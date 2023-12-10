Самсонов сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 19 бросков в игре с «Нэшвиллом». Он впервые с 24 ноября сыграл за «Торонто»
Илья Самсонов сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 19 бросков «Нэшвилла».
Вратарь «Торонто» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (4:0).
Россиянин провел свой первый матч за «Лифс» с 24 ноября. Тогда он пропустил 4 шайбы после 34 бросков в матче с «Чикаго» (3:4 ОТ).
В предыдущих 5 матчах стартовым вратарем канадского клуба был Джозеф Уолл. В четверг он получил растяжение связок голеностопа в матче против «Оттавы» и выбыл на несколько недель.
В свою очередь, Илья не попадал в заявку в 2 последних играх из-за болезни.
Победа стала для Самсонова 5-й в 11 матчах сезона. Он отражает 88,6% бросков при коэффициенте надежности 3,21.
59 - Набоков
46 - Хабибулин
40 - Варламов, Бобровский
34 - Брызгалов
33 - Василевский
18 - Сорокин
11 - Худобин, Шестёркин, САМСОНОВ.