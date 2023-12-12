Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Беллингем, Салах, Винисиус – в финальном списке номинантов на приз футболисту года от Globe Soccer Awards
Объявлены имена номинантов на приз Globe Soccer Awards.
Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему футболисту 2023 года.
На приз номинированы Джуд Беллингем («Реал» / Англия), Карим Бензема («Аль-Иттихад» / Франция), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция), Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина), Виктор Осимхен («Наполи» / Нигерия), Криштиану Роналду («Аль-Наср» / Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет), Бернарду Силва («Манчестер Сити» / Португалия), Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия).
Церемония вручения наград пройдет в Дубае 19 января.
Награду «Лучший футболист года» от Globe Soccer Awards вручают с 2011 года. 6 раз из 12 ее выиграл Роналду.
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Мендеш будет опять лучшим агентом. Роналду если не лучший игрок то по любому какую то номенацию выиграет. Если они ему уже успели вручить лучший игрок 21века.
Кринж без пенок на ЧМ-2022: 0+0
Мы должны поблагодарить их за то, что могли наблюдать это противостояние через кинескоп и с калькулятором в руках, а Лионель Хорхевич и Криштиану Жозевич должны поблагодарить Бога за то, что имели возможность погреться в лучах Звезды по имени Адамов.
Не Роналду с 20+10 в СА и 11 голами в квалах на ЕВРО, но тоже ничего)))
пиар глаголит что 1 > 31)))
хасбик - главный клаун футбола.