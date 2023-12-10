Кучеров набрал 2+1 с «Сиэтлом» и стал 1-й звездой матча. У него 19+28 в 28 играх

Никита Кучеров набрал 2+1 с «Сиэтлом» и стал 1-й звездой матча.

Второй гол форварда « » принес команде победу над «Кракеном» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате .

В активе стало 47 (19+28) очков в 28 играх в текущем сезоне. Он упрочил лидерство в гонке бомбардиров и единолично возглавил гонку снайперов.

Сегодня Никита (21:21, 4:00 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо.