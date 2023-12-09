Порядин выиграл конкурс на точность броска на Матче звезд КХЛ. Он превзошел Джозефса, Пинчука и Прохоркина
Павел Порядин выиграл конкурс «Точность броска» в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.
В Санкт-Петербурге проходит мастер-шоу. Второй конкурс назывался «Точность броска».
Участники должны были поразить пять закрепленных в воротах мишеней, потратив на это как можно меньше времени и шайб.
Первым на лед вышел представитель дивизиона Боброва и «Спартака» Павел Порядин. Нападающий выбил пять мишеней шестью бросками за 7,325 секунды.
Трою Джозефсу («Лада», дивизион Харламова) потребовалось восемь попыток, канадец не уложился в десять секунд (10,613).
Виталий Пинчук («Динамо» Минск, дивизион Тарасова) закрыл пять мишеней за 11 бросков и 11,817 секунды, Николай Прохоркин («Сибирь», дивизион Чернышева) – за 11 бросков и 14,655 секунды.
Хотя это же шоу,всегда так было.