Мария Захарова об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество»
В МИД РФ отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде-2024 в Париже.
Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях индивидуально и в нейтральном статусе.
«Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество.
Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает – нанести нам как можно больший ущерб во всем», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
Без всяких "профсообществ" в виде депутатов и "советских спортсменов".
Без этого решения может лишь часть теннисистов поехать.
Надо быть полоумным, чтобы утверждать обратное.