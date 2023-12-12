Гвардиола, Хави, Анчелотти, Артета, Индзаги и Спаллетти номинированы на приз лучшему клубному тренеру года по версии IFFHS

Объявлены претенденты на приз лучшему тренеру года по версии IIFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список номинантов на приз лучшему клубному тренеру 2023 года. Отмечается, что при присуждении наград будет учитываться не сезон, а календарный год.

На награду претендуют (« »), (« »), Микель Артета (« »), Симоне Индзаги («Интер»), Стефано Пиоли («Милан»), Лучано Спаллетти («Наполи»), Карло Анчелотти («Реал»), Хави («Барселона»), Фернандо Диниз («Флуминенсе»), Луис Субельдия («ЛДУ Кито»), Луиш Каштру («Ботафого» / «Аль-Наср»), Стивен Черандоло («Лос Анджелес»), Марсель Коллер («Аль-Ахли Каир») и Альберт Риера Видаль («Окленд Сити»).

В жюри IFFHS входят эксперты из 120 стран. Итоги голосования будут подведены в конце января 2024 года.

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