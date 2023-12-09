Мария Захарова об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Мария Захарова Фехтование

В МИД РФ отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде-2024 в Париже.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях индивидуально и в нейтральном статусе.

«Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество.

Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает – нанести нам как можно больший ущерб во всем», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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11 комментариев
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Ответ Melnikov1968
В кои это веки, Захарова не употребила слово "сегрегация". Прогресс однако.
Сегрегировала, сегрегировала, да не высегрегировала
+8
-2
+6
В кои это веки, Захарова не употребила слово "сегрегация". Прогресс однако.
+6
-3
+3
Решать должны только спортсмены.
Без всяких "профсообществ" в виде депутатов и "советских спортсменов".
+4
-3
+1
Решать будет в администрации президента.
Без этого решения может лишь часть теннисистов поехать.
Надо быть полоумным, чтобы утверждать обратное.
+1
-1
0
решать будут спортсмены, но как решать мы им подскажем)
0
0
0
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