«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ, опередив «Арсенал» на 1 очко. «Ман Сити» отстает от «красных» на 7 баллов при игре в запасе

Теги Ливерпуль Микель Артета Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал рейтинги Футбол

«Арсенал» упустил первую строчку в чемпионате Англии.

Команда Микеля Артеты уступила «Астон Вилле» (0:1) в 16-м туре АПЛ.

Ее обогнал «Ливерпуль», одолевший «Кристал Пэлас» (2:1). У «канониров» 36 очков, у «красных» – 37.

На третьем месте идет «Астон Вилла» (35 баллов), на четвертом – «Манчестер Сити» (30 при игре в запасе). 

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140 комментариев
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Астон Вилла прям зверюги на своем поле
Вполне способны в ЛЧ попасть
+95
-5
+90
Эмери остановил ученика и его учителя:)
+69
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+67
Клопп конечно держит уровень!
+72
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вот Кайседо и Лавия локти кусают наверное:) где Челси и где Ливерпуль
+51
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+50
Ответ Arima Baki
ничего в матче с Арсеналом не показали если здраво судить, конечно хайп хайпом но там просто чудо что Арсенал не забил, хотя стоп забил ж
Когда нужно выходить в лидеры Арсенал опять обосрался - чудеса
+65
-17
+48
Лучший клуб мира Ливерпуль на первом месте!Браво!Супер!
+63
-27
+36
Ай да Ливерпуль, ай да Юрий Геннадьевич!
+38
-2
+36
Забавно, что болелы Арсенала Ливерпуль конкурентом даже не считали, мол сити ослаб, надо титул брать. А ведь ещё на Энфилд ехать, где Ливерпуль при Клоппе почти не проигрывает
+35
-2
+33
Ответ murtuzaliev
вот Кайседо и Лавия локти кусают наверное:) где Челси и где Ливерпуль
Это вряд ли ) контракт 6+1 и такую личку в Ливерпуле им точно не дали )
+27
-1
+26
Да это Нуньес косячит, нет Роббо, Жота опять травмирован, у Диаса не игровые проблемы, Куанса должен заменять Матипа у которого кресты, Ван Дейк уже не тот, полузащита тупо новая, у Трента новая позиция...
Короче - команда с проблемами, но идем на первом месте. Ну поглядим что дальше.
+23
-2
+21
Эмери лучший тренеришка в АПЛ!
+20
-3
+17
Посмотреть на первую десятку, одни монстры, если без шуток. В этом сезоне все играют круто. И быть на вершине среди этих команд уже большое достижение
+15
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+15
А теперь представьте, на сколько очков бы сейчас Ливерпуль оторвался от 2 места, если бы Нуньес (все равно он хорош) не порол столько моментов
+13
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+12
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Что? Повторите, вас не слышно с 10 места
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+8
Бедный Лутон завтра😒 Тяжело придется против судейской канистры
+16
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+8
Ответ mantihor_e
А теперь представьте, на сколько очков бы сейчас Ливерпуль оторвался от 2 места, если бы Нуньес (все равно он хорош) не порол столько моментов
ну хоть ассисты раздает Салаху, и то хлеб)
+7
0
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всех красных с победой, приятно что твоя команда лидирует к новому году (надеюсь)
+8
-1
+7
Ответ BillShen
Да это Нуньес косячит, нет Роббо, Жота опять травмирован, у Диаса не игровые проблемы, Куанса должен заменять Матипа у которого кресты, Ван Дейк уже не тот, полузащита тупо новая, у Трента новая позиция... Короче - команда с проблемами, но идем на первом месте. Ну поглядим что дальше.
Алисон тащит, Салах как всегда лучший, у Гакпо хрен отнимешь, Эндо тот же Хендо, через Собослая все атаки, рождество - время Маккалистера. Короче все норм, кроме январского спада...
+8
-1
+7
У всех топов (Ливерпуль, Арсенал, Сити) в этом сезоне проблемы с игрой в той или иной степени. Если ничего сильно не изменится и никто очень сильно не прибавит во второй половине сезона, то всё решат детали: судейство, камбэки на последних минутах, банальное везение. И тут может повезти кому угодно.
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Ответ exshepardjack
Комментарий удален модератором
Смешно, советую пересмотреть матч Ливерпуля с Тоттенхемом и посмотреть, что такое тянуть на дно
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Ливерпуль должен проставиться за такие подвиги Астон Виллы
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Ответ Mykytka
Очередной судейский беспредел. 1. По голу Сака из офсайда. Там было куча игроков Виллы на параллели, ни линий, ничего. Ок, может я придераюсь, поэтому оставим. 2. Пенальти на Жезусе. Просто удар снизу вверх(а-ля апперкот по ноге Жезуса, когда он был на мяче), если это не пенальти, то что? Ну смешно даже уже. 3. Гол Хавертца, какие руки? Там у Кеша скорее была рука, но даже если это опустить, когда мяч впритык и не попадет в руку, а ее чиркает - это что такое вообще? Ничего! Чистейший гол. Судьи, в очередной раз, браво. Фаны Ливерпуля можете не отвечать, я знаю что у вас уже 100500 очков забрали. Просто ***ный беспредел.
Я отвечу)))))
Матч не смотрел)Но тут я явно не злорадствую если так и было...
Я ненавижу судейские победы...
Арсенал с Ньюкаслом засудили и если тут так ,то позор АПЛ.
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Сити с судьями уже не может в топ 3 зайти)
+11
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+6
Ответ CHELSEA_2008
Когда соперник вдесятером 😃
Когда Ливерпуль вдесятером выигрывал, ты наверное спал.
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+5
Интересная борьба завязалась)) АПЛ мощь
+4
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+4
Ответ exshepardjack
я считаю ливер конкурентом, но при всем при этом мне кажется ваш центр поля очень уязвимым
Там не хватает только топового опорника, и пазл закроется, думаю в Зимние то, а вот Арсенал без хорошего нападающего и голкипера, явно переоценен для главного претендента на АПЛ
+4
0
+4
Ответ Arima Baki
ничего в матче с Арсеналом не показали если здраво судить, конечно хайп хайпом но там просто чудо что Арсенал не забил, хотя стоп забил ж
грамотно и слаженно оборонялись (причем не низким блоком), грамотно создавали искусственный офсайд, активно и с желанием прессинговали. мартинес выручал. неплохо выбегали в контры

в атаке показали не очень много, но это может быть следствием раннего гола и -1 дня на отдых перед матчем. они умеют атаковать и давить, видно было в среду, видно весь сезон

арсенал хорошо сыграл, создал много моментов, заслужил забить и увезти очки. но принижать заслуги виллы в победе не стоит, футбол состоит не только из атаки
+3
0
+3
Ответ Тимур Амонов
Вроде вот тебе и 100 миллионные покупки и все здоровы, при этом у главного соперника спад, второй конкурент Ливер без защитников, возьми и побеждай если претендуешь на чемпионство, а они во втором тайме один раз пробили по воротам, Астон Вилла заслуживает чемпионство больше если честно.
а у Арсенала нет травм?
6игроков травмированы.
+5
-2
+3
Ответ sema mixajlov
весь основной состав на поле
Ты же понимаешь что с игроками которые на травме спокойно можно усилить игру,а не выпускать на 90-й минуте Нельсона.
Парти точно основной,Тимбер брался под основу,Томиясу тоже стал основным вытеснив Уайта.
Виейра и Смит-роу тоже могли усилить игру во втором тайме.
+4
-1
+3
Завтра сити будут вытягивать на победу любыми способами, 100% какая-нибудь дичь в их пользу, как обычно.
+12
-9
+3
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