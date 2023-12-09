«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ, опередив «Арсенал» на 1 очко. «Ман Сити» отстает от «красных» на 7 баллов при игре в запасе
«Арсенал» упустил первую строчку в чемпионате Англии.
Команда Микеля Артеты уступила «Астон Вилле» (0:1) в 16-м туре АПЛ.
Ее обогнал «Ливерпуль», одолевший «Кристал Пэлас» (2:1). У «канониров» 36 очков, у «красных» – 37.
На третьем месте идет «Астон Вилла» (35 баллов), на четвертом – «Манчестер Сити» (30 при игре в запасе).
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Вполне способны в ЛЧ попасть
Короче - команда с проблемами, но идем на первом месте. Ну поглядим что дальше.
Матч не смотрел)Но тут я явно не злорадствую если так и было...
Я ненавижу судейские победы...
Арсенал с Ньюкаслом засудили и если тут так ,то позор АПЛ.
в атаке показали не очень много, но это может быть следствием раннего гола и -1 дня на отдых перед матчем. они умеют атаковать и давить, видно было в среду, видно весь сезон
арсенал хорошо сыграл, создал много моментов, заслужил забить и увезти очки. но принижать заслуги виллы в победе не стоит, футбол состоит не только из атаки
6игроков травмированы.
Парти точно основной,Тимбер брался под основу,Томиясу тоже стал основным вытеснив Уайта.
Виейра и Смит-роу тоже могли усилить игру во втором тайме.