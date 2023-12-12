Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Беллингем, Салах, Винисиус – в финальном списке номинантов на приз футболисту года от Globe Soccer Awards

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Объявлены имена номинантов на приз Globe Soccer Awards.

Организаторы премии опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему футболисту 2023 года. 

На приз номинированы Джуд Беллингем («Реал» / Англия), Карим БенземаАль-Иттихад» / Франция), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция), Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина), Виктор Осимхен («Наполи» / Нигерия), Криштиану Роналду («Аль-Наср» / Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет), Бернарду Силва («Манчестер Сити» / Португалия), Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия).

Церемония вручения наград пройдет в Дубае 19 января.

Награду «Лучший футболист года» от Globe Soccer Awards вручают с 2011 года. 6 раз из 12 ее выиграл Роналду.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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76 комментариев
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Это та премия которую агент Роналду придумал?)
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+34
По традиции, Криш должен победить в конкурсе приятеля.
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Неофициальная награда за неофициальный турнир. Роналду заслужил
+14
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+10
А где тот 43 летней японец из чемпионата Бутана, у которого 36 голов в 18 матчах и это только в Лиге. Конечно этот пиар нулевого кринжа который опозорился везде где только мог начиная от МЮ и заканчивая ЧМ выглядит как какая-то секта:))
+33
-24
+9
Самая абсурдная премия. Каждый год какая то новая премия наминация придумывается.

Мендеш будет опять лучшим агентом. Роналду если не лучший игрок то по любому какую то номенацию выиграет. Если они ему уже успели вручить лучший игрок 21века.
+9
-2
+7
Ответ Илья Мурашов
Неофициальная награда за неофициальный турнир. Роналду заслужил
Неофициально лучший игрок в мире.
+8
-1
+7
Ответ Leganessi
на сас А т на чм =/= выиграть. Твой месси опозорился с 5 пенками)
Месси без пенок на ЧМ-2022: 3+3
Кринж без пенок на ЧМ-2022: 0+0
+11
-6
+5
Награда придумана Мендешем для Роналду во время когда Месси клепал золотые мячи один за другим. Вообще надо сказать пиар пранк от Менедеша вышел из под контроля. Его бывший подопечный отжигает не по детски!
+9
-5
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Ответ Leganessi
3+3 - стата кокорина, абсолютное дно без пенок))
А 0+0 это чья стата?)
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Ответ ZHEKA ST
Месси и Роналду, даже уйдя на пенсию претендуют на награды - вот, что значит величие!
Просто пенсионная реформа очень хорошо работает
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Персональным фанам Роналду и Месси пришла пора наконец зарыть топор войны. Неумолимое время взяло свое, и спор о том, чья водокачка престижнее, умаляет достижения этих великолепных спортсменов, пока футбол покоряется новым героям.
Мы должны поблагодарить их за то, что могли наблюдать это противостояние через кинескоп и с калькулятором в руках, а Лионель Хорхевич и Криштиану Жозевич должны поблагодарить Бога за то, что имели возможность погреться в лучах Звезды по имени Адамов.
+4
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+3
Роналду 😁🤣
+4
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Ответ Leganessi
лучше такой пиар пранк чем липовые зм просто потому что блаттеру нравились хорошие мальчики как мисси))
Да и лучше без чм быть чем с ним, но 5 пенками, верно? Да лучше вообще быть с 0+0 в по чм😂😂😂😂
+5
-2
+3
Ответ Cevin Cigan
Один пенсионер рекорды бьёт,а второй в Маями яйца греет.....ну - ну.....как же без "божества"!
в пустыни он рекорды бьет, где футбол появился 10 лет назад.
+3
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Ответ Желько Ражнатович
Персональным фанам Роналду и Месси пришла пора наконец зарыть топор войны. Неумолимое время взяло свое, и спор о том, чья водокачка престижнее, умаляет достижения этих великолепных спортсменов, пока футбол покоряется новым героям. Мы должны поблагодарить их за то, что могли наблюдать это противостояние через кинескоп и с калькулятором в руках, а Лионель Хорхевич и Криштиану Жозевич должны поблагодарить Бога за то, что имели возможность погреться в лучах Звезды по имени Адамов.
Это просто невозможно! Ригоберка, Гномович, Климов и им подобные будут до конца своей жизни следить за этими двумя - им больше нечем заняться - их существование потеряет смысл.
+4
-1
+3
Ответ WESTERN-
Самая абсурдная премия. Каждый год какая то новая премия наминация придумывается. Мендеш будет опять лучшим агентом. Роналду если не лучший игрок то по любому какую то номенацию выиграет. Если они ему уже успели вручить лучший игрок 21века.
Номинация "Лучший игрок года по версии Тик Ток" шутка ли? Это престижная награда наравне с ЗМ.
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Ответ Leganessi
3+3 - стата кокорина, абсолютное дно без пенок))
Получается, кринж на Евро-2016 со своими 3+2 был абсолютным дном?
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Ответ Leganessi
на сас А т на чм =/= выиграть. Твой месси опозорился с 5 пенками)
Выздоравливай! 😁
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ VERBLYUD
А почему начиная с 1/4? По-твоему, матчи против Галатасарая, АПОЭЛА и Вольсбурга в 1/4 сложнее, чем матчи против Ман Сити, ПСЖ и Юве в группе и в 1/8?)
Не не , матчи с Баварией ( 9 голов ) , Атлетико ( 11 голов), Ювентусом (10 голов ) все же посерьезнее чем забитые голы месси.....а собственно, кому?)))) ноунеймам в групповой стадии??))
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Ответ Leganessi
Как и мисси на чм)). Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов Мисси 18 Вот где пробито дно)).
А почему начиная с 1/4? По-твоему, матчи против Галатасарая, АПОЭЛА и Вольсбурга в 1/4 сложнее, чем матчи против Ман Сити, ПСЖ и Юве в группе и в 1/8?)
+2
-1
+1
Ответ Leganessi
лучше такой пиар пранк чем липовые зм просто потому что блаттеру нравились хорошие мальчики как мисси))
Поэтому Блаттер буквально пролоббировал кринжу ЗМ 2013?)
+3
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Ответ rigobersong
А где тот 43 летней японец из чемпионата Бутана, у которого 36 голов в 18 матчах и это только в Лиге. Конечно этот пиар нулевого кринжа который опозорился везде где только мог начиная от МЮ и заканчивая ЧМ выглядит как какая-то секта:))
Но-но, не наговаривай на ЕДИНСТВЕННОГО обладателя блютуз гола, тикток игрока века и лучшего бомбардира рук детей с аутизмом)))
+4
-3
+1
Не попал в ПО? На те приз, всё пачеснаму
+1
0
+1
каким боком тут бензема? он все выиграл в 21/22. тут же за 23-й год номинация. однозначно Холланд и Белингем
+1
0
+1
отдайте Хааланду, тем более, что ЗМ ему, скорее всего, не видать, т.к. сборной не вышел.
+3
-2
+1
когда же КДБ что-то получит. какое-то издевательство над человеком.
+1
0
+1
Ответ Leganessi
Хасбик за 1 гол в МЛС за год среди номинантов))) Не Роналду с 20+10 в СА и 11 голами в квалах на ЕВРО, но тоже ничего))) пиар глаголит что 1 > 31))) хасбик - главный клаун футбола.
Месси в первой половине года играл в ПСЖ, делал там важные результативные действия и стал чемпионом Франции, за сборную Аргентины показывал отличную игру и статистику, за Интер Майами у него 11+5 и трофей, почему ты все это не написал?)
+1
0
+1
Ответ Overkiller
Это та премия которую агент Роналду придумал?)
Учредил Мендеш а основным спонсором является сам кринж)
+4
-4
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хасбик за 1 гол в МЛС за год среди номинантов)))
Не Роналду с 20+10 в СА и 11 голами в квалах на ЕВРО, но тоже ничего)))
пиар глаголит что 1 > 31)))
хасбик - главный клаун футбола.
+5
-5
0
Ответ Антиглор17
Один ЧМ выиграл, второй рвал и метал в прошлом сезоне и выиграл ЛЧ, третий стабильно держит топ уровень что в сборной, что в клубе, четвертый ворвался в новый чемпионат и феерит уже четвертый месяц… И Роналду из чемпионата кожаного мяча, жесть конечно 😁
Кто рвал и метал? В ПСЖ он рвал и метал? Месси на ЧМ только играл нормально. И то с такой сильной сборной, где всё под него было сделало. И тренер лояльный. Сами придумали. Холанд, Мбаппе рвали и метали, Де Брюйне и другие.
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