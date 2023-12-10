Кучеров единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 19 шайбами. У Мэттьюса и Босера по 18 голов

Никита Кучеров единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 19 шайбами.

Форвард « » набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).

В его активе стало 19 шайб в 28 играх при 47 очках. Россиянин стал единоличным лидером гонки снайперов.

Второе место делят форварды (« », 18 шайб в 24 играх) и (« », 18 в 28).

Нападающий «Лифс» сегодня сделал дубль в матче с «Нэшвиллом» (4:0).