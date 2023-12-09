Карякин, Нагорный, Карелин и Ромашина вошли в состав инициативной группы по выдвижению Путина в президенты

Карякин, Нагорный, Карелин, Ромашина посетили собрание группы в поддержку Путина.

Как сообщила партия «Единая Россия», сегодня прошло первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы президента России. В мероприятии участвовали в том числе деятели культуры, науки и спорта.

На заседании присутствовали гроссмейстер Сергей Карякин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

О планах участвовать в президентских выборах Путин объявил накануне.