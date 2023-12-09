19 682 зрителя посетили Матч звезд КХЛ на новой арене СКА в первый день

Более 19 тысяч зрителей посетили первый день Матча звезд КХЛ.

В Санкт-Петербурге состоялась первая часть звездного уик-энда, в котором были проведены три конкурса в рамках мастер-шоу, а также сыграны полуфинальные матчи сборных дивизионов.

10 декабря в финале турнира «3 на 3» сыграют команды дивизионов Тарасова и Харламова, в игре за третье место сойдутся дивизионы Боброва и Чернышева.

Посещаемость первого дня Фонбет Матча звезд КХЛ составила 19 682 зрителя – это новый рекорд Матчей звезд лиги.

Матч звезд КХЛ проходит на новой «СКА-Арене», вмещающей 21,5 тысячи зрителей.