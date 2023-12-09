Миранчук отдал голевой пас на 95-й и заработал удаление для Калабрии в игре с «Миланом». Хавбек «Аталанты» сделал 1-е результативное действие в сезоне в 9-м матче

Алексей Миранчук сделал первое результативное действие в сезоне.

28-летний хавбек «Аталанты» и сборной России на 82-й минуте вышел на замену в матче 15-го тура Серии А против «Милана».

На 95-й отдал голевой пас на , который принес победу клубу из Бергамо – 3:2.

Миранчук провел 9-й матч в нынешнем сезоне (дважды выходил в старте) и сыграл 313 минут без учета добавленного времени.

Отметим, что на 93-й минуте капитан « » в центре поля грубо в подкате сыграл против Миранчука, получил за это вторую желтую карточку (первая – на 81-й) и был удален.

Подробная статистика выступлений бывшего игрока «Локомотива» доступна здесь.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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