Кучеров единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 19 шайбами. У Мэттьюса и Босера по 18 голов
Никита Кучеров единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 19 шайбами.
Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).
В его активе стало 19 шайб в 28 играх при 47 очках. Россиянин стал единоличным лидером гонки снайперов.
Второе место делят форварды Остон Мэттьюс («Торонто», 18 шайб в 24 играх) и Брок Босер («Ванкувер», 18 в 28).
Нападающий «Лифс» сегодня сделал дубль в матче с «Нэшвиллом» (4:0).
Кучеров - 19 голов, 137 бросков - 13.9%
Мэттьюс - 18, 97 - 18.6%
Босер - 18, 73 - 24.7%
Коннор - 17, 99 - 17.2%
Рейнхарт - 17, 64 - 26.6%
Панарин - 16, 97 - 16.5%
Конекны - 16, 83 - 19.3%
Пастрняк - 16, 129 - 12.4%
Миллер - 15, 67 - 22.4%
Хайман - 15, 81 - 18.5%
Кросби - 15, 99 - 15.2%
...
Куч оформляет впервые в сезоне тройное лидерство: по передачам 28, по голам 19, в сумме 47.
Запас по очкам есть перед другими конкурентами, по голам совсем ничего.
Но у Куча больше всего игр сыграно, так что всё преимущество это временно, преследователи не дремлят.
По голам точно обойдут, а по очкам приблизятся, если не обгонят.
На сегодняшний день первый, да. Это приятно.