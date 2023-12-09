«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ, опередив «Арсенал» на 1 очко. «Ман Сити» отстает от «красных» на 7 баллов при игре в запасе

«Арсенал» упустил первую строчку в чемпионате Англии.

Команда Микеля Артеты уступила « » (0:1) в 16-м туре .

Ее обогнал « », одолевший «Кристал Пэлас» (2:1). У «канониров» 36 очков, у «красных» – 37.

На третьем месте идет «Астон Вилла» (35 баллов), на четвертом – « » (30 при игре в запасе).

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