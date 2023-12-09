Порядин выиграл конкурс на точность броска на Матче звезд КХЛ. Он превзошел Джозефса, Пинчука и Прохоркина

Теги Сибирь Лада Спартак рейтинги Динамо Минск Матч звезд КХЛ Николай Прохоркин Павел Порядин дивизион Боброва дивизион Тарасова дивизион Харламова дивизион Чернышева Виталий Пинчук Трой Джозефс Хоккей

Павел Порядин выиграл конкурс «Точность броска» в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.

В Санкт-Петербурге проходит мастер-шоу. Второй конкурс назывался «Точность броска».

Участники должны были поразить пять закрепленных в воротах мишеней, потратив на это как можно меньше времени и шайб.

Первым на лед вышел представитель дивизиона Боброва и «Спартака» Павел Порядин. Нападающий выбил пять мишеней шестью бросками за 7,325 секунды.

Трою Джозефсу («Лада», дивизион Харламова) потребовалось восемь попыток, канадец не уложился в десять секунд (10,613).

Виталий Пинчук («Динамо» Минск, дивизион Тарасова) закрыл пять мишеней за 11 бросков и 11,817 секунды, Николай Прохоркин («Сибирь», дивизион Чернышева) – за 11 бросков и 14,655 секунды.

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2 комментария
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Почему бросали именно они?Думаю, были игроки и поточнее.
Хотя это же шоу,всегда так было.
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Ответ Bulat89
Почему бросали именно они?Думаю, были игроки и поточнее. Хотя это же шоу,всегда так было.
Сам спросил - сам ответил)
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