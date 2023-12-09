Мария Захарова об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество»

В МИД РФ отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде-2024 в Париже.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях индивидуально и в нейтральном статусе.

«Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество.

Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает – нанести нам как можно больший ущерб во всем», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр