, 06.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 13 декабря, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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