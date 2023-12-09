Никишин выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ – 168 км/ч. Он превзошел Скленичку, Яковлева и Нестерова

Теги Металлург Мг ЦСКА СКА рейтинги КХЛ Барыс Никита Нестеров Матч звезд КХЛ Егор Яковлев Давид Скленичка дивизион Боброва дивизион Тарасова дивизион Харламова дивизион Чернышева Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин выиграл конкурс «Сила броска» в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.

В Санкт-Петербурге проходит мастер-шоу. Первыми на лед вышли участники конкурса «Сила броска».

У каждого хоккеиста было по две попытки, чтобы выполнить самый сильный бросок. Шайба размещалась в восьми метрах от ворот, а участники начинали движение из средней зоны. В зачет шла лучшая попытка каждого из них.

От дивизиона Чернышева участие в конкурсе принимал Давид Скленичка («Барыс»), его результат – 161 км/ч. Дивизион Тарасова представил Никита Нестеров (ЦСКА) – 143 км/ч. За дивизион Харламова бросал Егор Яковлев («Металлург») – 151 км/ч. Победителем конкурса стал представитель дивизиона Боброва Александр Никишин (СКА) – 168 км/ч.

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