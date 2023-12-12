Кьеллини объявил о завершении карьеры в 39 лет

Теги Ювентус Джорджо Кьеллини МЛС сборная Италии по футболу серия А Италия Лос-Анджелес Футбол

Джорджо Кьеллини завершил карьеру в 39 лет.

Сегодня экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии объявил о своем решении, опубликовав в соцсетях видеоролик с моментами из своей карьеры.

«Вы были самым прекрасным и ярким путешествием в моей жизни. Вы были для меня всем. С вами я прошел уникальный и незабываемый путь.

Но теперь пришло время начинать новые главы, сталкиваться с новыми вызовами и писать новые важные и захватывающие страницы жизни», – написал Кьеллини в твиттере.

Кьеллини – девятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» и победитель Евро-2020. Последним клубом в его карьере был «Лос-Анджелес», с которым защитник стал чемпионом МЛС в 2022 году.

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18 комментариев
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Спасибо за всё, носатый))
Особенно за момент на ЧЕ 2020 с Сака😂
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Спасибо за всё! Один из кирпичиков знаменитой защиты туринского «Ювентуса»! Успехов в дальшейшем!
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Укус Суареса на ЧМ, момент с Букайо Сака в финале Евро, гоняет на скромном Fiat 500, его улыбка... Легендарное трио BBC ( Буффон - Бонуччи - Кьеллини), и один из лучших защитников в истории сборной Италии и футбола!
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Из элитной тройки защитников и вратаря остался только Бонуччи...
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Кьеллини легенда Ювентуса на всё времена! Спасибо тебе за всё Джорджо ты навсегда останешься в сердцах истинных болельщиков Ювентуса!
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Легендарный мужик!
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Ответ Никита Алексеев
Съел сборную Англии в финале Евро)
и уничтожил Лукаку в полуфинале
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