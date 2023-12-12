Гвардиола, Артета, Анчелотти, Хави, Скалони – в финальном списке номинантов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards
Названы имена номинантов на приз лучшему тренеру года от Globe Soccer Awards.
Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему тренеру 2023 года.
На награду номинированы Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Марсель Коллер («Аль-Ахли» Каир), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Лучано Спаллетти («Наполи», сборная Италии) и Хави («Барселона»).
Церемония вручения наград состоится 19 января в Дубае.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Пеп
Хави
Индзаги/Артета.