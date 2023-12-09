Александр Шлеменко поддержал идею переименования Волгограда в Сталинград.

«Переименовать Волгоград в Сталинград? Хорошая инициатива. Люди умирали за Сталина, жизни отдавали.

Конечно за него отдавали: посмотрите, сколько народу пришло его хоронить. Сколько еще живущих людей, поговорите с ними, которые еще застали его. Что они про него говорят.

К счастью, у нас такие люди еще есть. А что он сделал с нашей страной? Настоящее экономическое чудо: только в сталинские годы цены снижались.

Репрессии? Да я вас умоляю! Солженицына надо поменьше подпускать было: все можно опошлить. Тогда были сложные годы, по-другому было никак. Так не только в СССР жили.

Ученых при Сталине репрессировали? Для таких же ученых строили сталинские высотки и заселяли их туда.

Как можно проконтролировать 10 тысяч человек? Вот скажите мне. Да ничего у вас не получится. Только кажется, что легко. Сколько времени нужно, чтобы каждого проверить?» – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

По данным КГБ СССР от 1988 года, с 1930 по 1953 годы в Советском Союзе органами госбезопасности были арестованы 3,8 млн человек, 786098 из которых были казнены.

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