Гвардиола, Артета, Анчелотти, Хави, Скалони – в финальном списке номинантов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards

Названы имена номинантов на приз лучшему тренеру года от Globe Soccer Awards.

Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему тренеру 2023 года.

На награду номинированы (« »), (« »), Пеп Гвардиола (« »), Симоне Индзаги («Интер»), Марсель Коллер («Аль-Ахли» Каир), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Лучано Спаллетти («Наполи», сборная Италии) и Хави («Барселона»).

Церемония вручения наград состоится 19 января в Дубае.

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