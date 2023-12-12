«Интер» – «Реал Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Интер» примет «Реал Сосьедад» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 12 декабря, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
думаю, вы помните новость, где было сказано, что убытки Интера сократились с 245 лямов до 80 за 2 года.
во многом из-за чего такой прогресс? правильно, успешное выступление в ЛЧ + чем дальше проходишь по сетке, тем больше лямов от продажи билетов получаешь, а Интер заработал 80 лямов от продажи билетов в прошлой ЛЧ, а особенно выделяются 12 лямов за ответную встречу с Миланом в полуфинале, это реально впечатляет.
и да, повезло, что нам попалась такая сетка, учитывая, что в группе заняли 2 строчку.
второй раз подряд нам так не повезёт, поэтому нужно грызть газон, но обыгрывать РС.
покупка Павара за 30 лямов была бы невозможной, если бы вылетели в 1/4, допустим, так что верим в сегодняшнюю победу, чтобы получить в плей - офф более - менее лёгкого соперника и как можно дальше пройти по сетке, чтобы летом в команду пришли нормальные футболисты, а не Арнаутовичи всякие.
форца Интер ⚫🔵