Российских спортсменов допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) на прошлой неделе принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе.

Звезда баскетбола 3х3 из Латвии, олимпийский чемпион Токио Наурис Миезис собирается бойкотировать Игры в Париже в 2024 году, если данное решение останется в силе.

«Моя позиция такова, что я выступаю категорически против. Но если это окончательное решение, то я точно стану тем спортсменом, который не будет участвовать в Олимпийских играх.

Мне не нравится, когда спортсмены вмешиваются в политические дела, но на этот раз мы должны как-то отреагировать и можем как-то повлиять на ситуацию. Решение МОК, на мой взгляд, неправильное, и мы, как спортсмены, можем попытаться это исправить», – заявил баскетболист.