Миранчук отдал голевой пас на 95-й и заработал удаление для Калабрии в игре с «Миланом». Хавбек «Аталанты» сделал 1-е результативное действие в сезоне в 9-м матче
Алексей Миранчук сделал первое результативное действие в сезоне.
28-летний хавбек «Аталанты» и сборной России на 82-й минуте вышел на замену в матче 15-го тура Серии А против «Милана».
На 95-й Алексей отдал голевой пас на Луиса Муриэля, который принес победу клубу из Бергамо – 3:2.
Миранчук провел 9-й матч в нынешнем сезоне (дважды выходил в старте) и сыграл 313 минут без учета добавленного времени.
Отметим, что на 93-й минуте капитан «Милана» Давиде Калабрия в центре поля грубо в подкате сыграл против Миранчука, получил за это вторую желтую карточку (первая – на 81-й) и был удален.
Подробная статистика выступлений бывшего игрока «Локомотива» доступна здесь.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Бавария 🤝 МЮ
Отличные тандемы сегодня:)