Олимпийский чемпион по баскетболу 3х3 из Латвии собирается бойкотировать Игры в Париже, если российских спортсменов допустят к участию

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Баскетбол 3х3 сборная России 3х3 сборная России 3х3 жен сборная Латвии 3х3 Наурис Миезис Баскетбол

Российских спортсменов допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) на прошлой неделе принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Звезда баскетбола 3х3 из Латвии, олимпийский чемпион Токио Наурис Миезис собирается бойкотировать Игры в Париже в 2024 году, если данное решение останется в силе.

«Моя позиция такова, что я выступаю категорически против. Но если это окончательное решение, то я точно стану тем спортсменом, который не будет участвовать в Олимпийских играх.

Мне не нравится, когда спортсмены вмешиваются в политические дела, но на этот раз мы должны как-то отреагировать и можем как-то повлиять на ситуацию. Решение МОК, на мой взгляд, неправильное, и мы, как спортсмены, можем попытаться это исправить», – заявил баскетболист.

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34 комментария
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Что поделать, придется латышам играть 2х3, раз этот не приедет
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Мне не нравится когда спортсмены лезут в политику, но тут нельзя оставаться равнодушным, ведь это русские.
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Удивительное дело: российских команд (в том числе и по баскетболу 3x3) не будет на Олимпиаде, а он собрался бойкотировать этот турнир!
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Уже скучно. Одно и тоже. Новое бы что придумали.
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Ответ ДИОНИС
Удивительное дело: российских команд (в том числе и по баскетболу 3x3) не будет на Олимпиаде, а он собрался бойкотировать этот турнир!
Так он будет бойкотировать и плавание, и стрельбу, и гольф, и даже художественную гимнастику - короче, все олимпийские виды разом. Очень удобно.
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Первый пошел )))
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«Мне не нравится, когда спортсмены лезут в политику».. но есть нюанс
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Ща все ноунеймы о которых знает 1,5 человека начнут бойкоты объявлять.Потом и до дворников дойдёт
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Какой бойкот? МОК чётко сказал - игровиков не будет! Команд не будет! Даже если Украины завтра не будет, МОК ничего не изменит.
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"Обратитесь в Лигу сексуальных реформ".
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Ответ paha
Первый пошел )))
Точнее вышел.)))
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Очень печально это слышать от топового баскетболиста, особенно печально это слышать от человека, который в Москву на турниры приезжал по первому приглашению и говорил по-русски.
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Хорошо, Русских не будет допустим, а если будут Израильтяне? Или это другое?
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показательно, что это ПЕРВАЯ новость про Науриса Миезиса на Спортсе за все время существования сайта)
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Перемога-вс!
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Так как у израиля спортсменов почти нет, на них мне пофиг добавил латыш.
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Дед его, наверное, на немцев работал
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ну все теперь, олимпиаду можно не смотреть эта звезда не приедет. хотя я и так не собирался это смотреть
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Ответ topsatan
Хорошо, Русских не будет допустим, а если будут Израильтяне? Или это другое?
конечно другое, они же этот движ и придумали
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какой важный гусь)
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Нужен асимметричный ответ. Пусть чемпион Люберец по домино тоже бойкотирует Олимпиаду, если там будут участники из стран, где президент мужеложец.
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Напомню, что в 1942-1943 во время немецкой оккупации на рынках Риги торговали рабами из Белоруссии по 5-6 рейхсмарок за человека.
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Не, ну это перебор. Без такой звёзды супер популярного спорта могут и игры отменить.
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Я тоже бойкотирую просмотр баскетбола 3 на 3, если этот латыш будет участвовать. Он от этого исстрадается ровно также, как и россияне у тв от его неучастия.
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Так их же уже допустили
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Ну и?..
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А то, что он собрался сделать, это не вмешательство в политические дела??? Клоун.
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