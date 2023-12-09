Никишин выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ – 168 км/ч. Он превзошел Скленичку, Яковлева и Нестерова

Александр Никишин выиграл конкурс «Сила броска» в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.

В Санкт-Петербурге проходит мастер-шоу. Первыми на лед вышли участники конкурса «Сила броска».

У каждого хоккеиста было по две попытки, чтобы выполнить самый сильный бросок. Шайба размещалась в восьми метрах от ворот, а участники начинали движение из средней зоны. В зачет шла лучшая попытка каждого из них.

От дивизиона Чернышева участие в конкурсе принимал (« »), его результат – 161 км/ч. Дивизион Тарасова представил ( ) – 143 км/ч. За дивизион Харламова бросал («Металлург») – 151 км/ч. Победителем конкурса стал представитель дивизиона Боброва Александр Никишин (СКА) – 168 км/ч.