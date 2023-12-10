Кучеров набрал 2+1 с «Сиэтлом» и стал 1-й звездой матча. У него 19+28 в 28 играх
Никита Кучеров набрал 2+1 с «Сиэтлом» и стал 1-й звездой матча.
Второй гол форварда «Тампы» принес команде победу над «Кракеном» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе Кучерова стало 47 (19+28) очков в 28 играх в текущем сезоне. Он упрочил лидерство в гонке бомбардиров и единолично возглавил гонку снайперов.
Сегодня Никита (21:21, 4:00 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо.
Сегодня его партнёры обеспечили по полной: сначала Пойнт, а потом и Хэйгел.
Обычно он "подносит снаряды", а сегодня ровно наоборот и Куч не подкачал.
В первом случае - труднее было промахнуться, чем забить. Ну а в овере все по классике, проход по флангу, передача и чёткое замыкание. Ну и ассист у Куча в изящной трёхходовочке тоже есть.
Неплохой день для Тампы и для Куча.
1) Стэмкос - 1082 ( 525 + 557 ) - 1029 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 +491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 776 ( 295 + 481 ) - 672 матча.
П. Буре 779
Яшин 781
Маккиннон 796
Но это не отменяет величие Кучерова. Иногда и Никите можно штангу замкнуть, ведь сильно чаще от него партнеры дожидаются пасов, после которых можно с закрытыми глазами штангу замыкать.
18. Никита Кучеров 1.152
19. Евгений Малкин 1.149
21. Артемий Панарин 1.137