Вакс‑грузовик сборной России по биатлону сломался по дороге из Тюмени в Уфу из-за мороза

Вакс‑грузовик сборной России по биатлону сломался из-за мороза.

Как сообщил глава сервис‑бригады сборной Александр Печерский, происшествие случилось по дороге из Тюмени в Уфу, где 15-17 декабря пройдет этап Кубка Содружества. Изначально автобусы приехали из столицы Башкортостана, чтобы привезти биатлонистам лыжи.

– Из‑за диких морозов в Тюмени, порой там было -43 градуса, техника, видимо, не справилась. По пути из Тюмени в Уфу на подъеме у него (грузовика) отказала коробка передач. Там на Scania установлена автоматическая коробка передач, получилось так, что пониженная передача не сбрасывалась, поэтому в подъем он не тянул.

Мы связались с московским представительством, где мы проходим техобслуживание, нам сказали, что это печальная история: замерзло масло в коробке. Это, может быть, и не страшно, если бы мы могли загнать его в теплый бокс и отогреть, но, к сожалению, бокса в Тюмени мы не нашли, поэтому записались на прием в фирменный центр в субботу. Так что трак у нас остался там.

– Как быть с лыжами?

– Наши микроавтобусы, приехавшие из Уфы, прямо сейчас перегружают лыжи, оборудование, материалы, станки и так далее из трака. Помешать тренировкам ничего не должно, потому что завтра утром или максимум днем все будет на месте в Уфе.

– Насколько это большая проблема для сервиса, потому что вам предстоит делить ваксы с регионами?

– Конечно, поработав в нашем ваксе, привыкаешь к хорошему. Чем хорош наш вакс, что из него ничего не надо вытаскивать. Конечно, это маленько нас напряжет, но мы такие люди, что ко всему готовы. Немного неудобно, но ничего. Ситуация форс‑мажорная, но никто не стонет и не делает из этого трагедию, – рассказал Печерский.

Ранее из-за морозов в Тюмени был отменен третий этап Кубка России.

Биатлон окоченел: гонки Кубка России отменили, а девушки все равно побежали – в масках и с сосульками на ресницах