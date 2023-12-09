Ягудин о допуске к Олимпиаде-2024: «МОК специально затянул с решением. Не по-пацански поступают ребята»

Теги Алексей Ягудин МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Спорт-Экспресс Фигурное катание

Алексей Ягудин высказался о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«К решению МОК я холоден. Уже квалификация на Олимпиаду во многих видах спорта закончилась.

По сути, МОК специально затянул. Вот мы вас допускаем. А, вы не успели пройти отборы? Ой, как обидно.

Это издевательство. Плюс они запретили ехать всем, кто выступает за силовые структуры, а наша система спорта так создана, что это большая часть спортсменов.

В общем, я тут не удивлен. И ждал, что будет так. Не по-пацански поступают ребята из МОК», — сказал Ягудин. 

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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12 комментариев
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Чушпаны они,добавил Лёха.
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Еще один пацан нашелся)))
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Ответ tim55555
Если страна ведёт войну на территории другого государства, то логично, что её отстраняют от международных соревнований. Было бы странно во времена ВМВ соревноваться с представителями страны-агрессора.
Вы это Израилю скажите, они войну официально объявили...ПНА в Египте должны отбираться?
+9
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Подворотня - наше всё.
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Правильно, Лёха! Чушпаны мы, в конце-то концов, или право имеем?
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Слово пацана?!
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Леха отлично гнет генеральную линию поведения главного гопника страны👋
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Нашел тоже пацанов в МОКе, там сплошные бандиты, берущие заложников в массовом порядке, причем даже детьми не брезгуют.
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Ответ Irina Kistler
Вы это Израилю скажите, они войну официально объявили...ПНА в Египте должны отбираться?
Т.е. если одни людоеды,то и нам можно?!
Крутая логика
+1
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Ответ KMR
Т.е. если одни людоеды,то и нам можно?! Крутая логика
Только безнадежные кретины хотят доказать свою правоту женщине и взывают к ее логике!)
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