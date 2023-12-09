«Астон Вилла» – «Арсенал». 1:0 – Макгинн забил на 7-й. Онлайн-трансляция

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Джон Макгинн онлайны Футбол

«Астон Вилла» принимает «Арсенал» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 7-й минуте счет в матче открыл Джон Макгинн.

Астон Вилла – Арсенал 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
9 декабря, 20.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – Макгинн.
Астон ВиллаМартинес, Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь, Бэйли, Макгинн, Тилеманс, Камара, Дуглас Луис, Уоткинс.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Эдегор, Райс, Хавертц, Мартинелли, Сака, Габриэл Жезус.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Победа «Арсенала» 🔴 Попробую угадать счет: 0:1
+8
-2
+6
давай Астон Вилла❤️❤️❤️
+4
-2
+2
С Райей в воротах при каждом угловом екает сердце.
+1
0
+1
шикарная атака у АВ, парни заряжены
+1
0
+1
За Виллу!
+1
0
+1
Ответ Gunner_14
Победа «Арсенала» 🔴 Попробую угадать счет: 0:1
1-4
+4
-3
+1
Ну что, семерочку сегодня вынимаем?
0
0
0
будет непросто
0
0
0
Ответ avolida
Думаю будет победа в 2 мяча или разгром. Короче на место поставим выскочек.
То есть думаешь арс проиграет?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий