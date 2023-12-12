Гвардиола, Артета, Анчелотти, Хави, Скалони – в финальном списке номинантов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards

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Названы имена номинантов на приз лучшему тренеру года от Globe Soccer Awards.

Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему тренеру 2023 года. 

На награду номинированы Карло АнчелоттиРеал»), Микель АртетаАрсенал»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Марсель Коллер («Аль-Ахли» Каир), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Лучано Спаллетти («Наполи», сборная Италии) и Хави («Барселона»). 

Церемония вручения наград состоится 19 января в Дубае.

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40 комментариев
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Хави что здесь делает 😂 ему уже и игроков купили, каких ему надо, 3 года прошло, а у него все «команда еще строится, все в порядке». В то время как Жирона играющая еще недавно в сегунде, из Чапи клоуна сделала
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+14
Тут лысый шарлатан, без вариантов
+9
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+7
Ответ Антон Киселёв
Ну конечно Скалони, ведь "чемпионат мира - это вершина футбола"🤣 кстати, какие футбольные гранды пытаются его переманить и какими суммами заманивают?
Те же гранды что пытаются переманить Эмилиано Мартинеса))
+8
-2
+6
Ответ scaryclown/
Анччилоти что выиграл?что тут делает?явно лишний,Эмери вместо него или Энрике.
Выиграл трофеев больше за сезон,чем пучеглазый физрук и отвесил ему позорных разгромов
+6
-4
+2
Мостовой
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0
+1
При всей любви к Барселоне, что тут делает Хави, был бы патриотом клуба, ушёл по собственному
+2
-1
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
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топ3
Пеп
Хави
Индзаги/Артета.
+1
0
+1
При всем уважении к Анчелотти мне кажется, что он должен получить данную награду.
+1
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Ответ Антон Киселёв
Ну конечно Скалони, ведь "чемпионат мира - это вершина футбола"🤣 кстати, какие футбольные гранды пытаются его переманить и какими суммами заманивают?
Там скорее Марчиняка после ЧМ заманивают гранды, такие как ПСЖ
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+1
Ответ S. A.
Анчелотти за Кубок Испании?
Хави за ровный и красивый газон?
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Ответ DanielCarvalho
Хави что здесь делает 😂 ему уже и игроков купили, каких ему надо, 3 года прошло, а у него все «команда еще строится, все в порядке». В то время как Жирона играющая еще недавно в сегунде, из Чапи клоуна сделала
А Скалони?))
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Ответ DanielCarvalho
Хави что здесь делает 😂 ему уже и игроков купили, каких ему надо, 3 года прошло, а у него все «команда еще строится, все в порядке». В то время как Жирона играющая еще недавно в сегунде, из Чапи клоуна сделала
Комментарий удален пользователем
Ответ Николай Бойко
Тут лысый шарлатан, без вариантов
Во первых, я вас приветствую!
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Ответ Стахович
Уверенно,это постоянно отскакивает по 1:0 и взять чашку только благодаря тому,что слил еврокубки,а у Реала переломанный состав?)
Реал отвратительно провёл второй круг, и дело не только в травмах. Да, Барсе повезло пропустить так мало, но это не их проблемы. Они дожимали соперников. Это признак чемпионской команды. В этом сезоне так побеждают Реал и Жирона.
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Ответ Homelender_666
Да, Хави не гений, но уж точно не физрук. Барса в прошлом сезоне достаточно уверенно взяла Лигу.
Уверенно,это постоянно отскакивает по 1:0 и взять чашку только благодаря тому,что слил еврокубки,а у Реала переломанный состав?)
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Ответ Стахович
Пучеглазый физрук тут лишний
Да, Хави не гений, но уж точно не физрук. Барса в прошлом сезоне достаточно уверенно взяла Лигу.
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Ответ scaryclown/
Анччилоти что выиграл?что тут делает?явно лишний,Эмери вместо него или Энрике.
А Эмери что выиграл, по твоей логике?!
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Ответ Isa Babaev
Сказки, пусть хоть 20 рюдигеров будет, Сити на голову сильнее всех в Европе была
Лол.10 лет были на голову сильнее всех в Европе и не могли взять ни одной чашки ЛЧ и что-то предпринять против Рюдигера,который их ещё в финале 2021 съел)
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Ответ scaryclown/
очнись,ЧМ был в 22 году.
А что тут тогда забыл Скалони?
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Ответ Isa Babaev
Так ведь Пеп итальянца тоже уничтожил цинично и на классе
Не в этом дело. У Реала было мало шансов, потому что Сити был свермотивирован из-за прошлого вылета. Они хотели отомстить Реалу. Это был лучший тайм сезона в Европе. В финале Сити такую игру не показал.
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Ответ scaryclown/
Анччилоти что выиграл?что тут делает?явно лишний,Эмери вместо него или Энрике.
Энрике, который опозорился на ЧМ?
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Странно, Хави есть, а Тег Хага нет.
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Артета!
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Ну конечно Скалони, ведь "чемпионат мира - это вершина футбола"🤣 кстати, какие футбольные гранды пытаются его переманить и какими суммами заманивают?
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