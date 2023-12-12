«Интер» – «Реал Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Интер Реал Сосьедад Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«Интер» примет «Реал Сосьедад» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Интер Италия – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
12 декабря, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3».

Таблицы Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
на данный момент - это самый важный матч Интера в этом сезоне.
думаю, вы помните новость, где было сказано, что убытки Интера сократились с 245 лямов до 80 за 2 года.
во многом из-за чего такой прогресс? правильно, успешное выступление в ЛЧ + чем дальше проходишь по сетке, тем больше лямов от продажи билетов получаешь, а Интер заработал 80 лямов от продажи билетов в прошлой ЛЧ, а особенно выделяются 12 лямов за ответную встречу с Миланом в полуфинале, это реально впечатляет.
и да, повезло, что нам попалась такая сетка, учитывая, что в группе заняли 2 строчку.
второй раз подряд нам так не повезёт, поэтому нужно грызть газон, но обыгрывать РС.
покупка Павара за 30 лямов была бы невозможной, если бы вылетели в 1/4, допустим, так что верим в сегодняшнюю победу, чтобы получить в плей - офф более - менее лёгкого соперника и как можно дальше пройти по сетке, чтобы летом в команду пришли нормальные футболисты, а не Арнаутовичи всякие.
форца Интер ⚫🔵
+3
0
+3
Ответ grande Inter
на данный момент - это самый важный матч Интера в этом сезоне. думаю, вы помните новость, где было сказано, что убытки Интера сократились с 245 лямов до 80 за 2 года. во многом из-за чего такой прогресс? правильно, успешное выступление в ЛЧ + чем дальше проходишь по сетке, тем больше лямов от продажи билетов получаешь, а Интер заработал 80 лямов от продажи билетов в прошлой ЛЧ, а особенно выделяются 12 лямов за ответную встречу с Миланом в полуфинале, это реально впечатляет. и да, повезло, что нам попалась такая сетка, учитывая, что в группе заняли 2 строчку. второй раз подряд нам так не повезёт, поэтому нужно грызть газон, но обыгрывать РС. покупка Павара за 30 лямов была бы невозможной, если бы вылетели в 1/4, допустим, так что верим в сегодняшнюю победу, чтобы получить в плей - офф более - менее лёгкого соперника и как можно дальше пройти по сетке, чтобы летом в команду пришли нормальные футболисты, а не Арнаутовичи всякие. форца Интер ⚫🔵
Аминь
+1
0
+1
Ответ grande Inter
на данный момент - это самый важный матч Интера в этом сезоне. думаю, вы помните новость, где было сказано, что убытки Интера сократились с 245 лямов до 80 за 2 года. во многом из-за чего такой прогресс? правильно, успешное выступление в ЛЧ + чем дальше проходишь по сетке, тем больше лямов от продажи билетов получаешь, а Интер заработал 80 лямов от продажи билетов в прошлой ЛЧ, а особенно выделяются 12 лямов за ответную встречу с Миланом в полуфинале, это реально впечатляет. и да, повезло, что нам попалась такая сетка, учитывая, что в группе заняли 2 строчку. второй раз подряд нам так не повезёт, поэтому нужно грызть газон, но обыгрывать РС. покупка Павара за 30 лямов была бы невозможной, если бы вылетели в 1/4, допустим, так что верим в сегодняшнюю победу, чтобы получить в плей - офф более - менее лёгкого соперника и как можно дальше пройти по сетке, чтобы летом в команду пришли нормальные футболисты, а не Арнаутовичи всякие. форца Интер ⚫🔵
да, второе место Интеру не нужно. поэтому будет победа
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий