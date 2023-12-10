Кучеров набрал 2+1 с «Сиэтлом» и стал 1-й звездой матча. У него 19+28 в 28 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Сиэтл Хоккей

Никита Кучеров набрал 2+1 с «Сиэтлом» и стал 1-й звездой матча.

Второй гол форварда «Тампы» принес команде победу над «Кракеном» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе Кучерова стало 47 (19+28) очков в 28 играх в текущем сезоне. Он упрочил лидерство в гонке бомбардиров и единолично возглавил гонку снайперов. 

Сегодня Никита (21:21, 4:00 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо. 

16 комментариев
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Хорош Куч, спору нет.
Сегодня его партнёры обеспечили по полной: сначала Пойнт, а потом и Хэйгел.
Обычно он "подносит снаряды", а сегодня ровно наоборот и Куч не подкачал.
В первом случае - труднее было промахнуться, чем забить. Ну а в овере все по классике, проход по флангу, передача и чёткое замыкание. Ну и ассист у Куча в изящной трёхходовочке тоже есть.
Неплохой день для Тампы и для Куча.
+19
-2
+17
Мастерюга (с)
+12
-1
+11
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 1082 ( 525 + 557 ) - 1029 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 +491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 776 ( 295 + 481 ) - 672 матча.
+11
0
+11
Монстр какой-то...
+9
-1
+8
Куч 776 очков
П. Буре 779
Яшин 781
Маккиннон 796
+10
-3
+7
Ответ Барин
Хорош Куч, спору нет. Сегодня его партнёры обеспечили по полной: сначала Пойнт, а потом и Хэйгел. Обычно он "подносит снаряды", а сегодня ровно наоборот и Куч не подкачал. В первом случае - труднее было промахнуться, чем забить. Ну а в овере все по классике, проход по флангу, передача и чёткое замыкание. Ну и ассист у Куча в изящной трёхходовочке тоже есть. Неплохой день для Тампы и для Куча.
В овере конечно Хейгел выдал ускорение и проход, учитывая что за спиной уже было почти 23 минуты его игрового времени.
Но это не отменяет величие Кучерова. Иногда и Никите можно штангу замкнуть, ведь сильно чаще от него партнеры дожидаются пасов, после которых можно с закрытыми глазами штангу замыкать.
+6
0
+6
Горяч Куч, горяч.
+6
-1
+5
Идет по графику 136 (55+81) очков за сезон.
+6
-1
+5
Давай Ник без травм и перебей свой же рекорд результативности
+4
0
+4
Ответ ovi1000
Куч 776 очков П. Буре 779 Яшин 781 Маккиннон 796
Леон тоже рядом, они втроем (Кучеров, Маккиннон, Драйзайтль) будут соревноваться до конца карьеры, кто больше очков наберет.
+5
-1
+4
Шикарный Куч! Тампе успехов в борьбе за КС!
+2
0
+2
машина
+2
0
+2
Кучеров обошёл Малкина по очкам за игру и занимает по этому показателю первое место среди наших за всю историю НХЛ.
18. Никита Кучеров 1.152
19. Евгений Малкин 1.149
21. Артемий Панарин 1.137
+1
0
+1
Такими темпами 140-145 очков и 52-54 шайбы выбьет.
+1
-1
0
Мои огромные поздравленья Никите!!!! "Любу" его с его детства (юниорского периода). Сейчас он уже - "взрослый мальчик", но шикарен в игре всегда. Талант от природы в хоккее! И не растрачивает его на другие области по жизни. Здоровья и успехов!
+1
-1
0
Ответ sportnsk
В овере конечно Хейгел выдал ускорение и проход, учитывая что за спиной уже было почти 23 минуты его игрового времени. Но это не отменяет величие Кучерова. Иногда и Никите можно штангу замкнуть, ведь сильно чаще от него партнеры дожидаются пасов, после которых можно с закрытыми глазами штангу замыкать.
Согласен Хейгл сделал всё, что бы Никита забил. И он забил.
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