Гвардиола, Хави, Анчелотти, Артета, Индзаги и Спаллетти номинированы на приз лучшему клубному тренеру года по версии IFFHS

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Объявлены претенденты на приз лучшему тренеру года по версии IIFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список номинантов на приз лучшему клубному тренеру 2023 года. Отмечается, что при присуждении наград будет учитываться не сезон, а календарный год.

На награду претендуют Пеп ГвардиолаМанчестер Сити»), Дэвид МойесВест Хэм»), Микель Артета («Арсенал»), Симоне Индзаги («Интер»), Стефано Пиоли («Милан»), Лучано Спаллетти («Наполи»), Карло Анчелотти («Реал»), Хави («Барселона»), Фернандо Диниз («Флуминенсе»), Луис Субельдия («ЛДУ Кито»), Луиш Каштру («Ботафого» / «Аль-Наср»), Стивен Черандоло («Лос Анджелес»), Марсель Коллер («Аль-Ахли Каир») и Альберт Риера Видаль («Окленд Сити»).

В жюри IFFHS входят эксперты из 120 стран. Итоги голосования будут подведены в конце января 2024 года. 

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21 комментарий
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Хави однозначно. Он смог выйти в Лигу Европы с 9-м по стоимости в мире составом, где в равной борьбе уступил непобедимому Тен Хагу
+17
-4
+13
в тройке
Пеп, Индзаги и Спалетти должны быть
+3
0
+3
интрига примерно как на выборах в марте 2024
+2
-1
+1
Где Мостовой?!
+1
0
+1
Пеп Гвардиола выиграет этот приз!
+2
-2
0
Гвардиола, Спалетти, Индзаги/Артета
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Ну тут Пеп, Анчелотти и Спалетти.
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Ответ Krauvec Cool
У Гвардиолы и так много наград. Нужно отдать Спаллетти.
За что? В этом году Наполи уже при Спалетти стал плохо играть, а потом он и вовсе к арабам уехал.
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Ответ Madcomposer
За что? В этом году Наполи уже при Спалетти стал плохо играть, а потом он и вовсе к арабам уехал.
Они не стали хуже играть, просто травмы ключевых игроков повлияли. В общем Спаллетти создал лучшую команду Италии, которая играла от себя и с позиции силы.
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Ответ Krauvec Cool
Они не стали хуже играть, просто травмы ключевых игроков повлияли. В общем Спаллетти создал лучшую команду Италии, которая играла от себя и с позиции силы.
Нет, они стали хуже играть, потому что против них научились играть. К концу чемпионата уже совсем всё похо было.
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Ответ Madcomposer
Нет, они стали хуже играть, потому что против них научились играть. К концу чемпионата уже совсем всё похо было.
Правильно. Всем приходилось подстраиваться под Наполи, пытаться их сдерживать. Это и подтверждение силы команды.
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Ответ Krauvec Cool
Правильно. Всем приходилось подстраиваться под Наполи, пытаться их сдерживать. Это и подтверждение силы команды.
Ну вообще в нынешнее время игру корректируют под практически любую команду. Это логично, когда появляется новая сила, нужно время чтобы научиться с ней управляться. В этом году тот же Симеоне гораздо более достоин награды или Эмери. Даже в Италии я бы скорее Индзаги дал, он этот год сильнее провёл.
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Ответ Madcomposer
Ну вообще в нынешнее время игру корректируют под практически любую команду. Это логично, когда появляется новая сила, нужно время чтобы научиться с ней управляться. В этом году тот же Симеоне гораздо более достоин награды или Эмери. Даже в Италии я бы скорее Индзаги дал, он этот год сильнее провёл.
Смешно. Индзаги сильнее провел год? Тем что короткий отрезок "дал бой" в ЛЧ, ведь Интер не был сильнее в плане футбола и тактики, а в прямом смысле дал бой. Спаллетти построил команду, которой в плане качества футбола не было равных в Италии и могла на равных играть с топ-клубами Европы.
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Ответ Krauvec Cool
Смешно. Индзаги сильнее провел год? Тем что короткий отрезок "дал бой" в ЛЧ, ведь Интер не был сильнее в плане футбола и тактики, а в прямом смысле дал бой. Спаллетти построил команду, которой в плане качества футбола не было равных в Италии и могла на равных играть с топ-клубами Европы.
Ну в прошлом году Спалетти реально построил команду, из топов они успели только с мучающимся Ливерпулем правда сыграть, вроде. В этом году Индзаги гораздо сильнее, не знаю, о каком дать бой идёт речь, Наполи до них так и не добрались, проиграли Милану же. Смейтесь, сколько хотите. Спалетти не смог найти новые идеи и доехал на багаже первого круга.
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