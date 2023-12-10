«Бавария» и «МЮ» разгромлены, яркая победа «Спартака», «Ливерпуль» – лидер АПЛ, Малинин выиграл финал Гран-при и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Крылья Советов» (3:0) в 18-м туре Мир РПЛ, «Зенит» справился с «Пари НН» (1:0), «Ахмат» и «Ростов» голов не забили (0:0).

2. «Манчестер Юнайтед» дома влетел «Борнмуту» (0:3) в 16-м туре АПЛ. «Ливерпуль» взял верх над «Кристал Пэлас» (2:1) и возглавил таблицу благодаря поражению «Арсенала» на выезде от «Астон Виллы» (0:1).

3. НХЛ. «Вашингтон» засушил «Рейнджерс» (4:0), Овечкин не забил в 9-м матче подряд. «Оттава» справилась с «Детройтом» (5:1), Тарасенко набрал 1+1 и стал 1-й звездой. «Торонто» обыграл «Нэшвилл» (4:0), Самсонов вернулся в ворота «Лифс» и впервые в сезоне сыграл на ноль. Все результаты дня – здесь.

4. «Бавария» была разгромлена «Айнтрахтом» (1:5) на выезде в 14-м туре Бундеслиги, а дортмундская «Боруссия» дома уступила «РБ Лейпциг» (2:3), играя в меньшинстве с 15-й минуты.

5. В полуфиналах Матча звезд КХЛ дивизион Боброва проиграл дивизиону Тарасова, дивизион Харламова обыграл дивизион Чернышева. 19 682 зрителя побывали на «СКА-Арене». Никишин выиграл конкурс на силу броска, Порядин – на точность, Голдобин – конкурс капитанов.

6. «Реал Мадрид» поделил очки с «Бетисом» (1:1) в 16-м туре Ла Лиги – Беллингем снова забил! «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна разгромил «Вильярреал» (3:0) – российский хавбек сделал первое результативное действие за баскский клуб, отдав голевой пас.

7. НБА. «Лейкерс» выиграли внутрисезонный турнир, победив «Индиану» в финале. Энтони Дэвис набрал 41 очко и сделал 20 подборов в решающем матче.

8. «Милан» в гостях уступил «Аталанте» (2:3) в 15-м туре Серии А – Алексей Миранчук вышел на замену в конце матча, заработал удаление для капитана соперника Калабрии и отдал голевой пас на 95-й. «Интер» дома крупно выиграл у «Удинезе» (4:0) и продолжает лидировать в таблице.

9. Норвежец Йоханнес Бо победил в гонке преследования на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене. Шведка Эльвира Оберг выиграла у женщин.

10. Американец Илья Малинин одержал победу в финале Гран-при по фигурному катанию. Японка Каори Сакамото выиграла у женщин. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс заняли первое место в танцах на льду.

11. «Зенит» купит вингера Артура у «Палмейрас» за 15+3 млн евро. 25-летнему бразильцу предложен пятилетний контракт.

12. Норвежец Йоханнес Клэбо победил в классическом спринте на 3-м этапе Кубка мира по лыжам в Эстерсунде. Шведка Эмма Рибом выиграла у женщин.

13. Гроссмейстер Сергей Карякин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина вошли в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты РФ.

14. «Монако» Александра Головина был сильнее «Ренна» (2:1) в 15-м туре Лиги 1, «ПСЖ» одолел «Нант» (2:1).

15. Петр Ян и Конор Макгрегор провели битву взглядов на боксерском турнире IBA в Дубае.

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