Вакс‑грузовик сборной России по биатлону сломался по дороге из Тюмени в Уфу из-за мороза

Теги сборная России сборная России жен происшествия Александр Печерский Биатлон

Вакс‑грузовик сборной России по биатлону сломался из-за мороза.

Как сообщил глава сервис‑бригады сборной Александр Печерский, происшествие случилось по дороге из Тюмени в Уфу, где 15-17 декабря пройдет этап Кубка Содружества. Изначально автобусы приехали из столицы Башкортостана, чтобы привезти биатлонистам лыжи.

– Из‑за диких морозов в Тюмени, порой там было -43 градуса, техника, видимо, не справилась. По пути из Тюмени в Уфу на подъеме у него (грузовика) отказала коробка передач. Там на Scania установлена автоматическая коробка передач, получилось так, что пониженная передача не сбрасывалась, поэтому в подъем он не тянул.

Мы связались с московским представительством, где мы проходим техобслуживание, нам сказали, что это печальная история: замерзло масло в коробке. Это, может быть, и не страшно, если бы мы могли загнать его в теплый бокс и отогреть, но, к сожалению, бокса в Тюмени мы не нашли, поэтому записались на прием в фирменный центр в субботу. Так что трак у нас остался там.

– Как быть с лыжами?

– Наши микроавтобусы, приехавшие из Уфы, прямо сейчас перегружают лыжи, оборудование, материалы, станки и так далее из трака. Помешать тренировкам ничего не должно, потому что завтра утром или максимум днем все будет на месте в Уфе.

– Насколько это большая проблема для сервиса, потому что вам предстоит делить ваксы с регионами?

– Конечно, поработав в нашем ваксе, привыкаешь к хорошему. Чем хорош наш вакс, что из него ничего не надо вытаскивать. Конечно, это маленько нас напряжет, но мы такие люди, что ко всему готовы. Немного неудобно, но ничего. Ситуация форс‑мажорная, но никто не стонет и не делает из этого трагедию, – рассказал Печерский.

Ранее из-за морозов в Тюмени был отменен третий этап Кубка России.

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9 комментариев
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Из’этого поста я узнал , что бывает вакс- грузовик и что в Scania залили не то масло и оно замерзает прямо на ходу
Получилось так, что пониженная передача не сбрасывалась, поэтому в подъем он не тянул / карбюратор не сосает- распредвал земля бросает/. Нам сказали это печальная история: замерзло масло в коробке.
И совсем грустно , что в Тюмени , экс- вотчине оленевода всея Москвы не нашлось теплого бокса
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Ответ Montenegro Serbian
Погуглил, так и не нашёл объяснения почему такие грузовики называются странным словом ВАКС. Так почему?
Вакс - воск (смазка) с английского. Это по факту передвижная мастерская для подготовки лыж к старту.
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+5
Ответ Montenegro Serbian
Погуглил, так и не нашёл объяснения почему такие грузовики называются странным словом ВАКС. Так почему?
а антиВАКСеры - те, кто отрицает их существование
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Пусть губер толкаетдо Уфы.
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В Уфе тоже всю неделю холодно. - 28-30 днём, ночью до - 35 было. Но к выходным вроде потепление обещают до -6-10 градусов. Так что везите лыжи и прочее, этап Кубка должен состояться
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Генерал Мороз!!!
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Братушки из поднебесной делали автобус?
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Так это сюжет, для нового блокбастера. Ломается Вакс грузовик, мороз, застывает струя у дальнобойщика на лету, звонки ничего не дают, всё против нас, в огромном городе некому помочь, трасса, ночь, трудности, испытания.Утром биатлонисты пьют кофе, разминаются, выходят на старт, лыж и винтовок нет. И в последний момент на стадион влетает Вакс грузовик, в нём Вакс мастер на ходу ваксит лыжи и старт. Гонка, штрафные круги, санкции, патроны отлитые на Уралмаше, мажем, мимо и последний выстрел, ура, слюни, сопли, победа. хеппи энд.
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