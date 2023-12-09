Ягудин о допуске к Олимпиаде-2024: «МОК специально затянул с решением. Не по-пацански поступают ребята»

Алексей Ягудин высказался о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«К решению МОК я холоден. Уже квалификация на Олимпиаду во многих видах спорта закончилась.

По сути, МОК специально затянул. Вот мы вас допускаем. А, вы не успели пройти отборы? Ой, как обидно.

Это издевательство. Плюс они запретили ехать всем, кто выступает за силовые структуры, а наша система спорта так создана, что это большая часть спортсменов.

В общем, я тут не удивлен. И ждал, что будет так. Не по-пацански поступают ребята из », — сказал Ягудин.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр