19 682 зрителя посетили Матч звезд КХЛ на новой арене СКА в первый день

Теги СКА болельщики КХЛ Матч звезд КХЛ СКА-Арена Хоккей

Более 19 тысяч зрителей посетили первый день Матча звезд КХЛ.

В Санкт-Петербурге состоялась первая часть звездного уик-энда, в котором были проведены три конкурса в рамках мастер-шоу, а также сыграны полуфинальные матчи сборных дивизионов.

10 декабря в финале турнира «3 на 3» сыграют команды дивизионов Тарасова и Харламова, в игре за третье место сойдутся дивизионы Боброва и Чернышева.

Посещаемость первого дня Фонбет Матча звезд КХЛ составила 19 682 зрителя – это новый рекорд Матчей звезд лиги.

Матч звезд КХЛ проходит на новой «СКА-Арене», вмещающей 21,5 тысячи зрителей.

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А по тв мест было много пустых)
+23
-2
+21
Почти весь второй ярус пустой
+16
-5
+11
Стоимость строительства под руководством друга Путина Тимченко выросло с 25 млрд до 85 млрд
+13
-3
+10
Ответ lenson
Стоимость строительства под руководством друга Путина Тимченко выросло с 25 млрд до 85 млрд
Это несомненный успех
+7
-1
+6
Ответ dpv
Это прорыв или рывок?
раскачка
+4
-1
+3
Ответ Johanson8987
Можно говорить что угодно, но если отстегнуть умыслы и прочее, то арена даже с телика смотрелась супер. Солидно, мощно, а главное быстро построена. Посмотрим что будет дальше. Главное что бы не как с баклан-ареной.
Про "баклан-арену" очень показательно, что пока её строили, все ржали и возмущались, а после первой зимы сокрушаются, что в других городах так не построили.
+8
-5
+3
Можно говорить что угодно, но если отстегнуть умыслы и прочее, то арена даже с телика смотрелась супер. Солидно, мощно, а главное быстро построена. Посмотрим что будет дальше. Главное что бы не как с баклан-ареной.
+10
-7
+3
Ответ Алексей Тарлыков
Почти весь второй ярус пустой
На втором ярусе было больше народу чем внизу, первый ярус после конкурсов стал шляться по арене и фоткаться с маскотами
+2
0
+2
Арена мощная,был на матче
+5
-3
+2
Ответ Oleg Olegov
Будет интересно почитать отзывы об арене как журналистов, так и болельщиков. На днях ВЧК-ОГПУ вывесили пост, где разнесли арену за недостаточную безопасность, коррумпированность при строительстве и чрезмерные личные интересы Тимченко. А самое главное, в цвет написали о незаконном получении заключения о соответствии. То есть возникло ощущение, что арена тупо недостроена и опасна для людей. И потому интересно, как оно все на самом деле. Ну и норм будет, если Спортс проведёт свое профессиональное расследование об этой стройке.
есть куча профильных ресурсов, типа "проекты Петербурга", где как раз много инсайдов от самих строителей, и прочих имеющих доступ к объектам. Сам в свое время выдал эксклюзив с реконструкции старого терминала Пулково)) Так по СКА-Арене там совсем скучно, не считая истории с демонтажем СКК, просто построили.
И для примера, арена, где пройдет хоккейного турнира Олимпиады 2026 уже подорожала в полтора раза, до 260 млн евро, можно сравнить по стоимости (там на 16 000 мест). И это ещё только с фундаментом закончили
+2
0
+2
Будет интересно почитать отзывы об арене как журналистов, так и болельщиков. На днях ВЧК-ОГПУ вывесили пост, где разнесли арену за недостаточную безопасность, коррумпированность при строительстве и чрезмерные личные интересы Тимченко. А самое главное, в цвет написали о незаконном получении заключения о соответствии. То есть возникло ощущение, что арена тупо недостроена и опасна для людей. И потому интересно, как оно все на самом деле.
Ну и норм будет, если Спортс проведёт свое профессиональное расследование об этой стройке.
+11
-10
+1
Ответ Oleg Olegov
Будет интересно почитать отзывы об арене как журналистов, так и болельщиков. На днях ВЧК-ОГПУ вывесили пост, где разнесли арену за недостаточную безопасность, коррумпированность при строительстве и чрезмерные личные интересы Тимченко. А самое главное, в цвет написали о незаконном получении заключения о соответствии. То есть возникло ощущение, что арена тупо недостроена и опасна для людей. И потому интересно, как оно все на самом деле. Ну и норм будет, если Спортс проведёт свое профессиональное расследование об этой стройке.
То есть ты реально считает, что взяли и пустили блоггеров со спортса к документации и т.д.?)
+2
-1
+1
круто!
+1
0
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
маргиналы и бюджетники, все болели за кучерявого тренера-супермена😬
+6
-5
+1
Ответ Oleg Olegov
Будет интересно почитать отзывы об арене как журналистов, так и болельщиков. На днях ВЧК-ОГПУ вывесили пост, где разнесли арену за недостаточную безопасность, коррумпированность при строительстве и чрезмерные личные интересы Тимченко. А самое главное, в цвет написали о незаконном получении заключения о соответствии. То есть возникло ощущение, что арена тупо недостроена и опасна для людей. И потому интересно, как оно все на самом деле. Ну и норм будет, если Спортс проведёт свое профессиональное расследование об этой стройке.
Ещё кто-то читает ВЧК?)) Сколько раз они об-ь писав про сво ))
+8
-8
0
Ответ Oleg Olegov
Будет интересно почитать отзывы об арене как журналистов, так и болельщиков. На днях ВЧК-ОГПУ вывесили пост, где разнесли арену за недостаточную безопасность, коррумпированность при строительстве и чрезмерные личные интересы Тимченко. А самое главное, в цвет написали о незаконном получении заключения о соответствии. То есть возникло ощущение, что арена тупо недостроена и опасна для людей. И потому интересно, как оно все на самом деле. Ну и норм будет, если Спортс проведёт свое профессиональное расследование об этой стройке.
Ты больше верь анонимным телеграм каналам, особенно в очко гпу
+6
-6
0
Много бюджетников в Питере
+2
-2
0
Это прорыв или рывок?
+2
-2
0
Ответ Алексей Тарлыков
Почти весь второй ярус пустой
Ну даже с пустым ярусом выглядело монументально. Вопрос аншлага- вопрос времени. На кхл 21500 зрителей это потрясающе. Не думал что доживу до этого. Респект строителям. Реально без сарказма.
+5
-5
0
Ответ Алексей Тарлыков
Почти весь второй ярус пустой
Из-за ограждений людей плохо видно.
0
0
0
Опять бюджетникам билеты понараздавали
+7
-7
0
Ответ dpv
Это прорыв или рывок?
система
+1
-1
0
Ответ dinm 8
раскачка
На неё нет времени
0
0
0
Ответ dpv
Это прорыв или рывок?
Разминка. Прорыв будет когда в екб и нижнем достроят свои красавицы арены. Горжусь этим. Как болельщик Авангарда просто мечтаю попасть в омск на хоккей. И хочу чтобы у каждого клуба были современные, большие, многофункциональные арены. Нет клуба в кхл кто бы не заслуживал крутую арену. Даже куньлунь, но в Китае есть классные арены и пора бы ехать домой. Ну и есть ещё одно желание, чтобы Металлург НК влетел в кхл со стадионом на тысяч 12 и с хорошим финансированием. Регион заслуживает этого!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий