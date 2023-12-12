Кьеллини объявил о завершении карьеры в 39 лет

Джорджо Кьеллини завершил карьеру в 39 лет.

Сегодня экс-защитник « » и сборной Италии объявил о своем решении, опубликовав в соцсетях видеоролик с моментами из своей карьеры.

«Вы были самым прекрасным и ярким путешествием в моей жизни. Вы были для меня всем. С вами я прошел уникальный и незабываемый путь.

Но теперь пришло время начинать новые главы, сталкиваться с новыми вызовами и писать новые важные и захватывающие страницы жизни», – написал Кьеллини в твиттере.

– девятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» и победитель Евро-2020. Последним клубом в его карьере был « », с которым защитник стал чемпионом в 2022 году.

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