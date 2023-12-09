Шлеменко – о предложении переименовать Волгоград в Сталинград: «Хорошая инициатива. При Сталине были репрессии? Я вас умоляю»
Александр Шлеменко поддержал идею переименования Волгограда в Сталинград.
«Переименовать Волгоград в Сталинград? Хорошая инициатива. Люди умирали за Сталина, жизни отдавали.
Конечно за него отдавали: посмотрите, сколько народу пришло его хоронить. Сколько еще живущих людей, поговорите с ними, которые еще застали его. Что они про него говорят.
К счастью, у нас такие люди еще есть. А что он сделал с нашей страной? Настоящее экономическое чудо: только в сталинские годы цены снижались.
Репрессии? Да я вас умоляю! Солженицына надо поменьше подпускать было: все можно опошлить. Тогда были сложные годы, по-другому было никак. Так не только в СССР жили.
Ученых при Сталине репрессировали? Для таких же ученых строили сталинские высотки и заселяли их туда.
Как можно проконтролировать 10 тысяч человек? Вот скажите мне. Да ничего у вас не получится. Только кажется, что легко. Сколько времени нужно, чтобы каждого проверить?» – сказал боец ММА Александр Шлеменко.
По данным КГБ СССР от 1988 года, с 1930 по 1953 годы в Советском Союзе органами госбезопасности были арестованы 3,8 млн человек, 786098 из которых были казнены.
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И где ещё такие методы внедрялись? В Британии? В Америке? В Царской России? В постсталинском Союзе? Похожий способ выстраивания управления страной был только в Германии Гитлера, Италии Муссолини да Японии Хирохито. Только все вышеперечисленные страны отмежевались от подобных вождей, осудили их деяния на государственном законодательном уровне и пытаются функционировать по принципу "больше никогда", в отличие от обожествления подобных вождей в сочетании с лозунгами "можем повторить".
Собственно говоря, вот и вся разница, почему побежденные живут лучше победителей.
По итогам битвы за Сталинград он, выступая на каком-то заседании, также честно и объективно доложил, что потери немцев составили 1.5 миллиона солдат, а РККА - 46 тысяч, СОРОК ШЕСТЬ ТЫСЯЧ КАРЛ!!!
6 ноября 1941 года в честь годовщины Октябрьской революции в преддверии битвы за Москву Сталин оценил суммарные потери РККА в 350 тысяч человек, а потери Вермахта в 4.5 миллиона солдат (учитывая, что вся армия немцев 22.06.1941, пересекшая границу, составляла 3.1 млн). Вдобавок, честный и справедливый товарищ Сталин сообщил своим гражданам, что в Германии уже кризис, забастовки, немцы протестуют против Гитлера, а союзники вот-вот откроют второй фронт...
Но на самом деле лгуны-ревизионисты это Солженицын и Хрущев, не перепутайте!😀😀😀