Критерии МОК для допуска россиян на ОИ, победы «Локо» и «Юве», Магуайр – игрок ноября в АПЛ, решения ЭСК по Берише и Пиняеву, 1200-й матч Роналду, Черданцев получил ТЭФИ и другие новости

1. Российских спортсменов, прошедших квалификацию в своих видах спорта (на данный момент это 8 человек), допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе. Решение о гимне для церемоний награждения с участием россиян МОК примет позднее, российские спортсмены должны будут выступать в белой или однотонной форме.

2. «Локомотив» обыграл «Урал» (2:0) в стартовом матче 18-го тура Мир РПЛ. Забили Морозов и Тикнизян, а Пиняев вышел на 73-й и отдал ассист.

3. «МЮ» в ноябре выиграл требл: Эрик тен Хаг был признан лучшим тренером месяца в АПЛ, Харри Магуайр – лучшим игроком, а Алехандро Гарначо стал автором лучшего гола.

4. ЭСК РФС решила, что судья правильно не удалил Бернарда Беришу в матче со «Спартаком» из-за конфликта с Гильермо Абаскалем. Неудаление Сергея Пиняева в игре с «Зенитом» также признано справедливым. А вот Павел Кукуян, по мнению ЭСК, ошибочно удалил Хорхе Карраскаля в матче «Динамо» с «Зенитом» в Кубке.

5. «Ювентус» победил «Наполи» (1:0) в центральном матче 15-го тура Серии А благодаря голу Федерико Гатти. У «Юве» 8 побед и 2 ничьих за последние 10 матчей.

6. Криштиану Роналду в своем 1200-м матче забил 49-й гол в 2023 году и сравнялся с Кейном и Мбаппе, лишь у Холанда больше – 50. У португальца 24 (16+8) очка за 15 матчей сезона в саудовской лиге.

7. Норвежец Тарьей Бо победил в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й, Йоханнес Бо – 11-й. Ингрид Тандревольд выиграла женскую гонку, Эльвира Оберг – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я.

8. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Сент-Луис» (5:2), трио россиян провело результативный матч – у Чинахова 2+1 и звание 1-й звезды, у Марченко гол и передача, у Воронкова 2 ассиста. «Флорида» победила «Питтсбург» (3:1), Бобровский отразил 26 бросков из 27 и стал 1-й звездой, Малкин сделал передачу.

9. Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу в финале Гран-при, Хендрикс – 2-я, Левито – 6-я.

10. «Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Полем Погба. Как только 30-летнего француза дисквалифицируют за положительную допинг-пробу на тестостерон, туринский клуб разорвет с ним договор.

11. НБА. 38+14 от Эмбиида помогли «Филадельфии» справиться с «Атлантой», «Голден Стэйт» уступил «Оклахоме» в овертайме и другие результаты.

12. Георгий Черданцев получил ТЭФИ как спортивный ведущий и комментатор, опередив Дмитрия Губерниева. Программа «Катар 2022. Все на футбол» также выиграла награду.

13. КХЛ предложила клубам провести сезон-2024/25 с 5 сентября по 15 мая.

14. ESPN и Disney снимут сериал и документальный фильм о жизни Бриттни Грайнер в российской тюрьме.

15. Члены британского парламента призвали Футбольную ассоциацию Англии (FA) убрать трансгендеров из женского футбола.

16. Шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы «‎Ну так нельзя, ###» закроют. Его запустили в апреле.

17. Камила Валиева станет ведущей на Кубке Первого канала среди юниоров.

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