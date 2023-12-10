Самсонов сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 19 бросков в игре с «Нэшвиллом». Он впервые с 24 ноября сыграл за «Торонто»

Илья Самсонов сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 19 бросков «Нэшвилла».

Вратарь « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Предаторс» (4:0).

Россиянин провел свой первый матч за «Лифс» с 24 ноября. Тогда он пропустил 4 шайбы после 34 бросков в матче с «Чикаго» (3:4 ОТ).

В предыдущих 5 матчах стартовым вратарем канадского клуба был . В четверг он получил растяжение связок голеностопа в матче против «Оттавы» и выбыл на несколько недель.

В свою очередь, не попадал в заявку в 2 последних играх из-за болезни.

Победа стала для Самсонова 5-й в 11 матчах сезона. Он отражает 88,6% бросков при коэффициенте надежности 3,21.