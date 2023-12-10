Кучеров единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 19 шайбами. У Мэттьюса и Босера по 18 голов

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Никита Кучеров единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 19 шайбами.

Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:3 ОТ). 

В его активе стало 19 шайб в 28 играх при 47 очках. Россиянин стал единоличным лидером гонки снайперов

Второе место делят форварды Остон МэттьюсТоронто», 18 шайб в 24 играх) и Брок БосерВанкувер», 18 в 28). 

Нападающий «Лифс» сегодня сделал дубль в матче с «Нэшвиллом» (4:0). 

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23 комментария
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This is Kucherov!
+16
-1
+15
Хорошие перспективы чтобы полтинник выбить.
+10
-1
+9
Желаю ему замахнуться на Мориса "нашего" Ришара!
+6
0
+6
Ответ Барин
Сойдёт с Будлайт или как там его))) Запас по очкам есть перед другими конкурентами, по голам совсем ничего. Но у Куча больше всего игр сыграно, так что всё преимущество это временно, преследователи не дремлят. По голам точно обойдут, а по очкам приблизятся, если не обгонят. На сегодняшний день первый, да. Это приятно.
По очкам нет преимущества по матчам, только Маккиннон и Панарин отстающие на 10 очков сыграли на 2-3 матча меньше
+7
-2
+5
Куч очень могуччччч
+5
0
+5
процент реализации
Кучеров - 19 голов, 137 бросков - 13.9%
Мэттьюс - 18, 97 - 18.6%
Босер - 18, 73 - 24.7%
Коннор - 17, 99 - 17.2%
Рейнхарт - 17, 64 - 26.6%
Панарин - 16, 97 - 16.5%
Конекны - 16, 83 - 19.3%
Пастрняк - 16, 129 - 12.4%
Миллер - 15, 67 - 22.4%
Хайман - 15, 81 - 18.5%
Кросби - 15, 99 - 15.2%
...
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+4
Автору новости, добавьте в заголовок или выпустите отдельной новостью, вы это любите дробить по кусочкам:
Куч оформляет впервые в сезоне тройное лидерство: по передачам 28, по голам 19, в сумме 47.
+5
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+3
Ответ Барин
Автору новости, добавьте в заголовок или выпустите отдельной новостью, вы это любите дробить по кусочкам: Куч оформляет впервые в сезоне тройное лидерство: по передачам 28, по голам 19, в сумме 47.
Ладно)
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+2
Ответ Фёдор Кузнецов
По очкам нет преимущества по матчам, только Маккиннон и Панарин отстающие на 10 очков сыграли на 2-3 матча меньше
Макдэвид отстаёт на 13 очков и 5 игр в запасе. Вполне может догнать.
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+1
Ответ music35930
Где там Овечкин? )
в Америке, думает
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Ответ music35930
Где там Овечкин? )
Вероятно, новый Путь Интима замышляет. А хоккей подождёт. Пацан-то молодой, наиграется ещё
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Нюландер конечно мастер, такой шикарный пас выдал в первом голе.Да и во втором тоже отдал хорошую передачу.
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А где Макдэвид?
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Че он там в конце на болелу сагрился?)) Нафиг это, отвлекает, показал бы ему свою фамилию просто лучше))
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На хвосте Дарвин Соуз, Куче надо сделать раньше результат, удачи 🍀
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У Овечкина 5 игр в запасе, он ещё догонит.
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Сойдёт с Будлайт или как там его)))
Запас по очкам есть перед другими конкурентами, по голам совсем ничего.
Но у Куча больше всего игр сыграно, так что всё преимущество это временно, преследователи не дремлят.
По голам точно обойдут, а по очкам приблизятся, если не обгонят.
На сегодняшний день первый, да. Это приятно.
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Ответ Serhio Roberto
А где Макдэвид?
Болелы Макдевида орут , что он догоняет) 9 шайб)
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Ответ Serhio Roberto
А где Макдэвид?
еще много игр впереди,нагонит
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