«Астон Вилла» – «Арсенал». 1:0 – Макгинн забил на 7-й. Онлайн-трансляция
«Астон Вилла» принимает «Арсенал» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 7-й минуте счет в матче открыл Джон Макгинн.
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.30, «Вилла Парк»
- Гол:
- 1:0 – 7 Макгинн.
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Астон Вилла –
Мартинес, Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь, Бэйли, Макгинн, Тилеманс, Камара, Дуглас Луис, Уоткинс.
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