Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Беллингем, Салах, Винисиус – в финальном списке номинантов на приз футболисту года от Globe Soccer Awards

Объявлены имена номинантов на приз Globe Soccer Awards.

Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему футболисту 2023 года.

На приз номинированы («Реал» / Англия), (« » / Франция), Кевин де («Манчестер Сити» / Бельгия), («Манчестер Сити» / Норвегия), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция), Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина), Виктор Осимхен («Наполи» / Нигерия), Криштиану Роналду («Аль-Наср» / Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет), Бернарду Силва («Манчестер Сити» / Португалия), Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия).

Церемония вручения наград пройдет в Дубае 19 января.

Награду «Лучший футболист года» от Globe Soccer Awards вручают с 2011 года. 6 раз из 12 ее выиграл Роналду.

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