Порядин выиграл конкурс на точность броска на Матче звезд КХЛ. Он превзошел Джозефса, Пинчука и Прохоркина

Павел Порядин выиграл конкурс «Точность броска» в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.

В Санкт-Петербурге проходит мастер-шоу. Второй конкурс назывался «Точность броска».

Участники должны были поразить пять закрепленных в воротах мишеней, потратив на это как можно меньше времени и шайб.

Первым на лед вышел представитель дивизиона Боброва и « » . Нападающий выбил пять мишеней шестью бросками за 7,325 секунды.

Трою Джозефсу (« », дивизион Харламова) потребовалось восемь попыток, канадец не уложился в десять секунд (10,613).

Виталий Пинчук (« » Минск, дивизион Тарасова) закрыл пять мишеней за 11 бросков и 11,817 секунды, («Сибирь», дивизион Чернышева) – за 11 бросков и 14,655 секунды.