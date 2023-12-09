Миранчук отдал голевой пас на 95-й и заработал удаление для Калабрии в игре с «Миланом». Хавбек «Аталанты» сделал 1-е результативное действие в сезоне в 9-м матче

Теги Милан Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу Луис Муриэль Алексей Миранчук Давиде Калабрия Футбол

Алексей Миранчук сделал первое результативное действие в сезоне.

28-летний хавбек «Аталанты» и сборной России на 82-й минуте вышел на замену в матче 15-го тура Серии А против «Милана».

На 95-й Алексей отдал голевой пас на Луиса Муриэля, который принес победу клубу из Бергамо – 3:2.

Миранчук провел 9-й матч в нынешнем сезоне (дважды выходил в старте) и сыграл 313 минут без учета добавленного времени.

Отметим, что на 93-й минуте капитан «Милана» Давиде Калабрия в центре поля грубо в подкате сыграл против Миранчука, получил за это вторую желтую карточку (первая – на 81-й) и был удален.

Подробная статистика выступлений бывшего игрока «Локомотива» доступна здесь.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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39 комментариев
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То Захарян, то Миранчук. Даже уйти с Никольской не успеваем
+219
-10
+209
Жаль, что это мало что для него поменяет
+86
-5
+81
На скамейку гения!
+71
-4
+67
Миранчук 🤝 Захарян

Бавария 🤝 МЮ

Отличные тандемы сегодня:)
+41
-1
+40
Ответ Александр Русанов
Хотя бы болельщики Бергамо станут подобрее на форумах. Тоже неплохо
А они ругают? Он же не играет почти - за что ругать?
+23
-1
+22
Мы искренне рады Леш.
+19
0
+19
Ответ Тмб68рус
Жаль, что это мало что для него поменяет
Хотя бы болельщики Бергамо станут подобрее на форумах. Тоже неплохо
+19
-2
+17
Ответ Давид Agabekyan
То Захарян, то Миранчук. Даже уйти с Никольской не успеваем
сейчас еще Кока забьет - заночуем там
+16
-2
+14
Милан чуть не отскочил, Меньян тащил как боженька, но Калабрия героически решил устраниться, чтобы Пиоли уволили побыстрее) А гол красивый положил, конечно, Муриель.
+11
-1
+10
Эх если и Кокорин забьет точно ночевать на никольской буду 🤣
+11
-2
+9
Ответ леннорыч-абрамович
На скамейку гения!
все правильно говоришь, а то разошелся че-то парень.
+8
0
+8
Надеюсь, в любом случае, сменит команду уже в следующем месяце
+7
0
+7
Что-то сегодня разошлись парни, сначала Захарян, теперь Миранчук, жаль Головин не сделал результативное действие
+6
-1
+5
Молодец, Алексей! Но зимой нужно стараться искать место для большей практики)
+6
-1
+5
Ответ TaR
А они ругают? Он же не играет почти - за что ругать?
Ну за матч с Торино наверняка. Его туда продавать надо, а он растворился.
+4
0
+4
Ответ deng777
Как же жёстко РПЛ бьёт по соплям старушке Европе
это еще ладно, вот как УПЛ...
+3
0
+3
Ответ Артем Дроздов
В Милан больше хочется))
Милан его клиент) Играя за Милан, он не сможет отгружать Милану
+3
0
+3
Жаль что получает мало игрового времени в Аталанте мог бы играть основным в Торино
+3
0
+3
Ждём завтра гола или паса Кузяева :)
+3
0
+3
Миранчук, Захарян - сегодня Никольская не выдержит
+5
-2
+3
Как же жёстко РПЛ бьёт по соплям старушке Европе
+2
0
+2
Жаль Милан...
+2
0
+2
Ответ Александр Русанов
Ну за матч с Торино наверняка. Его туда продавать надо, а он растворился.
В Милан больше хочется))
+1
0
+1
Гол супер
+1
0
+1
Муриэль очень недооцененый футболист
+1
-1
0
Ответ TaR
А они ругают? Он же не играет почти - за что ругать?
За прошлый матч, например
0
0
0
Ответ Тмб68рус
Жаль, что это мало что для него поменяет
Если будет полезно хотя бы на 20 минут выходить в чемпионате и ЛЕ, то летом сможет претендовать на контракт в Серии А, может, уже нет смысла дёргаться в другой европейский чемпионат, если он выучил итальянский и на адаптацию тратить время не нужно, взять пример с Малиновского
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Ответ Александр Русанов
Милан его клиент) Играя за Милан, он не сможет отгружать Милану
На Миланский Интер перейдет
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эт он к новому году готовится
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Ответ Давид Agabekyan
То Захарян, то Миранчук. Даже уйти с Никольской не успеваем
Друг, холодно там! Согреваться не забывай!
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